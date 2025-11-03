Terasový dvojdům v Praze má šest bytů, společnou zahradu a výhled do zeleně

Lenka Weberová
Dvojice rodinných domů v pražské Krči vyrůstá z prudkého svahu a reaguje na rozmanitou směs okolní zástavby. Z ulice působí střídmě – jednopodlažní hmotou se šikmou střechou, do svahu se však rozrůstá a ve všech podlažích se otevírá do zeleně. Autorem je studio martin cenek architecture.
Dvojice rodinných domů v pražské Krči vyrůstá z prudkého svahu a reaguje na... Z ulice působí střídmě – jednopodlažní hmotou se šikmou střechou… …do svahu se však rozrůstá a ve všech podlažích se otevírá do zeleně. Hlavním motivem jsou stíněné terasy s vestavěnými truhlíky. Autorem je studio... Byty nabízí nerušený pohled z obývacích pokojů na horizont či do zahrady, které... Vestavný nábytek kontrastuje barevností s monochromatickým exteriérem. Interiéry kombinují přiznaný železobeton s dubovými dýhami. Provoz se inspiroval klasickými činžovními vilami. Každý z dvojice zrcadlově řešených domů obsahuje tři větší bytové jednotky se... Zahrada s ohništěm je sdílená. Hluboký pozemek má převýšení přes deset metrů. Přístupný je pouze z jedné strany.

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie

Nejčtenější

Parádní přístavba s krásným výhledem vyrostla na skalnatém svahu nad Sázavou

Na skalnatém svahu nad Sázavou stojí rodinný dům z počátku 20. století a visutá přístavba, která přestala vyhovovat potřebám majitele. Ten si přál otevřený ateliérový prostor s dostatkem světla,...

Terasový dvojdům v Praze má šest bytů, společnou zahradu a výhled do zeleně

Dvojice rodinných domů v pražské Krči vyrůstá z prudkého svahu a reaguje na rozmanitou směs okolní zástavby. Z ulice působí střídmě – jednopodlažní hmotou se šikmou střechou, do svahu se však...

Zpěvačka si vytvořila oázu klidu. Odpočívá v dobře promyšleném bungalovu

Klid, harmonie a relaxace. To jsou emoce, které návštěvník okamžitě pocítí, jakmile projde brankou domu Marcely Laiferové v Piešťanech. Slovenská zpěvačka si zde vytvořila útočiště, které slouží...

Před zvědavými pohledy je chrání šikmé betonové lamely, výhledu ven nebrání

Na první pohled nenápadný rodinný dům, na ten druhý však zcela fascinující stavba, která dýchá s okolní krajinou. „Dům se žábrami“, jak jej sami architekti nazývají, chrání své obyvatele před okolím,...

Z bývalé varny v Holešovicích je Mexická restaurace. Září zlatem

Zadáním bylo vytvořit v Praze monumentální prostor nabízející nejen středoamerickou kuchyni, ale zážitek z její kultury jako takový. Od začátku se pracovalo s myšlenkou otevřené kuchyně, velkých pecí...

Terasový dvojdům v Praze má šest bytů, společnou zahradu a výhled do zeleně

Dvojice rodinných domů v pražské Krči vyrůstá z prudkého svahu a reaguje na rozmanitou směs okolní zástavby. Z ulice působí střídmě – jednopodlažní hmotou se šikmou střechou, do svahu se však...

3. listopadu 2025

Tři chaty v chladném Norsku dostaly odpočinkový prostor jako na Bali

Tři chaty vedle sebe užívá široká rodina, sjíždí se sem až 35 lidí! Interiéry má na „svědomí“ babička, která jim v roce 1972 dala ještě stále přetrvávající podobu, což už samozřejmě mladé generaci...

3. listopadu 2025

Dokonalá chata s hliníkovou střechou je zajímavě řešená a má severský šmrnc

Když vyrazíte ze švédského Hamburgsundu k západnímu pobřeží, ostrov Hee neminete. A zrovna tak nepřehlédnutelná je zajímavě řešená rodinná chata. Svou nápadnou vysokou střechou k sobě přitahuje...

2. listopadu 2025

Před zvědavými pohledy je chrání šikmé betonové lamely, výhledu ven nebrání

Na první pohled nenápadný rodinný dům, na ten druhý však zcela fascinující stavba, která dýchá s okolní krajinou. „Dům se žábrami“, jak jej sami architekti nazývají, chrání své obyvatele před okolím,...

1. listopadu 2025

Dcera sousedů nám nonstop dupe nad hlavou. Jsme zoufalí a nevíme si rady

Premium

Bydlíme v obecním domě v prvním poschodí. Sousedé nad námi nechávají svou dnes již osmiletou dceru dělat každý den hluk, který nás obtěžuje. Dupání, skákání a bouchání předmětů o podlahu je zcela na...

31. října 2025

Složili se na stavbu kaple, a tak má vesnice Nesvačilka nejlepší stavbu

Ze 155 projektů přihlášených do soutěže Grand Prix Architektů, kterou v roce 1993 založila Alena Šrámková, vybrala mezinárodní porota 50 nejlepších do druhého kola, z něhož vyšel i vítěz. Národní...

31. října 2025

Tep industriálního srdce. Panelárna získala po rekonstrukci nový život

Málem šla k zemi, přitom by to byla obrovská škoda. Architekti ze studia A8000 si vzali pod palec budovu někdejší panelárny Prefa v pražských Holešovicích a udělali z ní sídlo hodné 21. století....

30. října 2025  16:02,  aktualizováno  16:02

Parádní přístavba s krásným výhledem vyrostla na skalnatém svahu nad Sázavou

Na skalnatém svahu nad Sázavou stojí rodinný dům z počátku 20. století a visutá přístavba, která přestala vyhovovat potřebám majitele. Ten si přál otevřený ateliérový prostor s dostatkem světla,...

30. října 2025

Japonské pojetí chat: ze šesti vznikl unikátní dům s tvarovanou střechou

Dům Hand in Hand od designového studia Nendo najdete v kopcích Karuizawy ve středním Japonsku. Tvoří jej šest propojených chat s jedinečným výhledem na horu Asama. Architekti zvolili do interiéru...

30. října 2025

Hudebník The Weeknd koupil palác v Miami. Zaplatil rekordní cenu 1,15 miliardy

Kanadský hudebník The Weeknd, vlastním jménem Abel Makkonen Tesfaye, se stal novým majitelem luxusní vily v exkluzivní čtvrti v Coral Gables v Miami na Floridě.

29. října 2025

Z bývalé varny v Holešovicích je Mexická restaurace. Září zlatem

Zadáním bylo vytvořit v Praze monumentální prostor nabízející nejen středoamerickou kuchyni, ale zážitek z její kultury jako takový. Od začátku se pracovalo s myšlenkou otevřené kuchyně, velkých pecí...

29. října 2025

Mé obavy se rozplynuly po jednom cyklu. Bez sušičky si už život neumím představit

Advertorial

Rodina s dvěma malými dětmi bydlí v novostavbě, kterou mají na hypotéku. Rodinný rozpočet sice není vyloženě napjatý, ale maminka Tereza se snaží výdaje a provozní náklady hlídat. Proto dlouze...

28. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.