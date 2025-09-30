Ne ďábel, ale dokonalost se skrývá v detailu. Přesvědčte se ve vile Turri

Na kopcích obklopujících jezero Garda stojí exkluzivní dům postavený na dvou nezávislých, ale propojených úrovních. Nabízí prostory navazující na venkovní prostředí: široká okna rámují krajinu jezera a poskytují přirozené osvětlení interiéru. Ten je na počest letošního stého výročí založení značky Turri zařízený jejími produkty.
30. září 2025

30. září 2025

29. září 2025

29. září 2025

28. září 2025

27. září 2025

26. září 2025

26. září 2025

25. září 2025

25. září 2025

24. září 2025

24. září 2025

