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Dům v Krumlově byl na spadnutí. Architekti z něj udělali fantastické bydlení

Apartmánu o celkové rozloze 80 m2 dominuje hlavní obytný prostor s vyřezávaným...

Apartmánu o celkové rozloze 80 m2 dominuje hlavní obytný prostor s vyřezávaným renesančním stropem a zrestaurovanou výmalbou v sytě karmínové barvě. | foto: BoysPlayNice

V ložnici byl ponechán pouze fragment původních výmaleb a zbytek prostoru...
Apartmánu o celkové rozloze 80 m2 dominuje hlavní obytný prostor s vyřezávaným...
Místnost byla druhotně rozdělena příčkou, kterou architekti zbourali, a prostor...
Mosazné nohy solitérního nábytku jsou působivým detailem – zrcadlí okolí, a tak...
13 fotografií
Dům z 15. století v centru Českého Krumlova byl v žalostném stavu, když nadšení investoři odhalili jeho potenciál a rozhodli se oprášit krásu schovanou pod nánosy času. Dobře udělali, že k realizaci svého ušlechtilého snu přizvali architekty ze studia ORA.

Petra Hanáková a Radek Techlovský hledali po letech strávených prací pro firmy a instituce projekt, který by byl jen jejich. Dům v Masné ulici je nadchl svou historií.

„Tušili jsme, že ta zanedbanost znamená i původní podlahy, dlažby a výmalby. Neměli jsme romantickou představu, že to bude snadné. I tak jsme ale postupně zjišťovali, že vzít si na starost i maličkou památku hraničí s šílenstvím. Dům byl po povodních staticky narušený, nebyl napojený na kanalizaci, střecha byla v havarijním stavu a krov historicky mnohem cennější, než kdokoli tušil. Za pochodu jsme zjišťovali, co vše bude třeba opravit, učili jsme se domu naslouchat a sami získávali znalosti starých řemesel.“

Petru a Radka zároveň baví design a mají blízko k minimalismu, jejich cílem tedy nebylo vytvořit muzeum, spíš přirozeně propojit minulé se současným. Nejprve zrekonstruovali prostor v přízemí, aby ho pronajali, nakonec zde však sami otevřeli kavárnu, která se stala živým místem setkávání a důležitou součástí komunity a lokálního dění.

V ložnici byl ponechán pouze fragment původních výmaleb a zbytek prostoru zklidňuje nový nátěr v neutrálním krémovém odstínu. Žluté polstrování velkorysého čela postele plnohodnotně nahrazuje stěnu, a poskytuje tak určitý rámec pro potřebný pocit intimity a opory v zádech.
Apartmánu o celkové rozloze 80 m2 dominuje hlavní obytný prostor s vyřezávaným renesančním stropem a zrestaurovanou výmalbou v sytě karmínové barvě.
Apartmánu o celkové rozloze 80 m2 dominuje hlavní obytný prostor s vyřezávaným renesančním stropem a zrestaurovanou výmalbou v sytě karmínové barvě.
Místnost byla druhotně rozdělena příčkou, kterou architekti zbourali, a prostor tak otevřeli do jeho původní dispozice.
Mosazné nohy solitérního nábytku jsou působivým detailem – zrcadlí okolí, a tak s ním splývají.
13 fotografií

Patro a podkroví následně začali upravovat pro bydlení. Aby byl projekt udržitelný, bylo jasné, že část interiéru bude muset sloužit k pronájmu.„Nechtěli jsme dům dělit na hotelové pokoje. Rozhodli jsme se zachovat prostor celistvý, jak jej obývaly generace před námi a jak bychom ho rádi obývali i my sami.“

Koncept Masné jde naproti milovníkům tzv. pomalého cestování. „Apartmán považujeme za svůj domov a jen občasně jej nabízíme k pronájmu hostům, kteří si spojení historie a současnosti chtějí užít. Hodně přemýšlíme o udržitelnosti a zátěži, kterou overturismus pro město představuje,“ vysvětlují současní majitelé domu svůj sympaticky uvědomělý postoj.

Zásadní odhalení

Právě k rekonstrukci prvního patra domu přizvali architekty ze studia ORA. Ty projekt zaujal i kvůli přístupu investorů, jejichž životní styl také ve svém řešení v prostoru otiskli. Po stavební stránce bylo zásadní odhalit a zachovat původnost domu. Apartmánu o rozloze 80 metrů čtverečních dominuje hlavní obytný prostor s vyřezávaným renesančním stropem.

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„Místnost byla druhotně rozdělená příčkou. Příčku jsme zbourali a osvobodili tím původní prostor v jeho celkovosti. Odhalili jsme původní výmalby, které mají sytě karmínovou barevnost. Určující je zde tmavost povrchů. Trámový strop i výmalby mají temné syté tóny. Tmavé prostory člověka objímají, jeví se blíže než světlé,“ zmiňují autoři projektu ve své zprávě.

V ložnici ponechali jen fragment původních výmaleb a zbytek prostoru zklidnili výmalbou v neutrálním krémovém odstínu. Třetí místností je koupelna, která je nejsvětlejším prostorem domu, a proto zde dominují chladné tóny jako kontrast k atmosféře hlavního obytného prostoru.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Moderní byt.

„K interiéru přistupujeme jako ke koláži motivů. Nábytek vkládáme jako samostatné objekty, které si drží odstup. Kuchyně je jako sekretář, který ukrývá vše potřebné. Postel spojená se skříní stojí vprostřed místnosti a natáčí se ke světlu a k původním výmalbám. Spáč je směřován k pozorování detailů povrchu,“ doplňují architekti, kteří pro nábytek vyrobený na míru zvolili temně mořenou březovou překližku.

Nábytek i osvětlení jednoznačně odrážející současné tendence v oblasti designu a architektury se zde setkávají s prostorem, jehož znovuobjevené půvaby určují charakter celého projektu. Výsledkem je veskrze přátelský dialog, ve kterém je každému dobře.

ORA , MgA. Barbora Hora, Ing. arch. Jan Hora, Ing. arch. Jan Veisser

ORA(Originální regionální architektura) je zkratkou pro originální regionální architekturu. Většina prací ateliéru spočívá v úpravách existujících struktur, což nebyla vědomá volba. Autoři rádi pracují s konstrukcemi a fragmenty, které byly odsouzené k zániku, aby je oživili v novém kontextu. Kromě vytváření domů a prostorů se zabývají i navrhováním jednotlivých objektů. Ateliér sídlí ve Znojmě a v Kutné Hoře a působí převážně na periferii.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Moderní byt.

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