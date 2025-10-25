Dům s kuchyní, kterou by pochválil i Zdeněk Pohlreich, obklopily kaktusy

Některé domy mívají jedinečné detaily, třeba Jack Warner, spolumajitel slavného studia, měl na svém panství největší 35mm projektor. Speciálními prvky konstrukcí se však může pochlubit i dům navržený a postavený v roce 1991 jako architektonická ukázka kombinující pozoruhodný industriální styl s udržitelným bydlením.
Dům působí až futuristickým dojmem.

Stavba je dílem společnosti A. Kiyohara, Moffitt & Shaver. K neobvyklým speciálním prvkům tohoto rodinného domu patří gurmánská kuchyň, ale především promyšlená konstrukce, která se může pochlubit nízkou uhlíkovou stopou včetně suchu odolnou krajinářskou úpravu zahrady s kaktusy a původní vegetací.

Nemovitost odráží závazek k futuristickému designu a možná překvapivě i k současným ekologickým požadavkům. Uvnitř najdete otevřený obývací prostor se čtyři metry vysokým stropem, odkrytým potrubím, krbem na míru, vestavěným prostorovým zvukovým systémem a unikátními stropními ventilátory s osvětlením.

Díky ovládání osvětlení GraficEye a Lutron, vestavěnému baru a plynulému přechodu do jídelního prostoru mají majitelé i hosté postaráno o příjemnou zábavu.

Vila v LA vypadá jako malý zámek. Amerika tento styl miluje

Funkční i designové perly

Na pozemku o velikosti 435 m2 stojí třípodlažní budova postavená v kombinaci industriálního stylu a brutalismu. Má dvě ložnice, tři koupelny, gurmánskou kuchyň s posezením, jídelnu a obývací pokoj s barovou místností, to vše na obytné ploše 240 m2.

Kuchyně šéfkuchaře je skutečným skvostem. Pyšní se šestiplotýnkovým sporákem Garland, lednicí Traulsen se skleněnými dvířky, skříňkami z nerezové oceli a skla, dostatkem úložného prostoru a elegantním snídaňovým koutem. Krásné dřevěné dveře se otevírají na velkou terasu, ideální pro ranní kávu nebo pohodové venkovní stolování.

V horním patře je umístěné hlavní apartmá s prostornou šatnou, druhým krbem a koupelnou ve stylu lázní s LED osvětlením, osmitryskovou vanou od značky Kohler, samostatným sprchovým koutem a dvěma umyvadly. Druhá ložnice s přilehlou koupelnou pro hosty poskytuje pohodlí a flexibilitu. Může snadno sloužit i jako domácí kancelář.

Z hlavní ložnice vedou posuvné dřevěné dveře na otevřený můstek, který se napojuje na soukromou terasu v horním patře s úchvatným výhledem na centrum Los Angeles. Je z ní nádherný výhled na město. Je také přístupná z hlavního patra točitým schodištěm.

Jim Carrey to přehnal s utrácením. Musel prodat dům a odstěhovat se z LA

Dům zahrnuje také flexibilní prostor, ideální jako kancelář, posilovnu nebo nahrávací studio, spolu s přímým přístupem do garáže pro dvě auta, která nabízí další úložný prostor. Krytá dvojgaráž je součástí budovy, na jejíž příjezdové cestě je místo pro další dvě auta.

Unikátní rezidence stojí v klidné slepé ulici v srdci Silver Lake, jen kousek od malebných parků, přehrady Silver Lake a eklektické směsi místních restaurací a obchodů.

K velmi důležitým prvkům domu patří jeho samotná konstrukce. Je železobetonová, s využitím trapézového plechu a nosných trámů ukotvených hluboko do skály. Díky tomu ani velké zemětřesení v roce 1994 s konstrukcí nepohnulo.

Přišel o dům při požáru v LA, teď doufá, že přežila alespoň pípa z Plzně

Domy se speciálními prvky

Označení stavby jako domu se „speciálními prvky“ se obvykle vztahuje na budovy s jedinečným, na míru vyrobeným nebo špičkovým vybavením nad rámec standardního bydlení, včetně technologií chytré domácnosti, luxusních hlavních koupelen, vyhrazených místností pro speciální účely, jako jsou domácí kina nebo posilovny, a dobře vybavených venkovních obytných prostor. Tyto prvky zvyšují funkčnost, poskytují pohodlí a přidávají značnou hodnotu tím, že nabízejí personalizované zážitky.

Už na začátku minulého století měla řada celebrit domácí kino. Jack Warner, spolumajitel slavného studia měl na svém panství největší 35 mm projektor. Frank Sinatra zase vyžadoval domácí bar plný lahví milovaného bourbonu. Plavecký bazén byl samozřejmostí i pro olympijského vítěze Grega Louganise.

Sylvestr Stalone se koncem osmdesátých let snažil v Malibu najít nemovitost, na které by mohl hrát milované polo. Tenisové kurty od dob Charlie Chaplina byly a jsou v Los Angeles samozřejmostí, podobně jako basketbalová hřiště například u domu Jamie Foxxe a ani vášniví golfisté se své záliby tady nemusí vzdávat.

Dům s kuchyní, kterou by pochválil i Zdeněk Pohlreich, obklopily kaktusy

