Rozhodnutí o koupi parcely a stavbě rodinného domu přišlo v době covidu-19, kdy šly ceny pozemků i hypoték nahoru. „Řekli jsme si, teď, nebo nikdy, a ještě k tomu co nejrychleji, jelikož jsme museli prodat byt, kde jsme předtím bydleli a šli jsme na půl roku do pronájmu,“ popisuje začátky Martina.
Dodává, že nejdřív s manželem toužili po cihlovém domě v atypickém tvaru písmene Y s plochou střechou. Nakonec mají malou obdélníkovou dřevostavbu se sedlovou střechou. Dům je nízkoenergetický, difuzně uzavřený s decentrální rekuperací.
„Dům jsme vybrali v dubnu 2023 a koncem července už nám vylévali základy. Do domečku kousek od bývalého bytu v Ústí nad Orlicí jsme se přestěhovali v únoru 2024, tehdy ještě s jedním synem. S druhým jsem byla v osmém měsíci těhotenství,“ vypráví Martina.
Ploché střešní tašky dodaly domu osobitost
Pro stavbu domu si mladí manželé vybrali firmu DDHaus a svého rozhodnutí rozhodně nelitují. Firma byla profesionální a materiály kvalitní (používají například sádrovláknité desky místo klasických OSB).
„Už při samotném návrhu jsme se snažili domek i z venku trošku vyzdvihnout, například oknem u jídelního stolu ve velikosti téměř 2 × 2 metry nebo střechou bez přesahů. Ano, je to trošku nepraktické, ale je to prostě cool. Ploché střešní tašky a k tomu hranatý okap na celém domě jsou maličkosti, ale dům to krásně omladí. Myslím, že se nám tedy snad alespoň trochu podařilo ukázat, že i katalogový domek lze s trochou fantazie a smyslem pro detail vyladit k dokonalosti,“ říká majitelka.
Dům si majitelé nechali postavit do fáze „k dokončení“. Svépomocí dodělávali interiérové dveře a také si sami smontovali například kuchyňskou linku. Interiérové dveře jsou od firmy Kasard nyní už RD Rýmařov v dekoru přírodní dub se zárubněmi v odstínu antracit. V celém domě mimo koupelny, toalety a zádveří je vinylová podlaha v dekoru dub pobřežní medový. Sjednocujícím prvkem v interiéru i exteriéru je černá nebo antracitová barva v kombinaci se dřevem.
„Co si myslím, že se nám docela podařilo, jsou v zádveří posuvné dveře z akustických panelů. Jedno křídlo váží 80 kilogramů. Dveře jsou přes celé zádveří. Za nimi je v jedné části technická skříň s bojlerem na ohřev vody a elektrorozvaděč. Druhou část tvoří regál až do stropu, který slouží jako technická místnost a spíž,“ vypočítává Martina.
Dekorace nemusí stát jmění
„Když zrovna nepeču, neladím zahradu nebo neřeším děti, nejraději se věnuji dekorování domu. Už odjakživa mám slabost pro útulně zařízený domov, nyní už i zahradu. Baví mě měnit dekorace podle ročního období a pozorovat, jak změnu vnímají děti. Teď u nás vládne podzim – moje nejoblíbenější část roku. Miluju barvy, které krásně ladí s hořčicově žlutou, mojí srdeční barvou v interiéru,“ říká Martina, která vystudovala obor pozemní stavby.
Útulný domov si majitelka neumí představit bez textilu. Má ráda běhouny na stůl, ubrousky nebo polštáře. Oblíbila si značku Goldea, ale největší radost má podle svých slov, když si koupí jen metráž a doplňky si ušije sama. Jejím oblíbeným kouskem v domě je černý konzolový stolek na chodbě. Chodbu by časem ráda doplnila o obrazy s rodinnými fotkami.
Uvnitř domu by majitelé ještě do konce roku chtěli vylepšit jídelní okno. „Okno bylo od začátku vysněným místem, na které jsem se v domě nejvíc těšila. Má představa byla obložit ho dřevem, aby se na něm dalo i sedět. Už se těším, až si tam v zimě sednu s šálkem kávy a budu sledovat venku poletující sníh,“ říká majitelka.
Zahrada jako koníček
Majitelé se ve velkém realizovali i v exteriéru. Sami postavili dřevěnou terasu a posezení u ohniště zhotovili ze „zbytků“. Sedátka jsou z nevyužitých prken k terase, nohy tvoří sloupové tvárnice natřené antracitovou barvou. Dřevěný přístřešek je natřený antracitovou barvou a z dálky vypadá jako hliníkový.
Martina navrhla, založila a osadila trvalkové záhony. Inspirovali ji talentovaní zahrádkáři, které sleduje na Instagramu i zahrádky, které míjela při procházkách s dětmi. „Na internetu jsem si vyhledala, co je pro jakou květinu vhodné a pak už jsem jen vše nakoupila a zasadila,“ říká majitelka. Dodává, že se snaží o nízkoúdržbovou zahradu, která bude rozdávat hlavně radost.
Do budoucna majitelé plánují zastřešit terasu, dodělat chodník a položit dlažbu kolem domu. Na zahradě jsou v plánu záhony trvalek, traviny, strom u dětského domečku, a především jedlá zahrada v podobě ovocných stromů, keřů a vyvýšených záhonů.
„Říkáme, že máme ‚větší byt se zahradou‘, protože většinu času stejně trávíme venku. Terasa je navržená tak, aby působila jako obývák pod širým nebem. Zahrada je pro nás místem relaxace i hřištěm pro děti,“ vysvětluje Martina.
Na svém instagramovém profilu se Martina snaží ukazovat, že i obyčejný život na mateřské dovolené může být fajn. „Je důležité udělat si čas na sebe. Věnovat se věcem, které mě těší, dělají mě šťastnou a dávají mi smysl. Snažím se také ukázat, že domov jde hezky zútulnit, a ne vždy jsou k tomu zapotřebí dekorace za tisíce.“
Martina se kromě zařizování ráda věnuje také pečení. Podle svých slov se těší z maličkostí, ať už je to pečení nebo práce na zahradě, aby děti vnímaly, že o tom je život.
Na závěr Martina říká, že je každý den vděčná za to, že s manželem stavbu nevzdali. Nejvíce jsem vděčná manželovi, co pro nás všechno dělá. A vím, že to se mnou nemá jednoduché. Kolikrát si dělá legraci, že má náročnou ženu, která chce mít vše a nejlépe hned. Dík patří také oběma našim rodinám, které nás vždy podporovali. Bez nich bychom nebyli tam, kde jsme. Pomohli nám nejen finančně, ale i s pracemi kolem domu a hlídáním dětí,“ uzavírá majitelka.