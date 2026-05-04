Zuzana pochází ze Slovenska a s manželem, který je původem z Tuniska, spolu žili dlouhá léta v Brně. „Manžel dostal pracovní nabídku v cestovní kanceláři na Džerbě. Proto jsme se před jednadvaceti lety rozhodli, že se vezmeme v Čechách a pak se přestěhujeme na Džerbu. Pro mě to byla velká změna a výzva, protože bez znalosti cizího jazyka to bylo velmi těžké,“ říká Zuzana.
Své první bydlení si manželé pronajali. Dům sehnal manžel a Zuzana se pak stěhovala do zařízeného a hotového. Nájmy byly v té době velmi přijatelné, a tak si mohli velký byt se dvěma pokoji, velkým obývacím pokojem s kuchyní, vstupní halou a dvěma terasami bez problémů dovolit.
Během života na Džerbě bydlela Zuzana s manželem celkem ve dvou pronájmech. Dnes žijí manželé se třemi dětmi ve městě Houmt Souk, což je největší město na ostrově. V tomto městě si Zuzana před několika lety zřídila cukrárnu, čímž si splnila svůj dlouholetý sen.
„Na nápad zřídit si cukrárnu přišel původně můj manžel. Já měla zkušenosti ještě z bývalého zaměstnání v Brně, ale manžel byl ten, který mi pomohl všechno zrealizovat a zařídit,“ vypráví Zuzana. Cukrárnu vlastnila v menším městě na Džerbě ještě před přestěhováním se do Houmt Souk. Šlo o malou kavárnu se zmrzlinou v turistické zóně a manželům se v podnikaní dařilo. Úspěch pokračoval i po přestěhování.
Zuzana přiznává, že v poslední době ji dohání problém s potravinami a každý den se musí potýkat s nedostatkem cukru, másla nebo mléka. Zuzaninými zákazníky jsou především Evropané, celoročně pak francouzští důchodci, kteří na Džerbě žijí, poté Němci, Švýcaři a během letní sezony i Češi a Slováci. Do kavárny chodí i místní ženy, které podle Zuzany nejvíce oceňují, že se v kavárně nekouří.
Rodina se stěhuje do vlastního
Zuzana v současné době rekonstruuje nově koupený byt, který patří k prostorům kavárny. Do bytu se z bývalého podnájmu rodina nastěhovala teprve před několika týdny a majitelku tak čeká velké zařizování.
„Už se moc těším, až si všechno sama navrhnu. S dělníky je to tady boj a člověk se opravdu musí obrnit trpělivostí, protože čas je veličina, která pro ně nic neznamená,“ přiznává majitelka.
Jak bydlí Češi v zahraničí
Zuzana má tři dospívající děti. Její manžel v Čechách studoval. Mluví plynně česky a česky se také mluví u Zuzany doma. Manžel Zuzany navíc na děti mluví od narození arabsky a ve škole se děti učí francouzsky a anglicky.
Sehnat bydlení na Džerbě není těžké a nabídka je podle Zuzany velká. Záleží přitom na velikosti, místě, zda je bydlení zařízené, nebo ne či zda má bazén. Pokud kupujete nemovitost v turistické sezoně, bude logicky vždy dražší. Hodně domů se poskytuje na krátkodobý pronájem. Ceny šly podle Zuzany nahoru, ale nikoliv tak drasticky jako v Praze.