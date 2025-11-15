Interiér měl být útulný nejen pro manželský pár, ale i pro čtyřnohé členy rodiny. Tomu autorka podřídila i výběr materiálů. Studio dostalo plnou důvěru investorů.
„Naším cílem bylo sladit vše do tónu kašmíru. Tato barva je symbolem klidu, čistoty a nadčasovosti a v tomto interiéru slouží jako základ pro výrazné antracitové prvky a barevné sezonní změny podle nálady obyvatel domu. Příjemnou atmosféru interiéru jsme podpořili i díky použitým svítidlům a jejich nastavení,“ popisuje designérka Gabriela Goldová.
Svůj projekt přihlásila do soutěže Interiér roku 2024 v kategorii Soukromý interiér – Novostavba. Do desátého ročníku soutěže mohli hlásit čeští a slovenští architekti a interiéroví designéři soukromé i veřejné interiéry dokončené v průběhu roku 2024. Výsledky byly vyhlášeny v pražském Centru současného umění DOX 29. dubna 2025.
|
Útulný byt s chytrými detaily vznikl přesně podle přání majitelů
Pohodlí na prvním místě
Interiéry, které designérka v domě řešila, mají celkovou plochu 125,5 m2. Vzhledem ke čtyřnohým obyvatelům byla velmi důležitá volba podlahové krytiny. Na podlaze a stěnách v šatně proto použila lepená verze vinylových dílců firmy Amtico. Jde o produkt s označením Spacia z řady Wood, který nabízí v jednom dekoru různé formáty.
„V našem případě jsme použili lamely 101,6 × 457 mm vyskládané do ‚stromečku‘ a lamely 184,2 × 1219,2 mm kladené klasickým způsobem jak na podlahy, tak na stěny v šatně,“ popisuje Gabriela Goldová.
Pro vybavení koupelny a toalety využila nabídku zboží specializované firmy Dorint. Zajímavostí je zde použití sprchové zástěny s „mlhou“ v hlavní koupelně, dodané sklenářstvím Limpido.
„Zástěna zajišťuje jistou dávku soukromí a je snadno udržovatelná. Mlha není tvořená polepem, ale je součástí skla, tím pádem je její životnost ve vlhkém prostředí stejná jako životnost samotného skla,“ prozrazuje autorka.
|
Útulný interiér v pudrových barvách dokáže doslova pohladit
Veškerý nábytek a dřevěné lakované dveře nechala Gabriela Goldová vyrobit u firmy Mita, skleněnou příčku do šatny dodávala firma Woodyglass, svítidla pak společnost Crea Lighting.