Na kopcích obklopujících jezero Garda stojí exkluzivní dům postavený na dvou nezávislých, ale propojených úrovních. Nabízí prostory navazující na venkovní prostředí: široká okna rámují krajinu jezera a poskytují přirozené osvětlení interiéru, který je odrazem italské dokonalosti tvořené řemeslným uměním, inovacemi a kvalitou.
Autor: Andrea Papini
Vila je zařízená nábytkem a doplňky společnost Turri, která letos slaví 100 let od svého založení v Brianze. Značka ve své produkci kombinuje znalosti autentické italské výroby s mezinárodní vizí. Každý detail je doslova vymazlený a promyšlený tak, aby každý kus poskytoval co největší pohodlí i funkčnost.
Pohovka a křeslo Vesta od Francesci Lanzavecchie v tomto obývacím pokoji se vyznačují měkkými a příjemnými tvary, které si dokážou zachovat uklidňující pocit lehkosti. Barvy připomínají odstíny jezera.
Dům nabízí nádherné výhledy na okolí i jezero.
Keramické obklady stěn dodávají obývacímu pokoji originální podobu.
Detail stolku Vesta – vrchní deska z litého skla dodává nádech lehkosti a transparentnosti, evokuje dojem vodní hladiny jezera.
V horním patře je světlá a příjemná jídelna, která vede do prostorného obývacího pokoje. Zde najdete nejnovější kreace od designéra Marca Acerbise: obývací pokoj Joel, stůl Kenobi a židle Lynn.
Spojovací bod mezi podnoží a povrchem stolu Kenobi představuje výrazný detail: dokonale integrovaný kovový spoj je vizuálním i hmatovým znakem, který vypovídá o precizním řemeslném zpracování a smyslu pro detail.
Dům je postavený na dvou nezávislých, ale propojených úrovních, schody, které spojují, jsou příjemné široké a pohodlné.
Židle Nabi má strukturu připomínající písmeno „L“, která ukazuje sedák a opěradlo spojené v jednom plynulém tvaru. Autorem designu je Marco Acerbis.
Konstrukce židle Lynn z ořechového dřeva podpírá polstrovaný sedák, dostupný v kůži nebo látce, zdobený koženým profilem.
Matteo Nunziati je autorem odkládacích stolků Kyma. Mají nohy z ořechového dřeva, vrchní profil potažený kůží a nahoře dřevěnou nebo mramorovou desku.
Obývací pokoj je zařízený nábytkem z řady Joel, kterou navrhl Marco Acerbis.
Konferenční stolky Joel se vyrábějí v kulatých, čtvercových nebo obdélníkových provedeních s vrchní deskou z ořechového dřeva nebo mramoru.
Vitrina z řady Atelier od Mattea Nunziatiho má masivní konstrukcí z ořechového dřeva Canaletto doplněnou skleněnými dvířky. tónovanými do bronzového odstínu. Vnitřní zadní panel je z lakovaného dřeva.
Postel Joel se vyznačuje velkorysými tvary, které se setkávají s pevnou konstrukcí, a vytvářejí tak rovnováhu mezi útulností a stabilitou.
Komoda Joel se vyznačuje monolitickou strukturou, kterou odlehčují dřevěné rámy a kožené detaily, které lákají k doteku.
Noční stolek Joel má nahoře elegantní dřevěný stojan s koženými detaily: lze jej vyjmout a použít jako tá.
Tác na nočním stolku lze vyjmout a použít samostatně.
Hlavní ložnice je zařízená kousky z řady Joel a taburety Bow od Studio Milo – Arianna Crosetta.
Taburety Bow jsou inspirovány tvarem oblouku, který ve svém elegantním tvaru kombinuje pohodlí a sofistikovanost s čalouněnou částí. Autorem návrhu je Arianna Crosetta ze studia Milo.
Napřipomínají vám tyto válcové skleněné vázy zdobené koženým potahem něco? Ano, je to připomínka taburetů Bow, s nimiž mají stejnou autorku i název..
Toan Nguyen navrhl křeslo Riban tak, že se opěradlo stává sedákem.
Všestranný a lehký odkládací stolek Nook , dostupný ve dvou různých výškách, je navržen jako deska stolu vedle pohovky nebo křesla, nebo jako diskrétní, ale funkční prvek v obývacím pokoji.
Křesla Riban a stolky Nook
Díky svému válcovému tvaru má stolek Nook celou mramorovou základnu do poloviny výšky, která pokračuje do kůží potaženého písmene C. Skleněná deska ukrývá lesklý lakovaný dřevěný podnos.
Zrcadlo Atelier s rámem z ořechového dřeva Canaletto a koženými detaily představuje skvělou kombinaci dřeva a kůže.
Křeslo Kyma, navržené pro pohodlí a eleganci, se vyznačuje dřevěnou konstrukcí s koženou „kapsou“, uvnitř níž se polštáře jemně usazují.
Židle Nabi nabízí pocit lehkosti, který vás vybízí k sezení.
Měkké linie celé kolekce jsou typické i pro pohovku či křesla Joel, jejichž měkké linie se setkávají s masivností konstrukce a už od pohledu lákají na pohodlí a stabilitu.
Měkké linie celé kolekce jsou typické i pro pohovku Joel, pro niž je typický kontrast mezi kůží a látkou.
Široká okna rámují krajinu jezera a poskytují přirozené osvětlení interiéru.
