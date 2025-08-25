„Díky tomu, že jsem byla součástí projektu už ve fázi projektové dokumentace, bylo možné ovlivnit dispozice a připravit stavbu pro detaily, které jsem zde měla v plánu vytvořit,“ popisuje Lucie Džama ze studia Interiéry Lucie.
Vzniklo díky tomu hodně úložných prostor, které přirozeně splývají s prostorem a neupozorňují na sebe.
Svůj projekt přihlásila autorka do soutěže Interiér roku 2024 v kategorii Soukromý interiér – novostavba. Do desátého ročníku soutěže mohli hlásit čeští a slovenští architekti a interiéroví designéři soukromé i veřejné interiéry, které byly dokončeny v průběhu roku 2024. Výsledky byly vyhlášeny v pražském Centru současného umění DOX 29. dubna 2025.
Praktická dispozice
Dispozičně je dům rozdělený do dvou podlaží: přízemí slouží jako společenská zóna, první patro jako soukromá část domu. Ze vstupní haly se vchází do šatny. Hala plynule přechází v chodbu propojující hlavní obytný prostor s WC a schodištěm do patra. Za obývacím pokojem s kuchyní je situována knihovna s pracovním koutem.
|
Na ruině tělocvičny postavili skvělý rodinný dům s výhledem na Liberec
V horním patře je rodičovská ložnice s průchozí šatnou a vlastní koupelnou, která má navíc skryté samostatné WC. Dále jsou v patře dětský a hostinský pokoj s koupelnou určenou pro tyto dva pokoje.
„Interiér jsem navrhla v klidných zemitých barvách, převahu mají teplé šedé tóny, místy v kontrastu s černými prvky pro oživení. Ve volbě barev jsem se inspirovala výhledem z velkoformátových černých oken, která pěkně rámují výhled na jehličnatý remízek za loukou plnou rezavě barevných travin,“ popisuje Lucie Džama.
Podobný barevný koncept je v plánu i pro budoucí zahradu, aby co nejpřirozeněji splynula s okolím. Proto se uvnitř domu kromě neutrálních barev objevuje tlumená tmavě zelená barva a zemitý odstín oranžové jako lehký akcent, které doplňuje dubová dýha na podlaze i nábytku a několik solitérních kusů z masivního jasanu.
„V domě je několik typů dveří v různých materiálech a barvách, které jsem volila vždy v návaznosti na přilehlé stěny. V hlavní obytné části, kde jsou dveře nejvíce rušivé, jsem zvolila dveře se skrytou zárubní a povrchovou úpravou určenou pro nátěr běžnými malířskými barvami. Dveře tak mají úplně stejnou strukturu i barvu jako stěna. Stejný typ ‚neviditelných‘ dveří jsem použila i uvnitř rodičovské koupelny pro co nejlepší ‚maskování‘ samostatného WC,“ vysvětluje autorka.
|
Elegantní rodinný dům okouzlí každého, kdo má rád minimalistický styl
Budiž světlo
Oblíbeným a praktickým detailem je večerní ambientní osvětlení, které stisknutím jediného vypínače rozsvítí sestavu stolních lampiček, LED pásků pod kuchyňskou linkou a nenápadnou závěsnou lampu v průchodu z hlavní obytné části ke koupelně v přízemí.
To maximálně oceňuje nejmladší člen domácnosti. Na něho se během navrhování osvětlení myslelo i v horním patře, kde je na chodbě zapuštěné téměř neviditelné poziční světlo s časovým spínačem, takže v noci vidí při cestách po domě…