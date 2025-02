Český Elvis bydlí s manželkou a dcerou v pražských Řepích a pokukuje po domku

Mladý zpěvák je původně ze Žatce, ovšem už nějaký ten pátek je jeho domovem Praha. Spolu s manželkou Terezou se před rokem přestěhovali do klidnější části, pražských Řep.

Jejich domovem se stal menší byteček v tichém bytovém domě. Partneři se stihli přestěhovat ještě před narozením nyní už bezmála roční dcerky Ester Malie, do budoucna plánují postavit rodinný domek.

„Koukám po domečku, ale ne v Praze, ty ceny jsou tady šílené, někde za Prahou, směr třeba Karlovy Vary, to by se nám líbilo,“ svěřuje se Jakub s plány.

Výhodou místa jejich bydliště jsou nejen poblíž bydlící prarodiče, ale také parkoviště u domu. Jelikož jde o menší bytový dům, vládnou v něm přátelské sousedské vztahy a ani občasný pláč malé Esterky jim vazby nenarušuje.

Okouzlen Elvisem Presleym

Podoba s legendárním americkým zpěvákem Elvisem Presleym je na první pohled zjevná, ovšem po poslechu jeho zpěvu ještě jasnější. Jakub se hudbě věnuje už odmalička, kdy v pouhých čtyřech letech začal hrát na housle a zpívat.

Postupně se k tomu přidal obdiv ke hře na kytaru, na kterou se záhy také naučil. K Elvisovi ho začalo přirovnávat nejprve jeho okolí, Jakub si ho časem také velmi oblíbil. „Elvis mě okouzlil jak svou osobností, tak hlavně svou hudbou. Má to zkrátka to, co by hudba podle mě měla mít,“ vypráví.

V bytě není nouze o fotky s kamarády, rodinou, ale i z nejrůznějších zážitků a cest. Za dominantu obývacího pokoje by se dal považovat retro gramofon, který zaujme na první pohled. „Gramofon je funkční, posloucháme na něm často desky, ale občas se stane, že mám hudby třeba až po krk,“ směje se mladý sympaťák.

Obytná multifunkční místnost

Obývací pokoj je spojený s kuchyní a jídelnou. Královnou kuchyně je spíše partnerka Tereza, zpěvák ale nemá problém cokoli uvařit.

Na zkoušení hudby a písní má Jakub zkušebnu, když je ale potřeba zkoušet v pohodlí domova, hlavní místnost bytu hravě poslouží. „Na zkoušky máme naštěstí zkušebnu. Pokud už mám ale doma zkoušet, tak náš obývák, to je taková multifunkční místnost. Esterka spí v ložnici, to je přes dvoje dveře,“ popisuje.

V bytě také není nouze o předměty spojené s historií Elvise. Ve sbírce jsou nejrůznější figurky, desky, ale také dárek od kamaráda z blešáku, ulovené originální noviny ze dne, kdy král rokenrolu zemřel.

Úspěšné virální video

Mnozí si Jakuba jistě vybaví také ze sociálních sítí. Video, na kterém má svou sotva narozenou dcerku položenou na těle kytary, hraje a zpívá Elvisovu píseň, se stalo virální. Na Instagramu má bezmála osmdesát milionů zhlédnutí, a všimli si ho dokonce i za velkou louží blízcí samotného Elvise. „Sdílel to Graceland, Linda Thompson, Elvisova přítelkyně, nám dala lajk, nikdo to neplánoval, bylo to video původně jen pro mé rodiče,“ popisuje se smíchem hudebník.

Video adresované rodičům, majitelům malého rodinného medovaru Poddžbánská medovina, je nakonec známé po celém světě. „Hodně si nás oblíbili Brazilci, ti to milují,“ dodala se smíchem partnerka Tereza. K prvnímu úspěšnému videu se přidala i další na stejný způsob, jen z nejrůznějších prostředí a hlavně s rostoucí dcerkou.

Připravovaná tour

Jelikož by Elvis Presley oslavil 8. ledna významné životní jubileum, plánuje Jakub se svou kapelou Elvis live turné. „Elvis by letos v lednu oslavil devadesát let, takže máme v plánu tour. Chci, aby to mělo hlavu a patu, bude to koncert, ale s přesahem,“ popisuje.

Jeho láska k Elvisovi je čistě fanouškovská. „Jsem velký fanda Elvise, není to ale tak, že bych ho chtěl parodovat. Hraju i v divadlech a tvořím vlastní hudbu. Vyhovuje mi ta rozmanitost. Vybudovaná kapela Elvis live je něco jako můj vlastní muzikál,“ prozradil zpěvák a muzikálový herec Divadla Broadway.

„Každý má nějakou škatulku, kterou si za život vyslouží, a asi mi nevadí, když mě lidé budou spojovat s Elvisem, už jsem si na to zvykl,“ zakončuje s úsměvem nejznámější český Elvis Jakub Machulda.