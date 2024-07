Loft, který je rájem pro děti, se bude měnit podle jejich věku

Kromě zvětšení plochy díky galerii se autorkám, architektkám Michaele Záhorovské a Simoně Belicové podařilo docílit variability dispozice, která se může časem přizpůsobovat měnícím se potřebám rodiny. „Optického dělení prostoru se dosáhlo pomocí prosklených příček, jež umožňují průhledy napříč celým interiérem a zajišťují dostatek denního světla v každé jeho části,“ vysvětluje architektka Záhorovská.

U dětských pokojů je zastřešená část terasy.

Společně s kolegyní Simonou Belicovou kladla důraz na praktičnost dispozice pro rodinný život, maximalizaci úložných prostor a zajištění komfortu uživatel bytu v podobě dvou koupelen.

Projekt přihlásily do soutěže Interiér roku 2023 v kategorii Soukromý interiér – Novostavba. Již devátý ročník soutěže, do níž se přihlásilo rekordních 233 projektů, měl uzávěrku 28. února 2024. Vyhlášení vítězů proběhlo opět v pražském Centru současného umění DOX v úterý 14. května 2024. Výsledky najdete zde.

Upcycling jako motto interiéru

„Celému loftu vévodí upcyclingový styl života, důkazem toho jsou například repasované designové sedačky Togo, vintage travertinový stolek, nový kabát starého Halabala křesla podle našeho návrhu, na terase stolky vyrobené ze zbytků odřezků při jádrovém vrtání a další,“ popisuje Michaela Záhorovská.

Na prvním místě jsou teď pro rodiče děti... V očích dětí je tento loft tím nejlepším místem na zemi.

A upozorňuje na další důležitý moment: „Děti jsou pro majitele loftu na prvním místě, a tak jsou jednotlivé části loftu hravé, působí pozitivně na kreativní dětskou duši a přímo ji ovlivňují a vtahují do nekonečné hry.“

První dojem je to nejdůležitější. Proto je hned od vstupu zajištěný pohled na to nejlepší, co loft nabízí: vysoké betonové stropy, prosklená obvodová stěna a za ní luxusní výhled z 9.podlaží.

Barevné a materiálové ladění podpořené „Bauhaus tvaroslovím“ podporuje plynulost prostoru, práce s čistými liniemi, texturami a racionalita jednotlivých prvků s mírnou dávkou eklektismu zajišťuje, že všechny prvky budou společně odolávat měnícím se trendům.

Dispozice loftu má možnost se snadno měnit v čase tak, jak se budou vyvíjet potřeby jeho uživatelů. V budoucnu dojde například k oddělení dětských pokojů dostavbou příčky mezi postelemi. Snadnou přeměnou se dětské pokoje stanou studentskými s denní zónou a se spacím patrem s velkým lůžkem umožňujícím přespání kamarádů.

Zatímco galerie prozatím funguje jako prostor pro dětské hry, v dalších fázích rodinného života bude sloužit pro koníčky dětí a následně jako rozšíření ložnice rodičů, jakmile děti dospějí a postupně začnou „vylétávat“ z rodinného hnízda.

Na kuchyň navazuje prostorný jídelní stůl od firmy TON, který zvládne pohostit kromě domácích i 4 člennou návštěvu. Nad stolem jsou zavěšeny pouze na ocelových lankách minimalistická svítidla značky Fritz Hansen

Díky orientaci na jih a velkým proskleným plochám se nedílnou součástí interiéru stala zeleň, která dotváří útulnou atmosféru loftu.