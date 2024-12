Šmejdi už falšují i okna, střešní krytiny nebo nábytek. Jak to poznat

Bohužel, i takové příběhy se na českém trhu dějí. Co by vás mělo varovat a jak si lze ověřit pravost dodávaných produktů? Ukážeme to na několika případech.

Okna s rodokmenem

Pořídili jste si nová okna ve snaze snížit výdaje za vytápění, ale po první zimě jste zjistili, že jste si v podstatě nijak nepomohli, protože okna netěsní? Zde je rada jednoduchá: o jejich původu se lze totiž lze přesvědčit ještě před tím, než podepíšete smlouvu.

Vekra má pro ověření pravosti svých oken k dispozici službu, která je každému snadno dostupná:

„Pro ověření pravosti našich oken máme k dispozici službu, která je každému snadno dostupná: stačí na našich webových stránkách v záložce Moje VEKRA vyplnit číslo nabídky, smlouvy nebo zálohové či koncové faktury a okamžitě vidíte, zda si skutečně kupujete okna VEKRA,“ uvádí Tomáš Pilský z této společnosti.

A pokračuje: „Bohužel se totiž občas setkáváme s tím, že někteří konkurenční dodavatelé zneužívají pozice a jména naší společnosti a neoprávněně nabízejí svá okna pod naší značkou.“

U plechových krytin napoví záruka

S podobnými nekalými praktikami se lze setkat i při pořizování nové střechy. Zde navíc mohou o skutečném původu krytiny napovědět záruční podmínky.

„V minulosti se stávalo, že někteří prodejci či řemeslníci nakoupili levné krytiny, často ze zahraničí, které poté zabalili do ochranných folií s logem SATJAM a kupující na první pohled nic nepoznal. Když se na nás pak majitelé obrátili s nějakou žádostí, byli překvapeni, že jsme jim nemohli vyhovět,“ objasňuje Ondřej Haška ze společnosti SATJAM.

A pokračuje: „Zákazníci přitom naši střechu poznají lehce, poskytujeme totiž možnost registrační záruky v délce až 60 let. Pro její získání stačí na našich webových stránkách do půl roku od výroby zaregistrovat unikátní číslo zakázky, kterým je od nás z výroby každá krytina opatřena. Pokud to jde provést, je to potvrzením, že jde skutečně o produkty naší výroby.“

Ochrana před falzifikáty

Ražení loga na kování M&T

Padělání se však nevyhýbá ani odvětví dveřního a okenního kování či nábytkářskému průmyslu. Například česká rodinná manufaktura M&T vyrábějící designové kování pro dveře a okna používá pro jasnou identifikaci svých produktů minimalistické logo M&T, které na výrobky razí rovnou ve výrobě. Je uvedeno převážně na rozetě nad rukojetí nebo ve spodní části rozet.

Přesto někteří prodejci nabízejí kování jako výrobek M&T. Někdy na první pohled také tak vypadá, protože se výrobci nezdráhají kopírovat úspěšné tvary. Chybí samozřejmě logo.

Zkušenosti s falešným vydáváním produktů pod jinou značkou sdílí i největší český výrobce nábytkových dvířek a kuchyňských sestav: „Často jsme bývali voláni k reklamacím dvířek, která byla vydávána za naše výrobky, ale realita byla jiná. Proto jsme přistoupili k jasné identifikaci našich dvířek: jejich zadní strana je vždy opatřena stříbrnou holografickou pečetí, kterou nelze lehce napodobit ani odstranit,“ říká Martin Dusík, zástupce společnosti Trachea.

Pomůže i výrobní číslo

Další výrobci pak identifikují své produkty pomocí výrobního čísla. Například společnost Dřevojas jím značí každou koupelnovou skříňku, kterou vyrobí, což slouží zejména k identifikaci produktu v případě potřeby náhradního dílu nebo reklamace.

Hologram na zadní straně dvířek Trachea lze těžko napodobit.

Obdobné řešení využívá i společnost Zehnder. „Každá naše větrací jednotka je opatřena výrobním štítkem a specifickým výrobním číslem, které lze v případě potřeby ověřit přímo u nás. Zároveň máme na vybraných dílech embosované logo, které není snadné napodobit,“ informuje Pavel Vořech ze společnosti Zehnder.

Stejně tak společnost branduje i své radiátory. Zárukou jistoty pravosti produktů Zehnder pak budete mít, pokud je nakoupíte u autorizovaného prodejce a vyhnete se pofidérním zahraničním e-shopům.

Plagiarius Anticenu Plagiarius, tedy černého trpaslíka se zlatým nosem, dostávají výrobci a distributoři za nejkřiklavější napodobeniny již od roku 1977. Její držitelé jsou každoročně oznámeni po zahájení veletrhu Ambiente ve Frankfurtu. Plagiarius – černý trpaslík se zlatým nosem Problém s plagiáty stále narůstá, nejde totiž „jen“ o krádež myšlenek, byť tento problém dodnes mnozí podceňují a bagatelizují, mají pocit, že třeba každý nemá na drahé originály, a tak proč lidem nedopřát něco, co vypadá obdobně, ale za mnohem nižší cenu. K obchodování „šmejdům“ výborně slouží internet, sociální média a chytré telefony. A vydělávají miliardy. Na prvním místě v plagiátorství je dlouhodobě Čína, ale falšuje se všude, v Polsku, v Chile i v Německu, dokonce i ve Švýcarsku Otázka Číny je však složitá. „Některé čínské firmy si klidně sošku Plagiaria vystaví na čestném místě,“ vysvětluje zakladatel akce, Rido Busse. V Číně i dalších asijských zemích totiž existuje hrdost na to, jak dobře člověk dokáže napodobit práci jiného. Číňané dokonce pomocí hackerů vykrádají počítačové databáze evropských patentových úřadů a na základě získaných podkladů si pak nechají výrobky patentovat ve své zemi jako vlastní nápady. A když se skutečný majitel objeví na čínském trhu, může být popotahován kvůli porušení patentových práv. Vlevo originál, vpravo plagiát – švýcarský kapesní nůž "SwissChamp" (33 funkcí)

Originál: Victorinox AG, Ibach-Schwyz, Švýcarsko ; vpravo plagiátorská distribuce Online

Ne nadarmo se říká: „Důvěřuj, ale prověřuj!“ Proto dnes mnozí kvalitní výrobci umožňují snadné ověření pravosti svých produktů, abyste měli jistotu, že za své peníze dostanete opravdu to, co jste si zaplatili.