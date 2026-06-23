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Prodej unikátu v Kyjích. Dům v sadu od architekta Šépky vyjde na 13,5 milionu

Lenka Weberová
Neobvyklá nemovitost má rozlohu 83 metrů čtverečních.

Neobvyklá nemovitost má rozlohu 83 metrů čtverečních. | foto: Tomáš Malý

Dům v sadu v pražských Kyjích vyrostl mezi šesti vzrostlými stromy.
Autorem Domu v sadu je architekt Jan Šépka.
Dům stojí na betonové noze.
Ocelová lávka staticky spolupůsobí a vytváří zavětrování konstrukce.
23 fotografií
Dům v sadu v pražských Kyjích vyrostl mezi vzrostlými stromy v roce 2016. Autorem je architekt Jan Šépka. Neobvyklá nemovitost s dispozicí 3+kk a rozlohou 83 metrů čtverečních je nyní na prodej za 13,5 milionu korun.

Dům se nachází v klidné rezidenční části v pražských Kyjích, uprostřed vzrostlé zahrady, která poskytuje soukromí i příjemný stín. Z oken je výhled do zeleně a na okolní čtvrť, pouze občas je slyšet vlak projíždějící údolím.

V atypickém domě je v prvním podlaží obývací pokoj s jídelní částí, kuchyň, ložnice, koupelna a WC. V druhém podlaží se nachází ložnice, šatna a koupelna. Třetí podlaží slouží jako ateliér s výhledem.

Nový majitel bude mít dále k dispozici zahradní domek s terasou o zastavěné ploše 43 metrů čtverečních, bazén umístěný v zahradě a vlastní studnu, která zajišťuje zdroj vody.

Součástí prodeje je platné stavební povolení na přístavbu novostavby dvoupodlažního zahradního domu s celkovou užitnou plochou 69 metrů čtverečních. Originální nemovitost je nyní na prodej za 13,5 milionu korun.

Dům v sadu v pražských Kyjích vyrostl mezi šesti vzrostlými stromy.
Neobvyklá nemovitost má rozlohu 83 metrů čtverečních.
Autorem Domu v sadu je architekt Jan Šépka.
Dům stojí na betonové noze.
Ocelová lávka staticky spolupůsobí a vytváří zavětrování konstrukce.
23 fotografií

Dům je postaven na centrálním železobetonovém sloupu, má dřevěnou nosnou konstrukci a unikátní opláštění ze stříkaného polyuretanu. Interiér je tvořen kombinací překližkových panelů a odhalené dřevěné konstrukce, což vytváří neopakovatelnou atmosféru.

Pohled z obývacího pokoje je směrován do údolí k potoku Rokytka, další obytné pokoje jsou orientovány na východ a jih. Díky vrchnímu světlíku získává velkorysý obývací pokoj, situovaný severně přes všechna podlaží, také jižní osvětlení.

Půdorys stavby vychází z kruhu, jenž na jižní straně přechází do podoby dvou čtverců. V nich jsou situovány ložnice, kuchyň a sociální zázemí stavby. Dům je navržen jako dřevostavba se železobetonovým založením, které je v prudkém svahu minimalizováno pouze na betonovou nohu. Vzhledem k obtížným podmínkám by klasické zakládání většího objemu bylo finančně náročnější.

Český úkaz. Netradiční dům stojí v prudkém svahu na jedné noze

Nepravidelný tvar stavby je rozložen do rovinných trojúhelníkových ploch, které zajišťují statickou tuhost dřevěné konstrukce a zároveň umožnily i vložení březových překližkových desek. Na podlaze je litá stěrka a pod ní podlahové elektrické topení. Topit lze i krbovými kamny.

V interiéru, na stěnách i na stropech, je dřevěná konstrukce přiznána, z venkovní strany je stavba zateplena polyuretanem s vrchním ochranným nástřikem proti vodě.

27. září 2017
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