Dům, který nabízí totéž jako malý hotel pro sportovně naladěné hosty

Zakootovy (*1970) návrhy nejsou určeny pro průměrného majitele domu. „Standardní pravidla designu u mě neplatí. Přeji si vytvářet autentický obraz, spíš než se pokoušet zaškrtnout všechna správná políčka klasických pouček. Prostor by měl k majitelům především promlouvat,“ říká o své tvorbě.

Pohled z patra na bazén a do zahrady

Zakoot spojuje zeleň, vnitřní a venkovní prostředí v mnoha svých projektech, zejména v charakteristických odpočinkových místech. Prostory, které vytváří, se podobají klidným, lázeňským útočištím, která majitelům nakonec umožní uniknout na zenovou dovolenou, aniž by opustili domov.

Dům v údolí

Jeden z jeho projektů byl pojmenován Stella Maris Estates v údolí San Fernando. Je přehlídkou terénních úprav odolných vůči suchu, které spojuje geometrický tvar, světlo a textura. Pohled z ulice ukazuje dům, který je rozdělený do několika fasád ve stylu městského bloku.

Budova odzadu, přes venkovní posezení, je ukázkou funkcionalismu ve stylu moderní architektury. Sloh a směr, který se začal prosazovat po první světové válce, je v současnosti opět v popředí jako inspirace pro současné stavitelství.

Jednoduchost a praktičnost, typická pro funkcionalismus, je zkrátka nadčasová. Čistota linií a tvarů, žádné okázalosti ani zbytečné zdobení. Strohý a přitom elegantní styl klade důraz na praktickou stránku a v neposlední řadě zohledňuje i ekonomičnost.

Kde se nešetří prostorem

Vchod z ulice do domu otevírají impozantní vysoké dveře zasazené do skla a lemované výraznými keramickými dlaždicemi. Vedou rovnou do velkého obývacího pokoje se stropem vysokým skoro sedm metrů. Je doslova zaplavený přirozeným světlem přes rozměrná okna.

Několik trendových svítidel září vedle výrazné polostěny s osvětlenou nikou oddělující obývací pokoj od domácího kina s obrazovkou o úhlopříčce 218 centimetrů s plným prostorovým zvukem.

Za vchodem bez předsíně je hned obývací pokoj a schodiště do patra.

Odtud se vchází bez dveří do formální jídelny s kazetovým stropem. Několik otevřených vstupů je i do moderní kuchyně vybavené velkým středovým kuchyňským ostrůvkem a špičkovými spotřebiči včetně rozměrné kombinované chladničky Thermador. Dvojité skleněné dveře vedou na boční terasu určenou pro venkovní zábavu a párty.

V patře jsou umístěny ložnice. Hlavní apartmá má plochu 112 metrů čtverečních, je prostorné a světlé se skleněnými posuvnými stěnami od podlahy ke stropu na balkon. Manželská koupelna zahrnuje dvojité umyvadlo, dvě toalety a lázeňským resortem inspirovanou vanu s masážními tryskami pro dva s doplňkovým krbem. Kromě toho je k dispozici suchá sauna a velká průchozí šatna (devatenáct metrů čtverečních) s místem pro odpočinek a toaletním stolkem.

Relaxace jako na dovolené

Hřiště může posloužit pro basket, volejbal i jako tenisový kurt.

Za domem je velká plocha, kde si můžete vychutnat řadu aktivit. Bazén o délce dvaadvacet metrů nabízí plovoucí molo a velkou vířivku s „nekonečným“ okrajem. Mezi další vybavení patří ohniště, venkovní kuchyň, několik krbů, projektor pro filmové večery, stůl pro stolní tenis a vyvýšená zahrádka s lavičkami pro stolování pod širým nebem. Různé ovocné stromky doplňují i čtyři odrůdy vinné révy.

Rozsáhlé sportovní hřiště se může pochlubit tenisem, volejbalem, basketbalem a šachy v plné velikosti. K dispozici je také garáž pro tři auta, která nabízí dostatek bonusového prostoru pro kulečník a stolní fotbal.

Nemovitost ve stylu moderní architektury má dvě podlaží o celkové velikosti 533 metrů čtverečních obytné plochy a je postavená na pozemku o velikosti něco přes dva tisíce metrů čtverečních. Dům má šest ložnic a 4,5 koupelny (0,5 koupelny v USA znamená jen záchod s umyvadlem, občas přezdívaný „powder room“, který je většinou umístěn v přízemí k použití pro hosty).