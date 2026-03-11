Zpěvák z dua Eva a Vašek ukázal luxusní sídlo v Blansku. Žije s přítelkyní

Ze soukromého stavení tyčícího se nedaleko srdce moravské přírody se stala luxusní oáza klidu a míru. Václav Ševčík si díky kvalitní práci může vychutnávat domácí kino plnými doušky téměř kdekoliv ve svém domě.
Mezi jednotlivými budovami Ševčíkova „panství“ nabízí chvíle odpočinku bazén.

Mezi jednotlivými budovami Ševčíkova „panství“ nabízí chvíle odpočinku bazén. | foto: Ivan Kahún

Po rozvodu Vašek dlouho sám nezůstal, momentálně je spokojený vedle přítelkyně...
Profesní i manželské duo Eva a Vašek už je minulostí.
Dům i zahrada jsou velké a rozsáhlé, celé to působí jako malé panství.
Pán domu je vášnivým sběratelem obrazů, což je zde poznat na první pohled.
20 fotografií

V Blansku poblíž Moravského krasu stojí na téměř pěti tisících metrech čtverečních domov zpěváka známého z již rozpadlého dua Eva a Vašek. Umělec si dům pořídil před třiceti lety. Od té doby stavení prošlo dlouhým vývojem a dnes je z něj rozlehlý komplex, který kombinuje bydlení s podnikáním a relaxem.

Ševčíkovo stavení je zajímavé nejen spojením penzionu s domovem a nahrávacím studiem, ale také kvalitní akustikou, jež chrání před zvukovým smogem. Zázračný tuzemský materiál, který využil po celém bytě i místnostech penzionu, se nazývá sonit. U Václava si díky tomu můžete vychutnat atmosféru domácího kina téměř v jakékoliv místnosti. Stropy a nábytek, jež sám navrhl, totiž pohlcují vše, co citlivému posluchači brání v uspokojivém zážitku.

Jména místo číslovek

K samotné nemovitosti se dostal úplnou náhodou a začátky s ní nebyly jednoduché. „Začínalo se tady od nuly,“ sdělil Václav Šefčík. Prozradil také, že kvůli úředním komplikacím koupil dům původně bez zahrady, která měla být útočištěm pro jeleny lidmi neoblíbeného myslivce. Naštěstí svou nynější zahradu s luxusním bazénem získal díky odkoupení skalisek a pozemkové výměně.

Penzion s téměř třiceti pokoji je laděn do neutrálních barev a vybaven kombinací kvalitního akustického i obyčejného nábytku. Také nechybí několik typů samoobslužných kuchyní. Najdete zde kuchyňský kout, jenž je vestavěn přímo v odhlučněné skříni, ale také moderní a minimalistickou místnost s ostrůvkem a vysouvacím stolem, případně tradiční a útulnou kuchyň s výhledem na krb. To vše záleží na typu ubytování, které si návštěvník vybere.

Po rozvodu Vašek dlouho sám nezůstal, momentálně je spokojený vedle přítelkyně Jaroslavy Frankové.
Mezi jednotlivými budovami Ševčíkova „panství“ nabízí chvíle odpočinku bazén.
Profesní i manželské duo Eva a Vašek už je minulostí.
Dům i zahrada jsou velké a rozsáhlé, celé to působí jako malé panství.
Pán domu je vášnivým sběratelem obrazů, což je zde poznat na první pohled.
20 fotografií

Penzion původně sloužil jako noclehárna pro muzikanty a Ševčíkovy blízké. Inspirovala ho však zkušenost z Austrálie, kde ho tamní lidé ubytovávali u sebe doma, aniž by za to cokoliv chtěli. „Těch lidí bylo, co se o nás vždycky postarali zdarma. Řekli: ,Tady máte klíč, tady máte ledničku a vezměte si všechno, co potřebujete k životu, tady budete bydlet a hotovo.’ Na tomto principu jsem se naučil i já dělat lidem službu. Nebylo to žádné rozhodnutí, že tady budu dělat penzion, ale vyloženě jsem to chtěl pro své známé z celého světa.“

Mimo jiné si hosté mohou v penzionu všimnout jednoho elegantního detailu. Namísto číslování jsou pokoje pojmenované ženskými jmény. Jeden z nich se dokonce jmenuje Evička.

Umění je prostě láska

I přesto, že duo Eva a Vašek skončilo, a vše bylo navíc završeno rozvodem, Ševčíkovo nahrávací studio je stále v kurzu. Jak to u profesionálů bývá, nechybí zde luxusní vybavení pro líbezný zvuk, na který si umělec potrpí.

Zdi jsou obložené dřevěnými panely s vínovými závěsy a akustickým materiálem různých odstínů. Právě nedokonalost původně stavěného studia přiměla Vaška k nápadu sonitového nábytku, který dělá jeho domov jedinečným.

Ačkoliv je pěvecká i životní partnerka Eva tatam, studio zůstalo a s ním i vzpomínky a dárky od fanoušků, které si Vašek z úcty schoval. V jeho srdci zůstávají něžnou připomínkou úspěchu a éry, kdy zpíval davům. I když se na tvorbě líbezných melodií a skladeb už nepodílí, jeho láska k umění nezmizela.

Scenárista kultovních českých filmů našel ráj na Slapech. Díky šťastné náhodě

Odjakživa je vášnivým sběratelem obrazů a tato záliba se odráží na stěnách sídla, kde visí nejedno dílo malíře Jana Hladkého. Vaškova náklonnost k malířskému umění je tak obrovská, že se dokonce jednou rozhodl vykoupit celý stánek s obrazy. „Eva už mě trhala za ramena: ,Nechoď tam, nebo zas něco koupíš.’ Přišel jsem k tomu stánku a říkám: ,Pane, všechny tyhle obrazy, co tady máte, mně zabalte.’,“ vzpomínal s úsměvem Václav Šefčík.

Mimo jiné proto, že oceňuje šikovné ruce, vyzdvihuje i ručně dělané svícny, jež zdobí společenskou síň, ze které je skrze obrovskou skleněnou stěnu vidět do zahrady. Výhled působí kouzelným dojmem, především když padá sníh a v síni se radostně hoduje u planoucího krbu, nad nímž visí ozdobné kovové iniciály EV.

V srdci přírody

Zahrada je poklidnou oázou, stejně jako interiér panství. Vedle bazénu, v němž mají návštěvníci i stálí obyvatelé možnost se ochladit během teplých letních dní, je zde i jezírko a travnatá plocha s okrasnými stromy a keři.

Aktuální číslo

Rytmus života

Předplatné můžete objednávat zde

Když se posadíte na lavičku uprostřed pozemku, můžete se zhluboka nadechnout a vnímat čistou energii, dobíjející deficit z velkoměsta. Nechybí samozřejmě ani ohniště pro společně strávené večery u táboráku a kytarových písní. Majitel dokonce slibuje, že časem svůj palác obohatí vinným sklípkem, aby mohli lidé zažít ještě více pravé moravské pohody.

Kousek od malebného zákoutí domova nadaného zpěváka se rozléhá divočina a kouzelný Moravský kras, včetně propasti Macocha. Díky strategickému umístění Vaškova hnízdečka je tak prostředí ideální i pro cyklovýlety nebo pěší turistiku.

25. dubna 2015

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

titulek

Veronika Žilková po 40 letech mění dům v Suchdole. Pomáhá jí dcera Kordula

Čas doma tráví herečka v obležení zvířat.

Herečka Veronika Žilková se po téměř čtyřiceti letech rozhodla dát svému domu nový život. A...

Kam utíká Jan Bartoška? Známý herec promluvil o svém azylu mimo Prahu

Malý domek je obklopen velkou zahradou. Tak to má herec rád.

Herce Jana Bartošku z Divadla Bez Hranic sice práce pravidelně přivádí do hlavního města, vždy se...

Sestra Alice Bendové si splnila sen. Bydlí v Břežanech a chystá velké změny

Kromě Andrey, manžela a synů dům obývá také smečka zvířat.

Jméno Andrea Burešová Lišková mají milovníci dortů spojené se značkou Cukrařinka a čtenáři...

Rosnička Honsová bydlí v Praze. V části s nejlepšími rozptylovými podmínkami

Profesionálce samozřejmě doma nechybí meteoradar.

Meteoroložka a hlasatelka zpráv o počasí Dagmar Honsová si svůj domov vybrala netradičním způsobem....

Láska v centru Prahy. Jak si zpěvačka Ďuricová zařídila s přítelem domov snů

Společné bydlení s přítelem Milanem Nikola Ďuricová neuspěchala, hledali...

Bydlení zpěvačky Nikoly Ďuricové je dokonalým spojením elegance, vkusu a pohodlí. Společně se svým...

Golfistka Šideri Váňová žije v pražské Hostivaři. S bytem má velké plány

Na terase se hezky odpočívá před turnajem nebo po tréninku.

Naše přední golfistka Šideri Váňová zakotvila v pražské Hostivaři. Byt si zvládla díky pracovnímu...

Žokejka žije na vysněném statku u Prahy s vítězem Velké pardubické Sexy Lordem

Koně jsou pro majitelku domu celý život.

Vdova po herci Rudolfu Jelínkovi, bývalá žokejka a nyní trenérka koní Martina Jelínková Růžičková,...

Nejčtenější

Krkonošský luxus za 39 milionů. Má wellness, kinosál a tři hektary soukromí

Nemovitost je na prodej za 39 milionů korun.

Sauna, vířivka, kinosál a pozemek velký téměř 3 hektary. Tak vypadá krkonošská chalupa z roku 1849 v Horních Dušnicích, která je nyní na prodej za 39 milionů korun.

Z děsivé ruiny luxusní klenot. Tahle proměna v Českosaském Švýcarsku bere dech

Dominantu hlavního obytného prostoru tvoří krbová vložka umístěná v místě...

Českosaské Švýcarsko má nejen unikátní přírodní ráz, ale i architekturu. Domy, které zde vznikly v 19. století a do konce druhé světové války, představují velmi specifickou záležitost. Proměna těchto...

Je to takový zahradní domek, ale ukázalo se, že nám to stačí, říká Viktor

Užitná plocha domu je 115,16 metrů čtverečních.

„Poznáte to podle dlouhého dřevěného plotu, teď už je hodně šedý,“ uvedl Viktor jako poznávací znamení místa, kde se nachází jejich krásná dřevostavba. Za nenápadnou ohradou, která se dlouze táhne...

Jižák slaví padesát let. Pýcha socialismu začínala jako blátivé bludiště

Výstavba Jižního Města

Odpovědí na nedostatek bytů za socialismu byla velká sídliště na okrajích měst. Na Jižní Město, jež mělo být pýchou režimu, se první obyvatelé nastěhovali před padesáti lety. Původně jednotvárné šedé...

V bytě na Janáčkově nábřeží se snoubí retro a IKEA. Je zde jen jeden problém

Fanny Leyten je zvyklá cestovat.

Fanny Leyten skloubila ve svém pražském apartmánu moderní design s tradicí. Vintage nábytek dokonale ladí s cenově dostupnými kousky z obchodního řetězce a vše se snoubí v zajímavý osobitý celek....

Parádní bydlení pro 5 tisíc lidí. To je hranatá legenda Karl-Marx-Hof z Vídně

Stavba je dlouhá přibližně 1 050 metrů a patří tedy k nejdelším obytným budovám...

Počítá se k nejdelším bytovým domům na světě. Monumentálností neodráží jen éru Rudé Vídně, zhoubných ideologií a občanské války, na něž se rakouské hlavní město snaží zapomenout. Připomíná i časy,...

11. března 2026

Zpěvák z dua Eva a Vašek ukázal luxusní sídlo v Blansku. Žije s přítelkyní

Mezi jednotlivými budovami Ševčíkova „panství“ nabízí chvíle odpočinku bazén.

Ze soukromého stavení tyčícího se nedaleko srdce moravské přírody se stala luxusní oáza klidu a míru. Václav Ševčík si díky kvalitní práci může vychutnávat domácí kino plnými doušky téměř kdekoliv ve...

11. března 2026

Jižák slaví padesát let. Pýcha socialismu začínala jako blátivé bludiště

Výstavba Jižního Města

Odpovědí na nedostatek bytů za socialismu byla velká sídliště na okrajích měst. Na Jižní Město, jež mělo být pýchou režimu, se první obyvatelé nastěhovali před padesáti lety. Původně jednotvárné šedé...

10. března 2026

Je to takový zahradní domek, ale ukázalo se, že nám to stačí, říká Viktor

Užitná plocha domu je 115,16 metrů čtverečních.

„Poznáte to podle dlouhého dřevěného plotu, teď už je hodně šedý,“ uvedl Viktor jako poznávací znamení místa, kde se nachází jejich krásná dřevostavba. Za nenápadnou ohradou, která se dlouze táhne...

10. března 2026

Bydlení jako z Instagramu: Trendy roku 2026, které zvládnete i bez vysokých investic

Ve spolupráci
Bydlení jako z Instagramu: Trendy roku 2026, které zvládnete i bez vysokých...

Sledujete na sociálních sítích dokonalé interiéry a říkáte si, že bez šestimístné sumy na účtu takového výsledku nikdy nedosáhnete? Trendy bydlení pro rok 2026 vás vyvedou z omylu. Éra sterilních,...

9. března 2026

Šest týdnů a malý rozpočet. Rodina proměnila starý karavan za parádu na kolech

Když manželé Martin a Xana Worthingtonovi z britského Swindonu zjistili, že je...

Když manželé Martin a Xana Worthingtonovi z britského Swindonu zjistili, že je pro ně zahraniční dovolená příliš drahá, přišlo odvážné rozhodnutí. Na internetovém tržišti Marketplace objevili 22 let...

9. března 2026

Z děsivé ruiny luxusní klenot. Tahle proměna v Českosaském Švýcarsku bere dech

Dominantu hlavního obytného prostoru tvoří krbová vložka umístěná v místě...

Českosaské Švýcarsko má nejen unikátní přírodní ráz, ale i architekturu. Domy, které zde vznikly v 19. století a do konce druhé světové války, představují velmi specifickou záležitost. Proměna těchto...

9. března 2026

Sociální sídliště šokuje. Už 500 let zde nezvýšili nájem, není to ale zadarmo

Možná si Jakob Fugger chtěl zajistit místo v nebi. Ale dokázal též, že...

Možná si Jakob Fugger chtěl zajistit místo v nebi. Ale dokázal též, že bohatství může být symbolem odpovědnosti. Jeho dílo, bydlení Fuggerei, je trvalou připomínkou, že sociální politika není moderní...

8. března 2026

Interiér po proměně připomíná spíš luxusní obývák než starou chatu

Designér Bakke radí, aby pohovka vždy nabízela výhled ven, ne do místnosti.

Chatu na břehu jezera si manželé koupili už před lety, ale teprve teď, když už mají dospělé děti a dokonce vnoučata, jí chtěli dát novou podobu. Aby zde mohli pohodlně odpočívat a scházet se i s...

8. března 2026

Žije v betonové krabici a vydělává na tom balík. Ind je hvězdou Instagramu

Betonová místnost vysoká jen 86 centimetrů, žádná okna a nájem kolem pěti tisíc...

Betonová místnost vysoká jen 86 centimetrů, žádná okna a nájem kolem pěti tisíc indických rupií měsíčně, v přepočtu zhruba jedenáct set korun. Pro většinu lidí noční můra, pro 23letého Inda Sonua...

7. března 2026

Z čeho postavit rodinný dům na generace? Zděné stavby z cihel mají nesporné výhody

Ve spolupráci
Kvalitní pálené cihly Porotherm jsou základem rodinného domu pro celé generace.

Stavba rodinného domu představuje pravděpodobně největší finanční a životní investici, kterou kdy uděláte. V době, kdy se trh snaží o maximální zrychlení a prefabrikaci, se však čím dál více...

6. března 2026

V bytě na Janáčkově nábřeží se snoubí retro a IKEA. Je zde jen jeden problém

Fanny Leyten je zvyklá cestovat.

Fanny Leyten skloubila ve svém pražském apartmánu moderní design s tradicí. Vintage nábytek dokonale ladí s cenově dostupnými kousky z obchodního řetězce a vše se snoubí v zajímavý osobitý celek....

6. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.