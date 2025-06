Moderátora si mnozí posluchači Evropy 2 pamatují díky jeho hlasu, který zní z reproduktorů již dlouhých patnáct let. V kombinaci se stand-upem je tudíž Petr často pracovně vytížený. Aktuálně je jeho největším projektem pořad Brzda, který dali dohromady společně s ředitelem Evropy 2 Davidem Šmídtem.

„Sedm let jsem dělal všechno možné od Vyber si na maximum po hitparádu, po letech to pro mě byla už opravdu velká rutina a potřeboval jsem nový impulz. Zažádal jsem o změnu nebo odchod. David, náš ředitel, mi řekl, že si mám vymyslet něco, co mě bude bavit. Tak jsem vzal dva kluky z Na stojáka, což je naše seskupení, kde tvoříme humor. Arny je čistě stand-up komik a Vojtaano je hudebník, teď dělal hudbu i do komedie Vyšehrad,“ popisoval Petr s neskrývaným nadšením pro rádio projekt zvaný Brzda.

„Odjezdili jsme loni a počátkem tohoto roku Comedy tour, kdy jsme měli deset zastávek, kde jsme tvořili humor a různé scénky. To mě fakt bavilo a nabíjelo, jak prsty v zásuvce. Snad se to bude opakovat,“ dodal s úsměvem.

Cesta stand-up komika

K dělání stand-upů a moderování se Petr dostal jako dospívající mladý muž, když objevil svět beatboxu. „V šestnácti jsem začal dělat beatbox, tedy hraní na pusu. První rok jsem s tím všechny štval, pak to dostalo nějakou rytmiku, začalo se v tom soupeřit a poté mě oslovil režisér Zdeněk Tyc, co dělal Na stojáka,“ vzpomínal.

Tehdy ho vybrali do natáčení jednoho z dílů, což se nevyvedlo úplně podle plánu. „Připadal jsem si jako chodící topení. Rozvařil jsem se na pódiu, vůbec jsem tam nechtěl být, skákal jsem celý odstavce a chtěl jsem být už pryč. Věděl jsem, že to je průser, a přesně v ten moment jsem si uvědomil, že se tam chci vrátit zpět a udělat to líp,“ popisuje s humorem. „Od té doby tam stále chodím a snažím se to dělat líp, třeba to jednou přijde,“ smál se.

Plánují veselku

Inspiraci pro vystoupení nachází v reálných situacích, například s fenkou Kairou. „Čerpám hlavně ze života. Jak se říká, z každé špatné situace nebo traumatu se stane humor, když je rozložíte do času. Problém plus čas rovná se humor,“ vysvětloval.

Když už má Petr chvíli volného času, jakožto sportovec ho tráví aktivně. „Koupil jsem si poprvé v životě permanentku do fitka, a jestli brzy neuvidím výsledky, tak se vrátím zpět k aerobním a kolektivním sportům. Baví mě jízda na kole, kolečkové brusle, běžky, ale i hokej a padel,“ svěřil se.

Ke sportu také vede své dva syny Sebíka a Patrika, které má s bývalou manželkou. Aktuálně je šťastný po boku tanečnice Terezy, jež se objevila v reality show Love Island a také tančí v muzikálu Děti ráje 2, při jehož zkouškách dělala asistentku režie.

Pár společně cestuje po celém světě a na léto má v plánu svatbu. „Máme život poskládaný hodně teď a tady. Ale máme i pár mezírek, kdy bychom chtěli odcestovat. Začátkem roku jsme byli ve Vietnamu a zase poletíme za sluníčkem. Věnuji se zdravému životnímu stylu a čeká nás svatba,“ prozradil moderátor.

„Svatba je už naplánovaná. Máme datum, místo, šaty – ty má snoubenka, já raději půjdu v obleku,“ dodal s humorem. „Tedy všechno je připravené a těšíme se,“ dovysvětlila s úsměvem Tereza.

Moderní minimalismus

Dům je na první pohled velice moderní. Při vstupu se člověk pár kroky dostane do hlavní místnosti, kde se nachází kuchyň, jídelna i netypický prostor pro odpočívání a sledování filmů. Kuchyň má spotřebiče i koutek s kávovarem schovaný za dveřmi. K masivnímu dřevěnému stolu se bez problému vejde spousta lidí i jídla a je ideální pro setkání s rodinou nebo kamarády.

Část s velkou televizí a gaučem je skvělá volba pro odpočinek u čtení knížky i pro sledování filmů nebo seriálů. Nad tímto prostorem se nachází síť, ke které se leze po stupíncích. I tam se dá odpočívat a relaxovat. Celý dům je laděn do neutrálních barev, jako je černá, šedá a bílá. Ve stejném duchu se nesou i koupelny, ložnice a dětský pokoj. Dominantou prostoru jsou bezpochyby velká okna, poskytující výhled na zahradu s bazénem a posezením, ale i na nedaleká pole.

Plány do budoucna

V Praze se moderátor narodil a žije zde celý život. Dům se rozhodl postavit nedaleko svých rodičů a až na pár požadavků nechal vše v rukou architekta.

„Maximum, co jsem tady udělal, je, že jsem zasadil na zahradě túje, které nevidíte, jelikož nepřežily přesun. Byl to totiž dar od kamaráda, který je chtěl vyhodit. Byl poptán architekt Martin, takový surfař sympaťák, v kanceláři chodil bos, ten mě hned zaujal. Řekl jsem mu body, co bych chtěl a nechtěl. Nepřál jsem si moc pater a chtěl jsem hodně světla a velká okna,“ popisoval.

Na domečku ale stále vidí spoustu věcí, na kterých se postupně pracuje. „Když se staví dům, je to největší výdaj v životě, alespoň tedy u mě. U těch méně podstatných věcí pak přemýšlíte, jestli to náhodou ještě chvíli nepočká. Zahrada se nám donekonečna dodělává a zbývají ještě nějaké detaily,“ povídal. Do budoucna se nebrání ani myšlence dům prodat a postavit si s partnerkou jiný.

„S Terkou jsme nakloněni, že bychom třeba ještě šli o dům dál. Přece jen zastávám pravidlo, že věci dobré se opouštějí pro věci ještě lepší a nejlepší věci na světě nejsou věci. Tedy uvidíme, co bude dál, hlavně abychom byli spolu šťastní,“ dodal pozitivně.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.