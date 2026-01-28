Dům si zařídili v retro stylu, jeho cena několikanásobně stoupla

Obliba retra je stále hodně vysoká. To dokazuje i mladý pár, který proměnil svůj dům v dokonale věrnou vzpomínku na 60. léta. Jeho cena na realitním trhu tak výrazně stoupla, to majitelé ani neočekávali a původně ani neplánovali.
Originální pohovka Craft Associates 2404–S od Adriana Pearsalla dokonale...

Originální pohovka Craft Associates 2404–S od Adriana Pearsalla dokonale podtrhuje atmosféru poloviny minulého století. Doplnily ji stylová křesla. | foto: Profimedia.cz

Kromě pohovky majitelé pečlivě vybírali i odpovídající svítidla a doplňky.
Původní podoba obývacího pokoje v přízemí
Obývací pokoj před proměnou
Obývací pokoj v přízemí – na internetu našli odpovídající pohovku a v aukci pak...
19 fotografií

Lékárnice Dana Jenkins (30) a její partner Colin Davis (30) z americké Georgie si splnili sen o vlastním bydlení a koupili levně starý čtyřpokojový dům přibližně za 1,2 milionu Kč.

Sice se jim ulevilo, že technické problémy za ně už vyřešil předchozí majitel, ale s moderním a až minimalistickým interiérem se smířit nechtěli. Místo další přestavby se proto rozhodli pro odvážný krok, dům začali přetvářet zpět do podoby 60. let, kdy byl postavený.

Mladý pár si zařídil byt v retro stylu, přesto mu nechybí moderní komfort

Návrat do poloviny století

„Vždycky jsme věřili, že z domu by se nikdy nemělo dělat něco, čím není,“ říká Colin, který pracuje jako vedoucí bezpečnostního operačního centra. „Použití zařízení, barev nebo materiálů, které neodpovídají architektuře nemovitosti, mohou působit nepatřičně. Dlouho jsme milovali design z poloviny minulého století, byl to i klíčový požadavek při hledání našeho bydlení,“ vysvětluje.

A pokračuje: „V té době na trhu nebyly žádné ´nedotčené´ domy, které by si stále zachovaly designové prvky, které jsme hledali. Když jsme narazili na tento dům a prohlédli si jej, okamžitě jsme to poznali, díky čemu je tak výjimečný. Viděli jsme i potenciál v tom, jak je obnovit.

V přízemním obývacím pokoji vsadili na jednoduše a pečlivě vybrané dobové kousky. Interiér doplnili například o televizi Panasonic TR-005 The Orbitel, známou jako „létající talíř“ nebo „oční bulva“ kvůli svému tvaru. Televizor s pětipalcovou obrazovkou vyráběla společnost Panasonic od konce 60. do začátku 70. let.

K televizi přidali stereo konzoli GE C443 a retro oranžovou pohovku, kterou objevili z druhé ruky na internetu. Nechybí ani křeslo Malabar, které našli v aukci.

Majitelé bytu si přáli zachovat původní prvky a přidat retro styl

Ikony 60. let

V obývacím pokoji v patře, kde je většina jejich „cenných“ nálezů, přibyl krb ve stylu MALM. Tyto krby patří k ikonickým typům ze 60. a 70. let, jsou typické svým kruhovým, kuželovitým nebo pyramidovým tvarem. Nejčastěji se vyráběly z oceli. Mají závěsnou nebo volně stojící konstrukcí, která slouží jako dominantní designový prvek uprostřed místnosti.

Ke krbu patří i pohovka, v tomto případě se partnerům podařilo sehnat originální pohovku Craft Associates 2404–S, která dokonale podtrhuje atmosféru poloviny minulého století.

Jde o ikonickou pohovka ve stylu „gondoly“ z 60. let 20. století, kterou navrhl Adrian Pearsall. Je proslulá svou elegantní moderní estetikou poloviny století. Má tvarovaný rám z masivního ořechového dřeva, hranaté područky a charakteristické přední nohy ve tvaru bumerangu.

Proměna interiéru v retro stylu. Ke slovu přišly i poklady z půdy

Ačkoli šli majitelé proti zažitým realitním poučkám, výsledek mluví jasně. Z domu, který kdysi působil sterilně, se stala autentická památka ze 60. let. Realitní makléři ji rázem ohodnotili zhruba o 5,6 milionu Kč víc, než byla původní cena. A to se vyplatí, že?

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Spí v obýváku, ale neměnila by. Jak se bydlí v Polsku u českých hranic

Monika se synem bydlí v bytě 2+kk v Polsku poblíž českých hranic.

Monika se synem bydlí v bytě 2+kk v Polsku poblíž českých hranic. Přestože je byt malý a Monika musí spát v obývacím pokoji, neměnila by. Bydlení si vyladila do posledního detailu a pochvaluje si...

Známý tanečník ze StarDance ukázal svůj byt snů. Půl roku hledání se vyplatilo

Tanečník s manželkou si byt zařídili přesně tak, jak si vysnili.

Profesionální tanečník Marek Dědík si s manželkou Terezou vytvořil domov, který odráží jejich vášeň pro pohyb, krásu a pohodlí. Byt s neobvyklým uspořádáním nabízí dostatek prostoru pro tanec, měkké...

Milovník kávy a sportu si v Praze pořídil luxusní byt i s ložnicemi pro hosty

Kuchyň německého výrobce Bulthaup je laděna tak, aby se shodovala se zbytkem...

Zahraniční klient a majitel bytu s plochou 170 m2 v novostavbě v Praze požadoval vytvoření komfortního zázemí. Očekával dodání interiéru na klíč. Vášnivý barista a sportovec vložil svou důvěru v...

Na dům v Brně finančně nedosáhl, tak si svépomocí postavil dřevostavbu

Dům má tvar jednoduchého kvádru s klasickou sedlovou střechou se sklonem 45°,...

Veverská Bítýška je malebná obec s výborným spojením do Brna, co by kamenem dohodil od brněnské přehrady. Na návštěvu můžete přijet i parníkem. Právě v této obci si mladý pár postavil...

Soukromé wellness mají větší než jiní rodinný dům. Nechybí ani obří bazén

Otevřením velkých posuvných prosklených stěn se výhled z vířivky projasní...

Prostorná zahrada s jezírkem umožnila sportovně založené rodině s dvěma chlapci vytvořit soukromé relaxační zázemí o výměře 138 m2 s přilehlým bazénem 56 m2. Zároveň se tak opticky uzavřel prostor...

Sestra Alice Bendové si splnila sen. Bydlí v Břežanech a chystá velké změny

Kromě Andrey, manžela a synů dům obývá také smečka zvířat.

Jméno Andrea Burešová Lišková mají milovníci dortů spojené se značkou Cukrařinka a čtenáři společenských rubrik vědí, že je to sestra herečky Alice Bendové. Andree se splnil sen – bydlet na klidném...

28. ledna 2026

Dům si zařídili v retro stylu, jeho cena několikanásobně stoupla

Originální pohovka Craft Associates 2404–S od Adriana Pearsalla dokonale...

Obliba retra je stále hodně vysoká. To dokazuje i mladý pár, který proměnil svůj dům v dokonale věrnou vzpomínku na 60. léta. Jeho cena na realitním trhu tak výrazně stoupla, to majitelé ani...

28. ledna 2026

Drobné opravy v nájemním bytě nás ničí. Kdy platí nájemník a kdy majitel?

Premium
Zákon do jisté míry chrání nájemce jako slabší stranu.

Deset let bydlíme v nájemním bytě v novostavbě. Byli jsme úplně první nájemníci, a tak bylo veškeré vybavení nové. Ve smlouvě máme uvedeno, že máme hradit drobné opravy do 5 tisíc na jeden výrobek....

27. ledna 2026

Barevný masakr. Dům slavného hudebníka Franka Zappy hraje všemi barvami

„Barva na stropě vše propojuje, bílý strop pokoj rozpůlí,“ tvrdí zakladatel...

Dům pro hosty v Los Angeles, který byl v sedmdesátých letech součástí rezidence legendárního amerického hudebníka Franka Zappy, prošel pozoruhodnou barevnou proměnou.

27. ledna 2026

Nekupuj ty nesmysly, huboval ji manžel. Teď žena vyhrála sídlo za 125 milionů

Britka Nicola Dickinsonová roky poslouchala manželovy vtipy o tom, že v...

Britka Nicola Dickinsonová roky poslouchala manželovy vtipy o tom, že v soutěžích nikdy nic nevyhraje. Její muž Martyn ji prosil, ať už konečně přestane utrácet za losy. Nicola ho neposlechla – a...

26. ledna 2026

Milovník kávy a sportu si v Praze pořídil luxusní byt i s ložnicemi pro hosty

Kuchyň německého výrobce Bulthaup je laděna tak, aby se shodovala se zbytkem...

Zahraniční klient a majitel bytu s plochou 170 m2 v novostavbě v Praze požadoval vytvoření komfortního zázemí. Očekával dodání interiéru na klíč. Vášnivý barista a sportovec vložil svou důvěru v...

26. ledna 2026

Bydlet i chodit je zde těžké. Netradiční dům se geniálně vznesl nad pozemek

Teprve až se dostanete do výšek, překvapí vás, že fasády Casa Açucena jsou...

Okolí brazilského městečka Nova Lima je hornaté, s vrcholky ztrácejícími se v mlžném oparu deštných lesů. V tak členitém terénu je nesnadné se jen běžně pohybovat, natož bydlet. Ovšem ve studiu Tetro...

25. ledna 2026

Na dům v Brně finančně nedosáhl, tak si svépomocí postavil dřevostavbu

Dům má tvar jednoduchého kvádru s klasickou sedlovou střechou se sklonem 45°,...

Veverská Bítýška je malebná obec s výborným spojením do Brna, co by kamenem dohodil od brněnské přehrady. Na návštěvu můžete přijet i parníkem. Právě v této obci si mladý pár postavil...

24. ledna 2026

Vychytralý soused netopí a my máme z bytu lednici. Hrozí mu nějaký postih?

Premium
Chlad šířící se z nevytápěného bytu lze v konkrétních případech považovat za...

Bydlím v paneláku a mám problém se sousedem pod námi. V zimě vůbec netopí – prý kvůli úsporám. Jenže jeho byt je jako lednička a chlad se šíří i k nám. V obýváku máme zimu, i když topíme naplno,...

23. ledna 2026

Soukromé wellness mají větší než jiní rodinný dům. Nechybí ani obří bazén

Otevřením velkých posuvných prosklených stěn se výhled z vířivky projasní...

Prostorná zahrada s jezírkem umožnila sportovně založené rodině s dvěma chlapci vytvořit soukromé relaxační zázemí o výměře 138 m2 s přilehlým bazénem 56 m2. Zároveň se tak opticky uzavřel prostor...

23. ledna 2026

To všechno jsme si zbořili aneb Praha, která zmizela. Naší vinou

Během posledních přibližně deseti let přišla Praha o několik velmi cenných...

Mohlo by se zdát, že doba, kdy mizely cenné architektonické stavby, patří minulosti, někam do časů komunistického režimu. Bohužel ale taková stavba občas zmizí i dnes.

22. ledna 2026  16:02

Spí v obýváku, ale neměnila by. Jak se bydlí v Polsku u českých hranic

Monika se synem bydlí v bytě 2+kk v Polsku poblíž českých hranic.

Monika se synem bydlí v bytě 2+kk v Polsku poblíž českých hranic. Přestože je byt malý a Monika musí spát v obývacím pokoji, neměnila by. Bydlení si vyladila do posledního detailu a pochvaluje si...

22. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.