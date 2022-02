V Kalifornii postavili francouzský zámeček včetně typické zahrady

V dnes velmi módní čtvrti Calabasas v údolí San Fernando v Los Angeles najdete moderní domy, ale také francouzský zámeček. Stojí v ulici, kde má svůj dům třeba i hvězda reality show Kourtney Kardashian. Pokud by se chtěl někdo stát jejím sousedem, stálo by ho to maličkost – třicet dva milionů dolarů.