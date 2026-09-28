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Extravagance na moři. Superjachta nabízí 3 340 metrů čtverečních luxusu

Lenka Weberová
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Nizozemské studio Sinot šokovalo jachtařský svět konceptem Fusion. Tento 118... Díky extrémní šířce 30 metrů nabízí nevídaný luxus: obří sportovní palubu,... Monumentální 118metrová jachta vypadá velmi elegantně. Centrální trup doplňují dva boční, spojené do masivní jednolité formy. Široká záď lodi s kaskádovitými terasami sestupujícími až k hladině moře... Podsvícení podtrhuje futuristické křivky jachty. Na ploše jachty může bezpečně přistát vrtulník i letoun s vertikálním startem. Na jachtě je také bazén o rozměrech 8,2 × 12,7 metru umístěný na horní terase a... Průhledné dno horního bazénu filtruje sluneční světlo a voda vytváří světelné... Interiér je zařízený v duchu čistého minimalismu, kterému dominuje přírodní... Hosté mají k dispozici soukromé království s 360stupňovým výhledem a postelí... Jedna z osmi luxusních kajut pro hosty. Stačí posunout skleněnou stěnu a...
Nizozemské studio Sinot šokovalo jachtařský svět konceptem Fusion. Tento 118 metrů dlouhý trimaran je největším plnohodnotným třítrupým plavidlem na světě.

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Extravagance na moři. Superjachta nabízí 3 340 metrů čtverečních luxusu

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