Z Brna na Džerbu. Život je fajn, ale oprava bytu jí přichystala nečekaný problém

Klára Lyons
Zuzana s tuniským manželem našli domov na ostrově Džerba. Zuzana si chválí nejen místní poměry, ale i ceny pronájmu nemovitostí, které jsou několikanásobně nižší než v Praze. Jak se žije na exotickém ostrově a s čím se Zuzana při zařizování vlastního podnikání musela potýkat?
Takto bydlí na Džerbě bohatší vrstva. Součástí domu s luxusními byty je často i bazén a společné prostory pro setkávání. | foto: archiv Zuzany Skander

Zuzana pochází ze Slovenska a s manželem, který je původem z Tuniska, spolu žili dlouhá léta v Brně. „Manžel dostal pracovní nabídku v cestovní kanceláři na Džerbě. Proto jsme se před jednadvaceti lety rozhodli, že se vezmeme v Čechách a pak se přestěhujeme na Džerbu. Pro mě to byla velká změna a výzva, protože bez znalosti cizího jazyka to bylo velmi těžké,“ říká Zuzana.

Své první bydlení si manželé pronajali. Dům sehnal manžel a Zuzana se pak stěhovala do zařízeného a hotového. Nájmy byly v té době velmi přijatelné, a tak si mohli velký byt se dvěma pokoji, velkým obývacím pokojem s kuchyní, vstupní halou a dvěma terasami bez problémů dovolit.

Během života na Džerbě bydlela Zuzana s manželem celkem ve dvou pronájmech. Dnes žijí manželé se třemi dětmi ve městě Houmt Souk, což je největší město na ostrově. V tomto městě si Zuzana před několika lety zřídila cukrárnu, čímž si splnila svůj dlouholetý sen.

„Na nápad zřídit si cukrárnu přišel původně můj manžel. Já měla zkušenosti ještě z bývalého zaměstnání v Brně, ale manžel byl ten, který mi pomohl všechno zrealizovat a zařídit,“ vypráví Zuzana. Cukrárnu vlastnila v menším městě na Džerbě ještě před přestěhováním se do Houmt Souk. Šlo o malou kavárnu se zmrzlinou v turistické zóně a manželům se v podnikaní dařilo. Úspěch pokračoval i po přestěhování.

Zuzana přiznává, že v poslední době ji dohání problém s potravinami a každý den se musí potýkat s nedostatkem cukru, másla nebo mléka. Zuzaninými zákazníky jsou především Evropané, celoročně pak francouzští důchodci, kteří na Džerbě žijí, poté Němci, Švýcaři a během letní sezony i Češi a Slováci. Do kavárny chodí i místní ženy, které podle Zuzany nejvíce oceňují, že se v kavárně nekouří.

Rodina se stěhuje do vlastního

Zuzana v současné době rekonstruuje nově koupený byt, který patří k prostorům kavárny. Do bytu se z bývalého podnájmu rodina nastěhovala teprve před několika týdny a majitelku tak čeká velké zařizování.

„Už se moc těším, až si všechno sama navrhnu. S dělníky je to tady boj a člověk se opravdu musí obrnit trpělivostí, protože čas je veličina, která pro ně nic neznamená,“ přiznává majitelka.

Zuzana má tři dospívající děti. Její manžel v Čechách studoval. Mluví plynně česky a česky se také mluví u Zuzany doma. Manžel Zuzany navíc na děti mluví od narození arabsky a ve škole se děti učí francouzsky a anglicky.

Sehnat bydlení na Džerbě není těžké a nabídka je podle Zuzany velká. Záleží přitom na velikosti, místě, zda je bydlení zařízené, nebo ne či zda má bazén. Pokud kupujete nemovitost v turistické sezoně, bude logicky vždy dražší. Hodně domů se poskytuje na krátkodobý pronájem. Ceny šly podle Zuzany nahoru, ale nikoliv tak drasticky jako v Praze.

