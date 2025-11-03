|
Terasový dvojdům v Praze má šest bytů, společnou zahradu a výhled do zeleně
Parádní přístavba s krásným výhledem vyrostla na skalnatém svahu nad Sázavou
Na skalnatém svahu nad Sázavou stojí rodinný dům z počátku 20. století a visutá přístavba, která přestala vyhovovat potřebám majitele. Ten si přál otevřený ateliérový prostor s dostatkem světla,...
Dvojice rodinných domů v pražské Krči vyrůstá z prudkého svahu a reaguje na rozmanitou směs okolní zástavby. Z ulice působí střídmě – jednopodlažní hmotou se šikmou střechou, do svahu se však...
Zpěvačka si vytvořila oázu klidu. Odpočívá v dobře promyšleném bungalovu
Klid, harmonie a relaxace. To jsou emoce, které návštěvník okamžitě pocítí, jakmile projde brankou domu Marcely Laiferové v Piešťanech. Slovenská zpěvačka si zde vytvořila útočiště, které slouží...
Před zvědavými pohledy je chrání šikmé betonové lamely, výhledu ven nebrání
Na první pohled nenápadný rodinný dům, na ten druhý však zcela fascinující stavba, která dýchá s okolní krajinou. „Dům se žábrami“, jak jej sami architekti nazývají, chrání své obyvatele před okolím,...
Z bývalé varny v Holešovicích je Mexická restaurace. Září zlatem
Zadáním bylo vytvořit v Praze monumentální prostor nabízející nejen středoamerickou kuchyni, ale zážitek z její kultury jako takový. Od začátku se pracovalo s myšlenkou otevřené kuchyně, velkých pecí...
Tři chaty v chladném Norsku dostaly odpočinkový prostor jako na Bali
Tři chaty vedle sebe užívá široká rodina, sjíždí se sem až 35 lidí! Interiéry má na „svědomí“ babička, která jim v roce 1972 dala ještě stále přetrvávající podobu, což už samozřejmě mladé generaci...
Dokonalá chata s hliníkovou střechou je zajímavě řešená a má severský šmrnc
Když vyrazíte ze švédského Hamburgsundu k západnímu pobřeží, ostrov Hee neminete. A zrovna tak nepřehlédnutelná je zajímavě řešená rodinná chata. Svou nápadnou vysokou střechou k sobě přitahuje...
Dcera sousedů nám nonstop dupe nad hlavou. Jsme zoufalí a nevíme si rady
Bydlíme v obecním domě v prvním poschodí. Sousedé nad námi nechávají svou dnes již osmiletou dceru dělat každý den hluk, který nás obtěžuje. Dupání, skákání a bouchání předmětů o podlahu je zcela na...
Složili se na stavbu kaple, a tak má vesnice Nesvačilka nejlepší stavbu
Ze 155 projektů přihlášených do soutěže Grand Prix Architektů, kterou v roce 1993 založila Alena Šrámková, vybrala mezinárodní porota 50 nejlepších do druhého kola, z něhož vyšel i vítěz. Národní...
Tep industriálního srdce. Panelárna získala po rekonstrukci nový život
Málem šla k zemi, přitom by to byla obrovská škoda. Architekti ze studia A8000 si vzali pod palec budovu někdejší panelárny Prefa v pražských Holešovicích a udělali z ní sídlo hodné 21. století....
Japonské pojetí chat: ze šesti vznikl unikátní dům s tvarovanou střechou
Dům Hand in Hand od designového studia Nendo najdete v kopcích Karuizawy ve středním Japonsku. Tvoří jej šest propojených chat s jedinečným výhledem na horu Asama. Architekti zvolili do interiéru...
Hudebník The Weeknd koupil palác v Miami. Zaplatil rekordní cenu 1,15 miliardy
Kanadský hudebník The Weeknd, vlastním jménem Abel Makkonen Tesfaye, se stal novým majitelem luxusní vily v exkluzivní čtvrti v Coral Gables v Miami na Floridě.
Pronájem obchodu - kanceláře na frekventovaném místě
Pražská, Kolín - Kolín II
9 200 Kč/měsíc
Mé obavy se rozplynuly po jednom cyklu. Bez sušičky si už život neumím představit
Rodina s dvěma malými dětmi bydlí v novostavbě, kterou mají na hypotéku. Rodinný rozpočet sice není vyloženě napjatý, ale maminka Tereza se snaží výdaje a provozní náklady hlídat. Proto dlouze...