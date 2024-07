Dům postavili za Prahou, kde je nádherná příroda, výhled do lesa a vlak

Pocházím z Písku, Eva zase od Olomouce. Společné bydlení jsme ale měli v Praze na Cibulce, a když už bylo jasné, že se naše rodina brzy rozroste o dalšího člena, pevně jsme se rozhodli, že nechceme děti vychovávat v městském bytě, ale v přírodě.

Ideální představa byla jasná, nechtěl jsem koupit pozemek na rovné placce uprostřed satelitu, ale nebyl jsem si úplně jistý, že to v okolí Prahy, kde jsem potřeboval zůstat kvůli práci, bude realizovatelné. Poměrně rychle jsem na internetu narazil právě na tento pozemek, který mi přišel naprosto ideální – vlakové nádraží za rohem, nádherná příroda, výhled do okolních lesů, do Prahy coby kamenem dohodil.

Visel ale už v realitní kanceláři nějakou dobu, což bylo samozřejmě „podezřelé“. Tak jsem sedl do auta a vyrazil se na místo podívat. Problém byl zřejmě v tom, že šlo o velice strmý severní svah. Ale já si ho zamiloval na první pohled.

Architektura vzbuzuje emoce

Výběru pozemku samozřejmě předcházely naše úvahy o tom, jaký dům si vlastně představujeme. Moc se mi líbily realizace libereckého architektonického studia Mjölk, protože stavěli neobyčejné domy pro obyčejné lidi. Líbilo se mi, že jsou nakloněni i menším, cenově dostupným projektům, protože dům, který má nějaký nápad, vtip, osobitost nemusí mít hned 300 metrů čtverečních obytné plochy.

Setkal jsem se s mnoha názory, že zapojit do návrhu domu architekta je zbytečný vícenáklad, proč si zkrátka nevybrat dům z katalogu, ale podle mého nemůže být toto tvrzení víc vzdálené od pravdy. Každý pozemek je unikátní, každý člověk je jiný.

A já vždycky chtěl dům, který bude mít nějakou přidanou hodnotu. Něco netradičního, stavbu, která bude vzbuzovat emoce. A jsem moc rád, že se to povedlo. Lidé, kteří procházejí kolem, se zastavují, dům si fotí, diskutují o něm. Občas se někdo zastaví a dům nám pochválí. Místní mu říkají „Dům na kuří nožce“ a mě se to líbí, rád říkám, že nemá-li dům přiléhavou přezdívku, jako by nebyl.

Komplikovaný pozemek

První schůzku v ateliéru Mjölk jsme si tedy domluvili ještě před tím, než jsme měli pozemek. Zrovna v té době se z tohoto architektonického ateliéru odštěpoval atelier DDAANN, který sídlí v Praze, a protože bylo jasné, že budeme stavět někde v okolí Prahy, dohodli jsme se, že naši zakázku budou řešit oni.

Popovídali jsme si, já jim řekl své obecné představy a domluvili jsme se, že až seženu ten svůj ideální pozemek, ozvu se. Byli překvapení, když jsem dva týdny poté zvedl telefon a řekl jim, že na něm právě stojím a chci, aby přijeli a podívali se na něj. Že je to sice krásné místo, ale pro stavbu domu možná trochu komplikované. Byli tady ale úplně stejně nadšení jako já, a to jednoznačně rozhodlo, že do toho půjdeme.

Dřevostavba jako jasná volba

Samotný návrh a projektování domu trvalo dva měsíce. Líbil se nám už první nástřel, který vznikl na základě dialogu, co se nám právě na tomto pozemku líbí, co od bydlení chceme a co potřebujeme. Vyřídit stavební povolení pak zabralo pět měsíců, v průběhu kterých jsme hledali nejvhodnější realizační firmu.

Že bude dům dřevostavba, jsem věděl od samého začátku. Důvodem byla ekologická, ekonomická i estetická stránka věci. Chtěl jsem modřín na fasádě, který se bude časem proměňovat jako živý organismus, na každé straně domu jinak podle povětrnostních podmínek.

Z výběrového řízení mi vyšla jako nejlepší realizační firma Dřevostavbybidlo, kde jsem až při schůzce zjistil, že v ní pracuje kamarád. To usnadnilo situaci, protože si vzal naši zakázku na starost. Měl jsem sjednaný i technický dozor, který byl s výkonem stavební firmy spokojený. Samotná stavba dřevostavby technologií two by four trvala půl roku a byla radost to sledovat.

Místo definuje kvalitu života

Velice strmý severní pozemek je pro stavbu domu vždycky výzva. Bez spolupráce s architekty by to nemělo smysl vůbec, protože usadit sem katalogový dům prostě nebylo možné. Vyzdvihnu například práci se světlem – architekt vymyslel takové umístění střešního okna, že tu přes den vážně tma nebývá a svítí sem dokonce i slunce.

Stavbu prodražilo založení objektu, což se dalo v tomto případě očekávat, piloty se musely vrtat do skály, část zeminy bylo třeba odkopat, ale s její pomocí se alespoň trochu dorovnala spodní část pozemku. Všechny tyto komplikace ale stály za ten úžasný výhled, který tu máme.

Troufnu si říct, že ten nás nikdy neomrzí. Pořád se totiž mění, v každém ročním období, v každé denní době. Osobně nejvíc miluji podzim, kdy okolní lesy hrají tisícem barev a my si zalezeme ke kamnům.

Takže ano, dům je skvělý a milujeme ho, ale nejdůležitější je zkrátka to místo. Protože místo definuje kvalitu života. Dřív mi to přišlo jako fráze, myslel jsem si, že je mnohem důležitější mít krásný dům, ale tento svůj postoj jsem už přehodnotil. Sebelepší dům nemůže nikdy vyvážit kvalitu místa, na kterém stojí.

Technické parametry:

Typ domu: nízkoenergetický

nízkoenergetický Zastavěná plocha: 113,89 m 2

113,89 m Užitná plocha: 129 m 2 + terasy 35,7 m 2

129 m + terasy 35,7 m Dispozice: 5+kk

5+kk Konstrukční systém: lehký dřevěný skelet, skladba stěny stěny diffuwall Economy

lehký dřevěný skelet, skladba stěny stěny diffuwall Economy Teplo: teplovodní podlahové vytápění, krbová kamna

teplovodní podlahové vytápění, krbová kamna Součinitel prostupu tepla stěnou: U = 0,19 W/m 2 .K

U = 0,19 W/m .K Autor projektu: atelier DDAANN

atelier DDAANN Realizace: 2017, Dřevostavbybidlo s.r.o.

Další zajímavé dřevostavby najdete v aktuálním čísle magazínu DŘEVO&stavby. Fotografie: Ing. BcA. Martin Zeman, www.datelier.cz