|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Ne ďábel, ale dokonalost se skrývá v detailu. Přesvědčte se ve vile Turri
Ve Vraném mají dvoupodlažní dům za cenu pražské garsonky. A může se i zvětšit
Dům jako bílá kostka? Proč ne. Dvoupodlažní dřevostavba ve Vraném nad Vltavou je ukázkou modernistické architektury, která si nepotrpí na zbytečnosti. A jak říká autor domu, architekt Luka Križek:...
Hvězda televizní show Jak se staví sen si poradila i s bytem 4+kk
Jenom sladit barvy a trochu vylepšit zařízení… Tak snadno si to představoval mladý pár s dvěma dcerkami. Jenže jejich byt 4+kk v pražské Tróji potřeboval pořádnou změnu, včetně dispozice. Designérka...
Ne ďábel, ale dokonalost se skrývá v detailu. Přesvědčte se ve vile Turri
Na kopcích obklopujících jezero Garda stojí exkluzivní dům postavený na dvou nezávislých, ale propojených úrovních. Nabízí prostory navazující na venkovní prostředí: široká okna rámují krajinu jezera...
Největší rodinné domy na světě. Tady na velikosti majitelům opravdu záleží
Hledat odpověď na otázku, kdo ho má největší, zavání potížemi. Bez červenání. V těch rozmanitých tvarech je opravdu snadné se ztratit a ne vždy se údaje o rozměrech dají přesně ověřit. Proto berte...
Romantická osada Buďánka. Pražská dělnická kolonie ožívá a láká na návštěvu
Dělnická kolonie Buďánka v Praze, továrna na výrobu lustrů v Kamenickém Šenově i bývalý pivovar v Českém Krumlově. To jsou jen tři lokality ze 450 akcí, které lze zdarma navštívit během festivalu Den...
Bruselská Prefa Holešovice se probouzí. Architekti se vrhli na její záchranu
Architekti ze studia A8000 se přestěhovali do administrativního sídla bývalé panelárny Prefa Holešovice. Jedinečný dům v bruselském stylu z 60. let prošel v minulosti necitlivou rekonstrukcí a...
Ne ďábel, ale dokonalost se skrývá v detailu. Přesvědčte se ve vile Turri
Na kopcích obklopujících jezero Garda stojí exkluzivní dům postavený na dvou nezávislých, ale propojených úrovních. Nabízí prostory navazující na venkovní prostředí: široká okna rámují krajinu jezera...
Romantická osada Buďánka. Pražská dělnická kolonie ožívá a láká na návštěvu
Dělnická kolonie Buďánka v Praze, továrna na výrobu lustrů v Kamenickém Šenově i bývalý pivovar v Českém Krumlově. To jsou jen tři lokality ze 450 akcí, které lze zdarma navštívit během festivalu Den...
Chata z roku 1939 má venkovní kadibudku se dvěma toaletami
Designér Halvor Bakke, průvodce jednoho z nejpopulárnějších skandinávských lifestylových pořadů, by se mohl „hlásit“ stejnou větou jako Terminátor: „Já se vrátím.“ Je opravdu nezničitelný, od 28....
Největší rodinné domy na světě. Tady na velikosti majitelům opravdu záleží
Hledat odpověď na otázku, kdo ho má největší, zavání potížemi. Bez červenání. V těch rozmanitých tvarech je opravdu snadné se ztratit a ne vždy se údaje o rozměrech dají přesně ověřit. Proto berte...
Hvězda televizní show Jak se staví sen si poradila i s bytem 4+kk
Jenom sladit barvy a trochu vylepšit zařízení… Tak snadno si to představoval mladý pár s dvěma dcerkami. Jenže jejich byt 4+kk v pražské Tróji potřeboval pořádnou změnu, včetně dispozice. Designérka...
Jedinečná příležitost. Nahlédněte do unikátní vodárenské věže v pražské Michli
Vodárenská věž, postavená mezi lety 1906 až 1907, oplývá mnoha architektonickými detaily, které kombinují prvky moderny a geometrické secese. Milovníci architektury i pražských technických památek...
Paris Hiltonová má nový dům s 20 koupelnami a 12 ložnicemi. Podívejte se
Ona, hvězdná provokatérka a dědička rodinného jmění, on, bývalý vězeň, pak rapper a nakonec filmová hvězda. Paris Hilton a Mark Wahlberg si „vyměnili“ luxusní dům ve výjimečné čtvrti Beverly Park v...
Šumavské volání divočiny. K výjimečnému srubu přidali krásné koně a medvědy
„Děda míval koně a já mám lásku ke zvířatům a přírodě pod kůží odmala. Koně jsou moje celoživotní srdcovka a tady jsem měl zase možnost si je pořídit. A k nim i vysněný srub,“ říká Imra, který má s...
Nejbarevnější dům šokuje zvenčí, ale hlavně uvnitř. To jinde neuvidíte
Astoria, čtvrť začleněná do New Yorku v roce 1898, má své jméno po Johnu Jacobu Astorovi, nejbohatším pasažérovi, který zahynul při ztroskotání Titanicu. Za hospodářský rozmach vděčí německým...
Stavební pozemek v Kamenici u Jihlavy
Kamenice, okres Jihlava
4 990 000 Kč
Senzační třípodlažní loft v Praze. Vládne mu hrubý beton a nádherné schodiště
Naprosto atypický třípodlažní interiér loftu v developerském projektu na pražských Hřebenkách ukazuje, co umožní včasné zapojení architektů a vstřícný developer. Za návrhem stojí architekti Radka...
Kuchyň ve starém domě v Brně dostala skleněné desky. Jsou totiž ideální
Byt ve sto let starém domě si při zařizování zaslouží jiný přístup než novostavba. Respekt k době vzniku samotného domu je určitě na místě. To si uvědomovala i architektka Kateřina Horych při návrhu...