Dvojice rodinných domů v pražské Krči vyrůstá z prudkého svahu a reaguje na rozmanitou směs okolní zástavby.
Autor: Martin Čeněk, www.martincenek.com
Z ulice působí střídmě – jednopodlažní hmotou se šikmou střechou…
Autor: Martin Čeněk, www.martincenek.com
…do svahu se však rozrůstá a ve všech podlažích se otevírá do zeleně.
Autor: Martin Čeněk, www.martincenek.com
Hlavním motivem jsou stíněné terasy s vestavěnými truhlíky. Autorem je studio martin cenek architecture.
Autor: Martin Čeněk, www.martincenek.com
Byty nabízí nerušený pohled z obývacích pokojů na horizont či do zahrady, které stavba svými jednoduchými materiály a střídmou barevností nekonkuruje.
Autor: Martin Čeněk, www.martincenek.com
Interiéry kombinují přiznaný železobeton s dubovými dýhami.
Autor: Martin Čeněk, www.martincenek.com
Vestavný nábytek kontrastuje barevností s monochromatickým exteriérem.
Autor: Martin Čeněk, www.martincenek.com
Provoz se inspiroval klasickými činžovními vilami.
Autor: Martin Čeněk, www.martincenek.com
Každý z dvojice zrcadlově řešených domů obsahuje tři větší bytové jednotky se samostatnými vstupy a společné zázemí se sklepy, garážemi a kolárnami.
Autor: Martin Čeněk, www.martincenek.com
Zahrada s ohništěm je sdílená.
Autor: Martin Čeněk, www.martincenek.com
Hluboký pozemek má převýšení přes deset metrů.
Autor: Martin Čeněk, www.martincenek.com
Přístupný je pouze z jedné strany.
Autor: Martin Čeněk, www.martincenek.com
Novostavba nahradila starší, mnohokrát přestavěný rodinný dům v horní části parcely, který po úpravách nivelety ulice ztratil úrovňový přístup – chodník se ocitl o víc než 1,5 metru níž a vjezd tím zanikl.
Autor: Martin Čeněk, www.martincenek.com
Součástí realizace proto byla i nová úprava chodníků, aby výškově navazovaly na vozovku i okolní zástavbu.
Autor: Martin Čeněk, www.martincenek.com
Hlavními pozitivy pozemku byla jeho velikost, velké množství zeleně, výhled na jih až na protější zalesněný svah a výhodná orientace. Vyvažovaly je ale také komplikace – problematický přístup a velké převýšení.
Autor: Martin Čeněk, www.martincenek.com
Výsledný dvojdům charakterizují terasy orientované na jih umožňující po svém obvodu výsadbu vyšší zeleně. Hmota je řešena jako ustupující bílý blok kopírující terén.
Autor: Martin Čeněk, www.martincenek.com
Na bočních fasádách jsou dle výhledů z interiéru komponovány různé typy čtvercových oken.
Autor: Martin Čeněk, www.martincenek.com
Na úrovni ulice je tento bílý monolit protnut horizontálním objemem garáží opláštěným přírodním hliníkovým falcovaným plechem.
Autor: Martin Čeněk, www.martincenek.com
Do ulice je stavba jednopodlažní se šikmou střechou; reaguje tak na bezprostředně sousední rodinné domy a jimi danou stavební čáru i výšku.
Autor: Martin Čeněk, www.martincenek.com
Dolů ze svahu, k jihu, se stavba postupně rozrůstá a odkazuje na terasové bytové domy, které se nachází nad ní. Dům tak má dvě tváře – do města a do zeleně.
Autor: Martin Čeněk, www.martincenek.com
„Naším cílem bylo navrhnout bydlení v zeleni, a to ve všech podlažích domu. Stíněné terasy s vestavěnými truhlíky a v podstatě nerušený pohled z obývacích pokojů na horizont či do zelené zahrady jsou tak jeho hlavním motivem,“ říká architekt Martin Čeněk ze studia martin cenek architecture.
Autor: Martin Čeněk, www.martincenek.com
Stavba se svými jednoduchými materiály a střídmou barevností snaží zeleni příliš nekonkurovat.
Autor: Martin Čeněk, www.martincenek.com
Do interiérů vnáší vestavný nábytek použitou barevností hravý kontrast k monochromatičnosti exteriéru.
Autor: Martin Čeněk, www.martincenek.com
Dubové dýhy jsou doplněny o barevné lakované plochy.
Autor: Martin Čeněk, www.martincenek.com
Terasy stíní pergoly se žlutými baldachýny.
Autor: Martin Čeněk, www.martincenek.com
Obývací pokoje všech bytů mají kromě přístupu na terasy a výhledu do zeleně také sedací bezrámová okna s hlubokým parapetem, která se zároveň výrazně projevují na fasádách.
Autor: Martin Čeněk, www.martincenek.com
V obytných místnostech byl přiznán železobeton monolitických stropních desek.
Autor: Martin Čeněk, www.martincenek.com
Stavba je řešena jako energeticky téměř nulová, s recyklací dešťové vody, využitím tepelných čerpadel a nuceného větrání.
Autor: Martin Čeněk, www.martincenek.com