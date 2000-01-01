Nizozemské studio Sinot šokovalo jachtařský svět konceptem Fusion. Tento 118 metrů dlouhý trimaran je největším plnohodnotným třítrupým plavidlem na světě.
Autor: Sinot Yacht Architecture & Design / Ferrari / Profimedia, Profimedia.cz
Díky extrémní šířce 30 metrů nabízí nevídaný luxus: obří sportovní palubu, bazén s proskleným dnem a VIP kajuty s vlastními terasami.
Autor: Sinot Yacht Architecture & Design / Ferrari / Profimedia, Profimedia.cz
Monumentální 118metrová jachta vypadá velmi elegantně.
Autor: Sinot Yacht Architecture & Design / Ferrari / Profimedia, Profimedia.cz
Centrální trup doplňují dva boční, spojené do masivní jednolité formy.
Autor: Sinot Yacht Architecture & Design / Ferrari / Profimedia, Profimedia.cz
Široká záď lodi s kaskádovitými terasami sestupujícími až k hladině moře vytvářejí otevřený plážový klub.
Autor: Sinot Yacht Architecture & Design / Ferrari / Profimedia, Profimedia.cz
Podsvícení podtrhuje futuristické křivky jachty.
Autor: Sinot Yacht Architecture & Design / Ferrari / Profimedia, Profimedia.cz
Na ploše jachty může bezpečně přistát vrtulník i letoun s vertikálním startem.
Autor: Sinot Yacht Architecture & Design / Ferrari / Profimedia, Profimedia.cz
Na jachtě je také bazén o rozměrech 8,2 × 12,7 metru umístěný na horní terase a obklopený lehátky.
Autor: Sinot Yacht Architecture & Design / Ferrari / Profimedia, Profimedia.cz
Průhledné dno horního bazénu filtruje sluneční světlo a voda vytváří světelné efekty na palubě pod ním.
Autor: Sinot Yacht Architecture & Design / Ferrari / Profimedia, Profimedia.cz
Interiér je zařízený v duchu čistého minimalismu, kterému dominuje přírodní kámen, surové dřevo, kouřové sklo a panoramatická okna.
Autor: Sinot Yacht Architecture & Design / Ferrari / Profimedia, Profimedia.cz
Hosté mají k dispozici soukromé království s 360stupňovým výhledem a postelí orientovanou k přídi.
Autor: Sinot Yacht Architecture & Design / Ferrari / Profimedia, Profimedia.cz
Jedna z osmi luxusních kajut pro hosty. Stačí posunout skleněnou stěnu a ocitnete se na soukromé zapuštěné terase.
Autor: Sinot Yacht Architecture & Design / Ferrari / Profimedia, Profimedia.cz
Finská sauna je součástí dvou vybraných VIP kajut.
Autor: Sinot Yacht Architecture & Design / Ferrari / Profimedia, Profimedia.cz
Na jachtě je luxusní lázeňská zóna o rozloze 300 m² s mramorovými tureckými lázněmi a masážním stolem.
Autor: Sinot Yacht Architecture & Design / Ferrari / Profimedia, Profimedia.cz
Hosté se mohou těšit na fitness centrum vybavené nejmodernějšími stroji a speciálním bazénkem s protiproudem pro plavecký trénink.
Autor: Sinot Yacht Architecture & Design / Ferrari / Profimedia, Profimedia.cz
Samozřejmostí je špičková gastronomie.
Autor: Sinot Yacht Architecture & Design / Ferrari / Profimedia, Profimedia.cz
Jachta disponuje luxusními prostory, které nabízejí příjemnou atmosféru a prostor pro relaxaci.
Autor: Sinot Yacht Architecture & Design / Ferrari / Profimedia, Profimedia.cz
Interiér je opravdu velkolepý.
Autor: Sinot Yacht Architecture & Design / Ferrari / Profimedia, Profimedia.cz
Na každém kroku jsou připravené místnosti pro odpočinek.
Autor: Sinot Yacht Architecture & Design / Ferrari / Profimedia, Profimedia.cz
Majitel má na jachtě připravenou svou vlastní rezidenci.
Autor: Sinot Yacht Architecture & Design / Ferrari / Profimedia, Profimedia.cz