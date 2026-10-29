1. Městec Králové, okres Nymburk
Řadový rodinný dům 2+1 s užitnou plochou 63 m² a s pozemkem velkým 369 m² je na prodej za 4,39 milionu korun. Další vedlejší prostory a příslušenství má 64,45 m². Celková plocha všech uvedených prostor činí přibližně 127,42 m². K nemovitosti náleží průjezd s garážovým stáním, další garáž, dílna, sklad, sklep a skleník.
Obytnou část tvoří obývací pokoj o výměře přibližně 20,1 m², ložnice 17,1 m², kuchyně s technickým zázemím 11,9 m², chodba 7,22 m², koupelna 4,35 m², samostatné WC 1,4 m² a spíž 1,1 m². Na obytnou část navazuje praktické zázemí domu, které zahrnuje průjezd s garážovým stáním 27,7 m², sklad 8,5 m², dílnu 8,5 m², sklep pod dílnou 6 m² a další garáž/příslušenství o výměře 13,75 m².
Dům byl postaven přibližně v roce 1925 a v letech 1998 až 2002 prošel částečnou rekonstrukcí. V roce 1999 bylo provedeno podřezání obytné části proti zemní vlhkosti a v roce 2000 byla část domu zateplena polystyrenem o tloušťce 5 cm. V rámci rekonstrukce bylo dále zavedeno ústřední vytápění, vybudována koupelna a toaleta, osazena plastová okna a položena nová podlahová krytina v obývacím pokoji. Střecha včetně dřevěných krovů zůstala původní.
Konstrukčně je nemovitost tvořena dvěma částmi. Novější přední část je zděná z cihel, původní zadní část je postavena z opukového kamene. Dům je vhodný k další modernizaci podle představ nového majitele, zejména kuchyně a některých částí interiéru.
Vytápění zajišťuje plynový kotel starý přibližně 6 let, na kterém jsou prováděny pravidelné revize. Kotel zároveň zajišťuje ohřev vody. Dům je napojen na elektřinu, veřejný vodovod, plynovod a obecní kanalizaci.