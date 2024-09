Dům v Malibu okouzlil filmaře i známou herečku Lindsay Lohan

Tento dům se čtyřmi ložnicemi a čtyřmi koupelnami , který si „zahrál“ ve filmu Paula Schradera The Canyons s Lindsay Lohan v hlavní roli a dostal se i na obálku Vogue, navrhl Vitus Mataré. Inspiroval se díly Le Corbusiera a Miese van der Rohe s jeho nadčasovými minimalistickými povrchovými úpravami.

Vitus Mataré se při návrhu domu Inspiroval díly Le Corbusiera a Miese van der Rohe

Dům byl postavený v roce 1978 ještě předtím, než se Malibu stalo enklávou světové třídy, kterou je dnes. Byl kompletně „aktualizován“ a dnes vypadá jako nový showroom.

Dům nejen pro filmaře

Nemovitost tvoří čtyři části, včetně hlavního domu o rozloze více než 3 000 m2 s garáží, domkem u bazénu, samostatným přístřeškem pro auto a samostatným studiem.

Po vstupu do domu víceúrovňové atrium s klenutými dřevěnými stropy přináší mořský vánek do celého domu. Vedle hlavní rezidence je samostatné studio, které je ideální jako soukromý pracovní prostor, posilovna nebo hudební studio s další výhodou inspirativního výhledu na oceán. Okna od podlahy ke stropu rámují úžasné výhledy, zaplavují prostor přirozeným světlem a vytvářejí úžasný zážitek z bydlení uvnitř i venku.

Půdorys otevřeného konceptu zahrnuje velký obývací prostor, gurmánskou kuchyni a formální jídelnu, z nichž každá část je promyšleně navržena tak, aby zlepšila moderní atmosféru domova. K dispozici je dostatek parkovacích míst s garáží pro dvě auta a dílnou, přístřeškem pro tři auta a dlouhou upravenou příjezdovou cestou. Součástí nemovitosti je také sousední pozemek o rozloze více než 32 000 m2.

Nemovitost nabízí řadu míst pro zábavu, včetně vestavěného grilu a zastřešeného jídelního koutu a samozřejmě bazénu.

Pro ty, kteří se rádi baví, nabízí nemovitost několik venkovních prostor, včetně vestavěného grilu a zastřešeného jídelního koutu, ideální msto pro pořádávání setkání na pozadí ohromující scenérie Malibu. Pečlivě upravené zahrady, včetně citrusů, guavy a meruněk, dodávají domovu kouzlo a vytvářejí klidné prostředí pro relaxaci a zábavu.

Nedotčené pláže, vyhlášené školy, luxusní restaurace a živá kulturní scéna přilákaly do Malibu řadu celebrit jako například zpěvačku Lady Gaga, Jacka Nicholsona, Paris Hilton či Jonaha Hilla. Kromě báječných pláží můžete zažít den v The Getty Villa, Malibu Pier, nákupy v Malibu Country Mart a oběd v Nobu Malibu nebo The Old Place.

Tony Mark z Mark & ​​Grether Group, Compass při popisu domu řekl: „Je extrémně vzácné najít takovou úroveň soukromí a rozlohy s výhledem na oceán, která je stále blízko Pacific Coast Highway. Nemovitost funguje jako komplex a nabízí nespočet prostor ideálních jak pro odpočinek, tak pro zábavu. Samotný bazén je jedním z nejlepších v Malibu.“

Kuchyň navazuje na obývací pokoj a terasu.

Prostředí tohoto domu je jedinečné, stojí na vlastním ostrohu. Soukromý silniční přístup umožňuje se snadno přemístit do centra Malibu, zároveň má dům nádherný panoramatický výhled na oceán a okolní nedotčené hory.