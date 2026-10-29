Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Dům za cenu bytu? Kde a za kolik v Česku koupíte parádní nemovitost se zahradou

Lenka Weberová
V Česku lze snové bydlení pořídit levněji, než si myslíte. Ceny startují od 4,4 milionu korun. Podívejte se na výběr nemovitostí, které jsou právě na prodej.
Část 1/9

1. Městec Králové, okres Nymburk

Městec Králové, okres Nymburk
Městec Králové, okres Nymburk
Městec Králové, okres Nymburk
Městec Králové, okres Nymburk
Městec Králové, okres Nymburk
45 fotografií

Řadový rodinný dům 2+1 s užitnou plochou 63 m² a s pozemkem velkým 369 m² je na prodej za 4,39 milionu korun. Další vedlejší prostory a příslušenství má 64,45 m². Celková plocha všech uvedených prostor činí přibližně 127,42 m². K nemovitosti náleží průjezd s garážovým stáním, další garáž, dílna, sklad, sklep a skleník.

Obytnou část tvoří obývací pokoj o výměře přibližně 20,1 m², ložnice 17,1 m², kuchyně s technickým zázemím 11,9 m², chodba 7,22 m², koupelna 4,35 m², samostatné WC 1,4 m² a spíž 1,1 m². Na obytnou část navazuje praktické zázemí domu, které zahrnuje průjezd s garážovým stáním 27,7 m², sklad 8,5 m², dílnu 8,5 m², sklep pod dílnou 6 m² a další garáž/příslušenství o výměře 13,75 m².

Dům byl postaven přibližně v roce 1925 a v letech 1998 až 2002 prošel částečnou rekonstrukcí. V roce 1999 bylo provedeno podřezání obytné části proti zemní vlhkosti a v roce 2000 byla část domu zateplena polystyrenem o tloušťce 5 cm. V rámci rekonstrukce bylo dále zavedeno ústřední vytápění, vybudována koupelna a toaleta, osazena plastová okna a položena nová podlahová krytina v obývacím pokoji. Střecha včetně dřevěných krovů zůstala původní.

Městec Králové, okres Nymburk
Městec Králové, okres Nymburk
Městec Králové, okres Nymburk
Městec Králové, okres Nymburk
45 fotografií

Konstrukčně je nemovitost tvořena dvěma částmi. Novější přední část je zděná z cihel, původní zadní část je postavena z opukového kamene. Dům je vhodný k další modernizaci podle představ nového majitele, zejména kuchyně a některých částí interiéru.

Vytápění zajišťuje plynový kotel starý přibližně 6 let, na kterém jsou prováděny pravidelné revize. Kotel zároveň zajišťuje ohřev vody. Dům je napojen na elektřinu, veřejný vodovod, plynovod a obecní kanalizaci.



Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Toto se vážně nepovedlo. Geniální stavby, které ohrožovaly své okolí

Chválu si architekt tímto projektem z ulice Fenchurch nezískal. Už o pár měsíců...

Má pětatřicet pater, výšku 160 metrů a najdete ho na adrese Fenchurch Street 20 v londýnské City. Typický kancelářský mrakodrap, chtělo by se říct. Jenže architekt Rafael Viñoly chtěl vytvořit...

Známý DJ utekl z Prahy do dřevostavby u Liberce. Dům vytápí neobvyklým způsobem

Vzhledem k výšce spodní konstrukce (50 cm) chodníčků a terasy i sklonu terénu...

Ruch velkoměsta vyměnil za šumění lesa. Hudební producent a DJ Marek Němec, vystupující pod jménem Kenny Rough, už měl hektického tempa v metropoli dost. V rodném kraji si postavil moderní...

Smetli kvůli nim starou čtvrť. Teď slavné sídliště budoucnosti čeká stejný osud

Měly být ukázkou toho, jak se bude žít ve velkoměstech budoucnosti. Proto kvůli...

Měly být ukázkou toho, jak se bude žít ve velkoměstech budoucnosti. Proto kvůli nim zbourali kus staré čtvrti. Teď, o necelé půlstoletí později, na ně čeká stejný osud. Futuristické Damiers d’Anjou...

V Deštném si postavil parádní roubenku. Od průšvihu ho zachránila starostka

Dnes už by nikdo nepoznal, že v době, kdy majitelé pozemek koupili, byl velmi...

Na místě zarostlé ruiny v Orlických horách si vybudoval poctivou roubenku. Tomáš se tak vrátil do krajiny svého dětství. Najít ideální pozemek v Deštném mu ale trvalo roky. Pomohla až nečekaná rada...

Řadovka ve Střešovicích dosluhovala. Tuhle nádheru z ní architekti vykouzlili

Dovnitř dispozice posunutá kuchyň je přes obývací pokoj otevřená posuvným oknem...

Řadovka ze 70. let stojí na konci slepé ulice v prudkém svahu v pražských Střešovicích. Stáří jí časem ubralo na atraktivitě i funkčnosti. Řešení? Proměna podle návrhu šikovných architektů.

Unikát v Brdech. Starou chatu odmítli zbourat, teď ukázali dechberoucí proměnu

Chata ze čtyřicátých let minulého století, postavená architektem a pradědečkem...

Zbourat v CHKO v Brdech starou chatu, nebo se pustit do nákladné rekonstrukce? Novou stavbu by zde úřady povolily jen v podobě chalupy z 19. století. Původní stavba přitom v sobě nesla rukopis...

29. října 2026

Dům za cenu bytu? Kde a za kolik v Česku koupíte parádní nemovitost se zahradou

Kostelec nad Černými lesy, okres Praha-východ

V Česku lze snové bydlení pořídit levněji, než si myslíte. Ceny startují od 4,4 milionu korun. Podívejte se na výběr nemovitostí, které jsou právě na prodej.

29. října 2026

Dům v Klínci, ve kterém nic nepřekáží. Proměna ukazuje sílu chytrých řešení

Neobvyklé řešení zajišťuje, že se televize nestane rušivým prvkem interiéru.

Zařídit dům je jedna věc, ale co když dostanete stopku – podlaha unese jen 200 kilo na metr a pod ní vede topení? Studio Caster muselo v dřevostavbě v Klínci vymyslet neviditelná řešení. Výsledkem je...

28. října 2026

Luxusní zážitek v korunách stromů. U Kamenice vyrostlo bydlení 6 metrů nad zemí

Stavby propojují subtilní ocelovou konstrukci s dominancí dřeva a...

Odvážná architektonická hra šest metrů nad zemí. To jsou dva treehousy, které stojí nedaleko Kamenice nad Lipou. Stavby propojují subtilní ocelovou konstrukci s dominancí dřeva a velkoformátovými...

28. října 2026

Smetli kvůli nim starou čtvrť. Teď slavné sídliště budoucnosti čeká stejný osud

Měly být ukázkou toho, jak se bude žít ve velkoměstech budoucnosti. Proto kvůli...

Měly být ukázkou toho, jak se bude žít ve velkoměstech budoucnosti. Proto kvůli nim zbourali kus staré čtvrti. Teď, o necelé půlstoletí později, na ně čeká stejný osud. Futuristické Damiers d’Anjou...

27. října 2026

Řadovka ve Střešovicích dosluhovala. Tuhle nádheru z ní architekti vykouzlili

Dovnitř dispozice posunutá kuchyň je přes obývací pokoj otevřená posuvným oknem...

Řadovka ze 70. let stojí na konci slepé ulice v prudkém svahu v pražských Střešovicích. Stáří jí časem ubralo na atraktivitě i funkčnosti. Řešení? Proměna podle návrhu šikovných architektů.

27. října 2026

Toto se vážně nepovedlo. Geniální stavby, které ohrožovaly své okolí

Chválu si architekt tímto projektem z ulice Fenchurch nezískal. Už o pár měsíců...

Má pětatřicet pater, výšku 160 metrů a najdete ho na adrese Fenchurch Street 20 v londýnské City. Typický kancelářský mrakodrap, chtělo by se říct. Jenže architekt Rafael Viñoly chtěl vytvořit...

26. října 2026

Úředníci smetli sen o vlastním domě ze stolu. Zachránila je až místní inženýrka

1

Zůstat v bytě, nebo se vzdát snu o vlastním bungalovu u lesa? Manželé už ztráceli naději, když jim úřady kvůli chybějící cestě a kanalizaci stoply stavbu. Zoufalou situaci ale proměnila v úspěch...

26. října 2026

Letní čas skončil a stmívá se už v pět. Jak teď doma správně svítit?

Stmívá se už v pět odpoledne? Jedno stropní světlo nestačí, takhle tělu vrátíte...

V neděli 25. října 2026 skončil letní čas a Česko se vrátilo k přirozenému standardnímu času. Ručičky hodin se v noci posunuly o hodinu zpět, což znamená, že odpolední soumrak a s ním spojené...

25. října 2026

Místo drahé Prahy zboural dům u Kladna a postavil nový. Ten je zcela soběstačný

Dům vychází z typového projektu s několika individuálními úpravami. Zvenčí jsou...

Martin z Brandýska u Kladna zvažoval kvůli práci byt v Praze, ale bez zahrady si život představit nedovedl. Nakonec koupil starší dům s pozemkem. Protože se rekonstrukce nevyplatila a dispozice...

25. října 2026

UFO dům v srdci divočiny. Unikátní ikona z roku 1969 nepřestává fascinovat

Navrhl ho architekt John Koster, který úzce spolupracoval s majiteli, aby...

Při pohledu z ptačí perspektivy dokáže tato stavba pořádně překvapit. V americkém městečku Chappaqua ve státě New York stojí pozoruhodná kruhová vila z roku 1969, která svým tvarem připomíná UFO. Dům...

25. října 2026

Vila Taylor Swift je k mání za 173 milionů. Na zahradě zůstala stopa po jejím ex

Fanoušci mohou vilu znát ze slavného rozhovoru pro magazín Vogue. V dubnu 2016...

Luxusní vila v Beverly Hills, která kdysi patřila zpěvačce Taylor Swift, hledá nového majitele. Právě tady popová superstar pracovala na svém albu 1989 a natáčela slavný rozhovor pro magazín Vogue....

24. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.