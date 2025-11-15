Útulný dům pro majitele i jejich psy. Takový vás nadchne na jižní Moravě

Autor:
Útulný, nadčasový, pohodlný… Takové přání měl na interiér svého jednopodlažního domu manželský pár ve středním věku na jižní Moravě. Bytová architektka Gabriela Goldová jim toto přání splnila. A na výbornou.
HS portál vpouští do interiéru spoustu světla, ale také dovoluje vstoupit přímo...

HS portál vpouští do interiéru spoustu světla, ale také dovoluje vstoupit přímo na terasu a do zahrady. | foto: Pavel Klement

S ohledem na čtyřnohé spolubydlící zde nenajdete koberce.
Vinylové dílce v podobě lamel 101,6 × 457 mm jsou vyskládané do ‚stromečku‘.
Čalounění židlí lze sejmout a vyprat.
Venkovní sezení lze využívat podle nálady i počasí.
29 fotografií

Interiér měl být útulný nejen pro manželský pár, ale i pro čtyřnohé členy rodiny. Tomu autorka podřídila i výběr materiálů. Studio dostalo plnou důvěru investorů.

„Naším cílem bylo sladit vše do tónu kašmíru. Tato barva je symbolem klidu, čistoty a nadčasovosti a v tomto interiéru slouží jako základ pro výrazné antracitové prvky a barevné sezonní změny podle nálady obyvatel domu. Příjemnou atmosféru interiéru jsme podpořili i díky použitým svítidlům a jejich nastavení,“ popisuje designérka Gabriela Goldová.

HS portál vpouští do interiéru spoustu světla, ale také dovoluje vstoupit přímo na terasu a do zahrady.
S ohledem na čtyřnohé spolubydlící zde nenajdete koberce.
Vinylové dílce v podobě lamel 101,6 × 457 mm jsou vyskládané do ‚stromečku‘.
Čalounění židlí lze sejmout a vyprat.
29 fotografií

Svůj projekt přihlásila do soutěže Interiér roku 2024 v kategorii Soukromý interiér – Novostavba. Do desátého ročníku soutěže mohli hlásit čeští a slovenští architekti a interiéroví designéři soukromé i veřejné interiéry dokončené v průběhu roku 2024. Výsledky byly vyhlášeny v pražském Centru současného umění DOX 29. dubna 2025.

Útulný byt s chytrými detaily vznikl přesně podle přání majitelů

Pohodlí na prvním místě

Interiéry, které designérka v domě řešila, mají celkovou plochu 125,5 m2. Vzhledem ke čtyřnohým obyvatelům byla velmi důležitá volba podlahové krytiny. Na podlaze a stěnách v šatně proto použila lepená verze vinylových dílců firmy Amtico. Jde o produkt s označením Spacia z řady Wood, který nabízí v jednom dekoru různé formáty.

„V našem případě jsme použili lamely 101,6 × 457 mm vyskládané do ‚stromečku‘ a lamely 184,2 × 1219,2 mm kladené klasickým způsobem jak na podlahy, tak na stěny v šatně,“ popisuje Gabriela Goldová.

Pro vybavení koupelny a toalety využila nabídku zboží specializované firmy Dorint. Zajímavostí je zde použití sprchové zástěny s „mlhou“ v hlavní koupelně, dodané sklenářstvím Limpido.

„Zástěna zajišťuje jistou dávku soukromí a je snadno udržovatelná. Mlha není tvořená polepem, ale je součástí skla, tím pádem je její životnost ve vlhkém prostředí stejná jako životnost samotného skla,“ prozrazuje autorka.

Útulný interiér v pudrových barvách dokáže doslova pohladit

Veškerý nábytek a dřevěné lakované dveře nechala Gabriela Goldová vyrobit u firmy Mita, skleněnou příčku do šatny dodávala firma Woodyglass, svítidla pak společnost Crea Lighting.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Luxusní život v praktickém domě u lesa. Majitel zpětně lituje jen jediné věci

Zvolil architekta, jehož rukopis je na první pohled patrný.

„Já jsem stavěl barák jednou. Pravděpodobně už nikdy žádný stavět nebudu. I když jsem si tohle místo tak úplně nevybral, líbí se mi tady natolik, že odtud ani nechci,“ těmito slovy nás David přivítal...

Dlabačova vila v Praze je na prodej za 69,5 milionu. Okouzlí nádherným výhledem

Dlabačova vila stojí v pražských Vysočanech v ulici Na Krocínce.

Dlabačova vila stojí v pražských Vysočanech v ulici Na Krocínce. Čtyřpodlažní nemovitost z roku 1934 navrhl architekt Alois Dlabač ve stylu pražského baroka pro manžele Františka a Helenu...

Zpěvačka našla poklad v chatové osadě na Vysočině. Má i rybník s kapry a udírnu

Chatička si vyžádala spoustu času a úsilí, to vše se ale manželům bohatě...

V chatové osadě poblíž menší vesničky na Vysočině se schovává na první pohled malá chata operetní zpěvačky a herečky Pavly Břínkové. Spolu s manželem si ji i okolí neustále zvelebují. Na jejich...

Při proměně chaty na Špicberkách museli designéry hlídat bodyguardi s puškou

Chata po proměně – na terasu vyrobil Ole venkovní nábytek ze starého dřeva,...

Tentokrát byla rekonstrukce chaty opravdovým dobrodružstvím. Ne náhodou se Špicberkům přezdívá země ledních medvědů. A tak museli Halvora Bakkeho a jeho kolegy hlídat při práci bodyguardi s puškami,...

Brněnský prvorepublikový byt dostal druhou šanci. A fantasticky zazářil

Rekonstrukce prvorepublikového bytu v Brně citlivě obnovila původní atmosféru s...

Rekonstrukce prvorepublikového bytu v Brně citlivě obnovila původní atmosféru s důrazem na historické detaily a nové kvalitní materiály inspirované japonskou estetikou. Nová dispozice nabízí...

Útulný dům pro majitele i jejich psy. Takový vás nadchne na jižní Moravě

HS portál vpouští do interiéru spoustu světla, ale také dovoluje vstoupit přímo...

Útulný, nadčasový, pohodlný… Takové přání měl na interiér svého jednopodlažního domu manželský pár ve středním věku na jižní Moravě. Bytová architektka Gabriela Goldová jim toto přání splnila. A na...

15. listopadu 2025

Sousedé narkomani házejí zapálené hadry a sklo. Policie pomůže jen na chvilku

Premium
Z právního hlediska odpovídá za chování nájemníků vždy vlastník bytu.

Trápí mě sousedé, kteří užívají drogy. Pravidelně dělají nepořádek, neustále je slyšet křik a řev. Žijí v šestém patře, ze kterého, když jsou v náladě, házejí zapálené hadry dolů k výtahové šachtě....

14. listopadu 2025

V garsonce propočítali každý centimetr, aby případně stačila i dvojici

To nejlepší, co můžou rodiče pro své děti udělat, je pomoci jim na startu...

To nejlepší, co můžou rodiče pro své děti udělat, je pomoci jim na startu životní dráhy a nechat je jít vlastní cestou. Přesně to udělali rodiče vysokoškoláka, který se chtěl postavit na vlastní...

14. listopadu 2025

Vzhůru k nebesům. Podívejte se, v čem Bratislava trumfla Prahu

Co se týká výškových budov, Slováci Čechy o nutný kus trumfli.

V dobách společného státu byla Bratislava až třetím největším československým městem. Přesto co se týká třeba výškových budov, nás naši někdejší federální partneři o notný kus trumfli.

13. listopadu 2025  14:02,  aktualizováno  14:02

Dům z roku 1966 se po rekonstrukci proměnil ve sběratelskou perlu

Pro obývací pokoj jsou příznačné teplé tóny obkladů z červeného dřeva.

Co mají společného Modrý Mauricius či Bugatti Type 57 SC Atlantic? Jde o výsledek sběratelství, hobby, které spočívá v získávání specifického druhu předmětů i zážitků. V dnešní Kalifornii k nim patří...

13. listopadu 2025

Luxusní život v praktickém domě u lesa. Majitel zpětně lituje jen jediné věci

Zvolil architekta, jehož rukopis je na první pohled patrný.

„Já jsem stavěl barák jednou. Pravděpodobně už nikdy žádný stavět nebudu. I když jsem si tohle místo tak úplně nevybral, líbí se mi tady natolik, že odtud ani nechci,“ těmito slovy nás David přivítal...

13. listopadu 2025

Místa pozvolného rozpadu. Urbex nabízí dobrodružství, tajemno i nebezpečí

Jsou místa, kam se dobrovolně vydá jen málokdo. Fotografka a autorka knihy...

Urbexeři se pohybují na pomezí legality a ilegality, sféry civilizace a přírody, ale také života a smrti. Pronikají do budov, které někdy stále vypadají tak, jak je opustili poslední uživatelé....

12. listopadu 2025  13:32

Brněnský prvorepublikový byt dostal druhou šanci. A fantasticky zazářil

Rekonstrukce prvorepublikového bytu v Brně citlivě obnovila původní atmosféru s...

Rekonstrukce prvorepublikového bytu v Brně citlivě obnovila původní atmosféru s důrazem na historické detaily a nové kvalitní materiály inspirované japonskou estetikou. Nová dispozice nabízí...

12. listopadu 2025

Konečně má svou koupelnu snů. Průchozí hrůza ze „socíku“ je pryč

Soutěž
Závěsné řešení skříněk prostor opticky zvětšuje a také usnadňuje úklid.

Jen těžko budete hledat nejméně praktickou panelákovou koupelnu, než je ta průchozí s vanou a otočným umyvadlem. Takže není divu, že se rodina paní Markéty pustila po zakoupení panelákového bytu jako...

12. listopadu 2025

Dlabačova vila v Praze je na prodej za 69,5 milionu. Okouzlí nádherným výhledem

Dlabačova vila stojí v pražských Vysočanech v ulici Na Krocínce.

Dlabačova vila stojí v pražských Vysočanech v ulici Na Krocínce. Čtyřpodlažní nemovitost z roku 1934 navrhl architekt Alois Dlabač ve stylu pražského baroka pro manžele Františka a Helenu...

11. listopadu 2025

Zpěvačka našla poklad v chatové osadě na Vysočině. Má i rybník s kapry a udírnu

Chatička si vyžádala spoustu času a úsilí, to vše se ale manželům bohatě...

V chatové osadě poblíž menší vesničky na Vysočině se schovává na první pohled malá chata operetní zpěvačky a herečky Pavly Břínkové. Spolu s manželem si ji i okolí neustále zvelebují. Na jejich...

11. listopadu 2025

Při proměně chaty na Špicberkách museli designéry hlídat bodyguardi s puškou

Chata po proměně – na terasu vyrobil Ole venkovní nábytek ze starého dřeva,...

Tentokrát byla rekonstrukce chaty opravdovým dobrodružstvím. Ne náhodou se Špicberkům přezdívá země ledních medvědů. A tak museli Halvora Bakkeho a jeho kolegy hlídat při práci bodyguardi s puškami,...

10. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.