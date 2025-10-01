Dům z katalogu vyladili k dokonalosti. Na Instagramu ukazují obyčejný život

Klára Lyons
Když Martina s manželem vybírali pozemek, měli jasno. Chtěli zůstat v regionu Orlickoústecka, odkud oba pocházejí. Nakonec se rozhodli pro katalogový domek, který oživili zajímavými detaily. Nakonec došlo i na majitelčin vysněný prvek v obývacím pokoji.
Majitelka ráda relaxuje v obývacím pokoji.

Majitelka ráda relaxuje v obývacím pokoji. | foto: archiv Martiny Meixnerové

„Vstupní dveře zdobí věnec, který si vždy vyrábím sama. Je to pro mě příjemná...
Kuchyňskou linku značky IKEA si majitelé montovali sami. „Trvalo to sice...
„Sedací soupravu jsme si ponechali z původního bytu, ale těším se, až mladší...
„Terasa je přes celý dům. Umožňuje nám vyjít i z ložnice přímo ven. Ještě letos...
22 fotografií

Rozhodnutí o koupi parcely a stavbě rodinného domu přišlo v době covidu-19, kdy šly ceny pozemků i hypoték nahoru. „Řekli jsme si, teď, nebo nikdy, a ještě k tomu co nejrychleji, jelikož jsme museli prodat byt, kde jsme předtím bydleli a šli jsme na půl roku do pronájmu,“ popisuje začátky Martina.

Dodává, že nejdřív s manželem toužili po cihlovém domě v atypickém tvaru písmene Y s plochou střechou. Nakonec mají malou obdélníkovou dřevostavbu se sedlovou střechou. Dům je nízkoenergetický, difuzně uzavřený s decentrální rekuperací.

„Dům jsme vybrali v dubnu 2023 a koncem července už nám vylévali základy. Do domečku kousek od bývalého bytu v Ústí nad Orlicí jsme se přestěhovali v únoru 2024, tehdy ještě s jedním synem. S druhým jsem byla v osmém měsíci těhotenství,“ vypráví Martina.

„Vstupní dveře zdobí věnec, který si vždy vyrábím sama. Je to pro mě příjemná relaxace, stejně jako osazování okenních truhlíků,“ usmívá se Martina.
Majitelka ráda relaxuje v obývacím pokoji.
Kuchyňskou linku značky IKEA si majitelé montovali sami. „Trvalo to sice několik dní, ale ušetřili jsme tím hodně peněz. Černou kuchyň jsme chtěli od začátku, sice je horší na údržbu, ale neměnili bychom. Pracovní deska a obložení je od truhláře.“
„Sedací soupravu jsme si ponechali z původního bytu, ale těším se, až mladší syn povyroste a pořídíme si nějakou, která sem hezky zapadne,“ říká Martina.
„Terasa je přes celý dům. Umožňuje nám vyjít i z ložnice přímo ven. Ještě letos se snad terasa dočká zastřešení v podobě polykarbonátu v mírně šedém odstínu,“ říká Martina.
22 fotografií

Ploché střešní tašky dodaly domu osobitost

Pro stavbu domu si mladí manželé vybrali firmu DDHaus a svého rozhodnutí rozhodně nelitují. Firma byla profesionální a materiály kvalitní (používají například sádrovláknité desky místo klasických OSB).

„Už při samotném návrhu jsme se snažili domek i z venku trošku vyzdvihnout, například oknem u jídelního stolu ve velikosti téměř 2 × 2 metry nebo střechou bez přesahů. Ano, je to trošku nepraktické, ale je to prostě cool. Ploché střešní tašky a k tomu hranatý okap na celém domě jsou maličkosti, ale dům to krásně omladí. Myslím, že se nám tedy snad alespoň trochu podařilo ukázat, že i katalogový domek lze s trochou fantazie a smyslem pro detail vyladit k dokonalosti,“ říká majitelka.

Dům si majitelé nechali postavit do fáze „k dokončení“. Svépomocí dodělávali interiérové dveře a také si sami smontovali například kuchyňskou linku. Interiérové dveře jsou od firmy Kasard nyní už RD Rýmařov v dekoru přírodní dub se zárubněmi v odstínu antracit. V celém domě mimo koupelny, toalety a zádveří je vinylová podlaha v dekoru dub pobřežní medový. Sjednocujícím prvkem v interiéru i exteriéru je černá nebo antracitová barva v kombinaci se dřevem.

„Co si myslím, že se nám docela podařilo, jsou v zádveří posuvné dveře z akustických panelů. Jedno křídlo váží 80 kilogramů. Dveře jsou přes celé zádveří. Za nimi je v jedné části technická skříň s bojlerem na ohřev vody a elektrorozvaděč. Druhou část tvoří regál až do stropu, který slouží jako technická místnost a spíž,“ vypočítává Martina.

Domem u Brna s bazénem a kinem si splnili životní sen. Inspirují na Instagramu

Dekorace nemusí stát jmění

„Když zrovna nepeču, neladím zahradu nebo neřeším děti, nejraději se věnuji dekorování domu. Už odjakživa mám slabost pro útulně zařízený domov, nyní už i zahradu. Baví mě měnit dekorace podle ročního období a pozorovat, jak změnu vnímají děti. Teď u nás vládne podzim – moje nejoblíbenější část roku. Miluju barvy, které krásně ladí s hořčicově žlutou, mojí srdeční barvou v interiéru,“ říká Martina, která vystudovala obor pozemní stavby.

Útulný domov si majitelka neumí představit bez textilu. Má ráda běhouny na stůl, ubrousky nebo polštáře. Oblíbila si značku Goldea, ale největší radost má podle svých slov, když si koupí jen metráž a doplňky si ušije sama. Jejím oblíbeným kouskem v domě je černý konzolový stolek na chodbě. Chodbu by časem ráda doplnila o obrazy s rodinnými fotkami.

Uvnitř domu by majitelé ještě do konce roku chtěli vylepšit jídelní okno. „Okno bylo od začátku vysněným místem, na které jsem se v domě nejvíc těšila. Má představa byla obložit ho dřevem, aby se na něm dalo i sedět. Už se těším, až si tam v zimě sednu s šálkem kávy a budu sledovat venku poletující sníh,“ říká majitelka.

VÝZVA ČTENÁŘŮM

Zveřejněný příběh odměníme knihou.

Pošlete do seriálu Splněný sen fotografie (video) a příběh vaší nemovitosti (bytu, rodinného domu, chalupy, chaty, mlýnu atd.). Popište cestu za vysněným bydlením, které jste postavili, opravili, rekonstruovali a proměnili.

PŘÍSPĚVKY ZASÍLEJTE ZDE.

Zahrada jako koníček

Majitelé se ve velkém realizovali i v exteriéru. Sami postavili dřevěnou terasu a posezení u ohniště zhotovili ze „zbytků“. Sedátka jsou z nevyužitých prken k terase, nohy tvoří sloupové tvárnice natřené antracitovou barvou. Dřevěný přístřešek je natřený antracitovou barvou a z dálky vypadá jako hliníkový.

Martina navrhla, založila a osadila trvalkové záhony. Inspirovali ji talentovaní zahrádkáři, které sleduje na Instagramu i zahrádky, které míjela při procházkách s dětmi. „Na internetu jsem si vyhledala, co je pro jakou květinu vhodné a pak už jsem jen vše nakoupila a zasadila,“ říká majitelka. Dodává, že se snaží o nízkoúdržbovou zahradu, která bude rozdávat hlavně radost.

Do budoucna majitelé plánují zastřešit terasu, dodělat chodník a položit dlažbu kolem domu. Na zahradě jsou v plánu záhony trvalek, traviny, strom u dětského domečku, a především jedlá zahrada v podobě ovocných stromů, keřů a vyvýšených záhonů.

„Vstupní dveře zdobí věnec, který si vždy vyrábím sama. Je to pro mě příjemná relaxace, stejně jako osazování okenních truhlíků,“ usmívá se Martina.
Majitelka ráda relaxuje v obývacím pokoji.
Kuchyňskou linku značky IKEA si majitelé montovali sami. „Trvalo to sice několik dní, ale ušetřili jsme tím hodně peněz. Černou kuchyň jsme chtěli od začátku, sice je horší na údržbu, ale neměnili bychom. Pracovní deska a obložení je od truhláře.“
„Sedací soupravu jsme si ponechali z původního bytu, ale těším se, až mladší syn povyroste a pořídíme si nějakou, která sem hezky zapadne,“ říká Martina.
22 fotografií

„Říkáme, že máme ‚větší byt se zahradou‘, protože většinu času stejně trávíme venku. Terasa je navržená tak, aby působila jako obývák pod širým nebem. Zahrada je pro nás místem relaxace i hřištěm pro děti,“ vysvětluje Martina.

Na svém instagramovém profilu se Martina snaží ukazovat, že i obyčejný život na mateřské dovolené může být fajn. „Je důležité udělat si čas na sebe. Věnovat se věcem, které mě těší, dělají mě šťastnou a dávají mi smysl. Snažím se také ukázat, že domov jde hezky zútulnit, a ne vždy jsou k tomu zapotřebí dekorace za tisíce.“

Martina se kromě zařizování ráda věnuje také pečení. Podle svých slov se těší z maličkostí, ať už je to pečení nebo práce na zahradě, aby děti vnímaly, že o tom je život.

Na závěr Martina říká, že je každý den vděčná za to, že s manželem stavbu nevzdali. Nejvíce jsem vděčná manželovi, co pro nás všechno dělá. A vím, že to se mnou nemá jednoduché. Kolikrát si dělá legraci, že má náročnou ženu, která chce mít vše a nejlépe hned. Dík patří také oběma našim rodinám, které nás vždy podporovali. Bez nich bychom nebyli tam, kde jsme. Pomohli nám nejen finančně, ale i s pracemi kolem domu a hlídáním dětí,“ uzavírá majitelka.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ne ďábel, ale dokonalost se skrývá v detailu. Přesvědčte se ve vile Turri

Na kopcích obklopujících jezero Garda stojí exkluzivní dům postavený na dvou nezávislých, ale propojených úrovních. Nabízí prostory navazující na venkovní prostředí: široká okna rámují krajinu jezera...

Hvězda televizní show Jak se staví sen si poradila i s bytem 4+kk

Jenom sladit barvy a trochu vylepšit zařízení… Tak snadno si to představoval mladý pár s dvěma dcerkami. Jenže jejich byt 4+kk v pražské Tróji potřeboval pořádnou změnu, včetně dispozice. Designérka...

Největší rodinné domy na světě. Tady na velikosti majitelům opravdu záleží

Hledat odpověď na otázku, kdo ho má největší, zavání potížemi. Bez červenání. V těch rozmanitých tvarech je opravdu snadné se ztratit a ne vždy se údaje o rozměrech dají přesně ověřit. Proto berte...

Romantická osada Buďánka. Pražská dělnická kolonie ožívá a láká na návštěvu

Dělnická kolonie Buďánka v Praze, továrna na výrobu lustrů v Kamenickém Šenově i bývalý pivovar v Českém Krumlově. To jsou jen tři lokality ze 450 akcí, které lze zdarma navštívit během festivalu Den...

Chata z roku 1939 má venkovní kadibudku se dvěma toaletami

Designér Halvor Bakke, průvodce jednoho z nejpopulárnějších skandinávských lifestylových pořadů, by se mohl „hlásit“ stejnou větou jako Terminátor: „Já se vrátím.“ Je opravdu nezničitelný, od 28....

Dům z katalogu vyladili k dokonalosti. Na Instagramu ukazují obyčejný život

Když Martina s manželem vybírali pozemek, měli jasno. Chtěli zůstat v regionu Orlickoústecka, odkud oba pocházejí. Nakonec se rozhodli pro katalogový domek, který oživili zajímavými detaily. Nakonec...

1. října 2025

Záchranáře v Beskydech „zachraňuje“ nová chata na Javorovém vrchu

Zachraňují lidské životy a přitom často musí sami bojovat s tvrdými podmínkami tam, kde by měli mít dobré zázemí. Zbrusu nová chata horské služby Beskydy na Javorovém vrchu je proto pro záchranáře...

1. října 2025

Bruselská Prefa Holešovice se probouzí. Architekti se vrhli na její záchranu

Architekti ze studia A8000 se přestěhovali do administrativního sídla bývalé panelárny Prefa Holešovice. Jedinečný dům v bruselském stylu z 60. let prošel v minulosti necitlivou rekonstrukcí a...

30. září 2025

Ne ďábel, ale dokonalost se skrývá v detailu. Přesvědčte se ve vile Turri

Na kopcích obklopujících jezero Garda stojí exkluzivní dům postavený na dvou nezávislých, ale propojených úrovních. Nabízí prostory navazující na venkovní prostředí: široká okna rámují krajinu jezera...

30. září 2025

Romantická osada Buďánka. Pražská dělnická kolonie ožívá a láká na návštěvu

Dělnická kolonie Buďánka v Praze, továrna na výrobu lustrů v Kamenickém Šenově i bývalý pivovar v Českém Krumlově. To jsou jen tři lokality ze 450 akcí, které lze zdarma navštívit během festivalu Den...

29. září 2025

Chata z roku 1939 má venkovní kadibudku se dvěma toaletami

Designér Halvor Bakke, průvodce jednoho z nejpopulárnějších skandinávských lifestylových pořadů, by se mohl „hlásit“ stejnou větou jako Terminátor: „Já se vrátím.“ Je opravdu nezničitelný, od 28....

29. září 2025

Největší rodinné domy na světě. Tady na velikosti majitelům opravdu záleží

Hledat odpověď na otázku, kdo ho má největší, zavání potížemi. Bez červenání. V těch rozmanitých tvarech je opravdu snadné se ztratit a ne vždy se údaje o rozměrech dají přesně ověřit. Proto berte...

28. září 2025

Hvězda televizní show Jak se staví sen si poradila i s bytem 4+kk

Jenom sladit barvy a trochu vylepšit zařízení… Tak snadno si to představoval mladý pár s dvěma dcerkami. Jenže jejich byt 4+kk v pražské Tróji potřeboval pořádnou změnu, včetně dispozice. Designérka...

27. září 2025

Jedinečná příležitost. Nahlédněte do unikátní vodárenské věže v pražské Michli

Vodárenská věž, postavená mezi lety 1906 až 1907, oplývá mnoha architektonickými detaily, které kombinují prvky moderny a geometrické secese. Milovníci architektury i pražských technických památek...

26. září 2025

Paris Hiltonová má nový dům s 20 koupelnami a 12 ložnicemi. Podívejte se

Ona, hvězdná provokatérka a dědička rodinného jmění, on, bývalý vězeň, pak rapper a nakonec filmová hvězda. Paris Hilton a Mark Wahlberg si „vyměnili“ luxusní dům ve výjimečné čtvrti Beverly Park v...

26. září 2025

Šumavské volání divočiny. K výjimečnému srubu přidali krásné koně a medvědy

„Děda míval koně a já mám lásku ke zvířatům a přírodě pod kůží odmala. Koně jsou moje celoživotní srdcovka a tady jsem měl zase možnost si je pořídit. A k nim i vysněný srub,“ říká Imra, který má s...

25. září 2025

Nejbarevnější dům šokuje zvenčí, ale hlavně uvnitř. To jinde neuvidíte

Astoria, čtvrť začleněná do New Yorku v roce 1898, má své jméno po Johnu Jacobu Astorovi, nejbohatším pasažérovi, který zahynul při ztroskotání Titanicu. Za hospodářský rozmach vděčí německým...

25. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.