Lékárnice Dana Jenkins (30) a její partner Colin Davis (30) z americké Georgie si splnili sen o vlastním bydlení a koupili levně starý čtyřpokojový dům přibližně za 1,2 milionu Kč.
Sice se jim ulevilo, že technické problémy za ně už vyřešil předchozí majitel, ale s moderním a až minimalistickým interiérem se smířit nechtěli. Místo další přestavby se proto rozhodli pro odvážný krok, dům začali přetvářet zpět do podoby 60. let, kdy byl postavený.
Mladý pár si zařídil byt v retro stylu, přesto mu nechybí moderní komfort
Návrat do poloviny století
„Vždycky jsme věřili, že z domu by se nikdy nemělo dělat něco, čím není,“ říká Colin, který pracuje jako vedoucí bezpečnostního operačního centra. „Použití zařízení, barev nebo materiálů, které neodpovídají architektuře nemovitosti, mohou působit nepatřičně. Dlouho jsme milovali design z poloviny minulého století, byl to i klíčový požadavek při hledání našeho bydlení,“ vysvětluje.
A pokračuje: „V té době na trhu nebyly žádné ´nedotčené´ domy, které by si stále zachovaly designové prvky, které jsme hledali. Když jsme narazili na tento dům a prohlédli si jej, okamžitě jsme to poznali, díky čemu je tak výjimečný. Viděli jsme i potenciál v tom, jak je obnovit.
V přízemním obývacím pokoji vsadili na jednoduše a pečlivě vybrané dobové kousky. Interiér doplnili například o televizi Panasonic TR-005 The Orbitel, známou jako „létající talíř“ nebo „oční bulva“ kvůli svému tvaru. Televizor s pětipalcovou obrazovkou vyráběla společnost Panasonic od konce 60. do začátku 70. let.
K televizi přidali stereo konzoli GE C443 a retro oranžovou pohovku, kterou objevili z druhé ruky na internetu. Nechybí ani křeslo Malabar, které našli v aukci.
Majitelé bytu si přáli zachovat původní prvky a přidat retro styl
Ikony 60. let
V obývacím pokoji v patře, kde je většina jejich „cenných“ nálezů, přibyl krb ve stylu MALM. Tyto krby patří k ikonickým typům ze 60. a 70. let, jsou typické svým kruhovým, kuželovitým nebo pyramidovým tvarem. Nejčastěji se vyráběly z oceli. Mají závěsnou nebo volně stojící konstrukcí, která slouží jako dominantní designový prvek uprostřed místnosti.
Ke krbu patří i pohovka, v tomto případě se partnerům podařilo sehnat originální pohovku Craft Associates 2404–S, která dokonale podtrhuje atmosféru poloviny minulého století.
Jde o ikonickou pohovka ve stylu „gondoly“ z 60. let 20. století, kterou navrhl Adrian Pearsall. Je proslulá svou elegantní moderní estetikou poloviny století. Má tvarovaný rám z masivního ořechového dřeva, hranaté područky a charakteristické přední nohy ve tvaru bumerangu.
Proměna interiéru v retro stylu. Ke slovu přišly i poklady z půdy
Ačkoli šli majitelé proti zažitým realitním poučkám, výsledek mluví jasně. Z domu, který kdysi působil sterilně, se stala autentická památka ze 60. let. Realitní makléři ji rázem ohodnotili zhruba o 5,6 milionu Kč víc, než byla původní cena. A to se vyplatí, že?