V Blansku poblíž Moravského krasu stojí na téměř pěti tisících metrech čtverečních domov zpěváka známého z již rozpadlého dua Eva a Vašek. Umělec si dům pořídil před třiceti lety. Od té doby stavení prošlo dlouhým vývojem a dnes je z něj rozlehlý komplex, který kombinuje bydlení s podnikáním a relaxem.
Ševčíkovo stavení je zajímavé nejen spojením penzionu s domovem a nahrávacím studiem, ale také kvalitní akustikou, jež chrání před zvukovým smogem. Zázračný tuzemský materiál, který využil po celém bytě i místnostech penzionu, se nazývá sonit. U Václava si díky tomu můžete vychutnat atmosféru domácího kina téměř v jakékoliv místnosti. Stropy a nábytek, jež sám navrhl, totiž pohlcují vše, co citlivému posluchači brání v uspokojivém zážitku.
Jména místo číslovek
K samotné nemovitosti se dostal úplnou náhodou a začátky s ní nebyly jednoduché. „Začínalo se tady od nuly,“ sdělil Václav Šefčík. Prozradil také, že kvůli úředním komplikacím koupil dům původně bez zahrady, která měla být útočištěm pro jeleny lidmi neoblíbeného myslivce. Naštěstí svou nynější zahradu s luxusním bazénem získal díky odkoupení skalisek a pozemkové výměně.
Penzion s téměř třiceti pokoji je laděn do neutrálních barev a vybaven kombinací kvalitního akustického i obyčejného nábytku. Také nechybí několik typů samoobslužných kuchyní. Najdete zde kuchyňský kout, jenž je vestavěn přímo v odhlučněné skříni, ale také moderní a minimalistickou místnost s ostrůvkem a vysouvacím stolem, případně tradiční a útulnou kuchyň s výhledem na krb. To vše záleží na typu ubytování, které si návštěvník vybere.
Penzion původně sloužil jako noclehárna pro muzikanty a Ševčíkovy blízké. Inspirovala ho však zkušenost z Austrálie, kde ho tamní lidé ubytovávali u sebe doma, aniž by za to cokoliv chtěli. „Těch lidí bylo, co se o nás vždycky postarali zdarma. Řekli: ,Tady máte klíč, tady máte ledničku a vezměte si všechno, co potřebujete k životu, tady budete bydlet a hotovo.’ Na tomto principu jsem se naučil i já dělat lidem službu. Nebylo to žádné rozhodnutí, že tady budu dělat penzion, ale vyloženě jsem to chtěl pro své známé z celého světa.“
Mimo jiné si hosté mohou v penzionu všimnout jednoho elegantního detailu. Namísto číslování jsou pokoje pojmenované ženskými jmény. Jeden z nich se dokonce jmenuje Evička.
Umění je prostě láska
I přesto, že duo Eva a Vašek skončilo, a vše bylo navíc završeno rozvodem, Ševčíkovo nahrávací studio je stále v kurzu. Jak to u profesionálů bývá, nechybí zde luxusní vybavení pro líbezný zvuk, na který si umělec potrpí.
Zdi jsou obložené dřevěnými panely s vínovými závěsy a akustickým materiálem různých odstínů. Právě nedokonalost původně stavěného studia přiměla Vaška k nápadu sonitového nábytku, který dělá jeho domov jedinečným.
Ačkoliv je pěvecká i životní partnerka Eva tatam, studio zůstalo a s ním i vzpomínky a dárky od fanoušků, které si Vašek z úcty schoval. V jeho srdci zůstávají něžnou připomínkou úspěchu a éry, kdy zpíval davům. I když se na tvorbě líbezných melodií a skladeb už nepodílí, jeho láska k umění nezmizela.
|
Scenárista kultovních českých filmů našel ráj na Slapech. Díky šťastné náhodě
Odjakživa je vášnivým sběratelem obrazů a tato záliba se odráží na stěnách sídla, kde visí nejedno dílo malíře Jana Hladkého. Vaškova náklonnost k malířskému umění je tak obrovská, že se dokonce jednou rozhodl vykoupit celý stánek s obrazy. „Eva už mě trhala za ramena: ,Nechoď tam, nebo zas něco koupíš.’ Přišel jsem k tomu stánku a říkám: ,Pane, všechny tyhle obrazy, co tady máte, mně zabalte.’,“ vzpomínal s úsměvem Václav Šefčík.
Mimo jiné proto, že oceňuje šikovné ruce, vyzdvihuje i ručně dělané svícny, jež zdobí společenskou síň, ze které je skrze obrovskou skleněnou stěnu vidět do zahrady. Výhled působí kouzelným dojmem, především když padá sníh a v síni se radostně hoduje u planoucího krbu, nad nímž visí ozdobné kovové iniciály EV.
V srdci přírody
Zahrada je poklidnou oázou, stejně jako interiér panství. Vedle bazénu, v němž mají návštěvníci i stálí obyvatelé možnost se ochladit během teplých letních dní, je zde i jezírko a travnatá plocha s okrasnými stromy a keři.
Když se posadíte na lavičku uprostřed pozemku, můžete se zhluboka nadechnout a vnímat čistou energii, dobíjející deficit z velkoměsta. Nechybí samozřejmě ani ohniště pro společně strávené večery u táboráku a kytarových písní. Majitel dokonce slibuje, že časem svůj palác obohatí vinným sklípkem, aby mohli lidé zažít ještě více pravé moravské pohody.
Kousek od malebného zákoutí domova nadaného zpěváka se rozléhá divočina a kouzelný Moravský kras, včetně propasti Macocha. Díky strategickému umístění Vaškova hnízdečka je tak prostředí ideální i pro cyklovýlety nebo pěší turistiku.
|
25. dubna 2015
Článek vznikl pro časopis Rytmus života.