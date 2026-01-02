Dům u Piešťan díky prosklené posuvné fasádě otevřete jako krabičku sardinek

Zážitek z bydlení v domě Banánka stojí na těsném propojení interiéru s exteriérem, a to především prostřednictvím velkých prosklených stěn lemujících značnou část stavby. Toto propojení lze maximalizovat odsunutím skleněné fasády mezi centrální obytnou halou, terasou a částí zahrady s jezerem. A přesně to majitelé v létě často využívají.
Otevřením domu směrem do exteriéru se dovnitř opticky vtáhne zahradní jezero se vzrostlými stromy na jeho březích, i okolní nevšední skalnatá scenérie.

A název domu? „Banánka je ženská obyvatelka obce Banka u Piešťan, mužský obyvatel se nazývá Banánec. Pozemek rodinného domu leží na okraji Banky, v příjemném komorním prostředí, na konci údolí plného zeleně,“ vysvětluje architekt Branislav Hovorka poněkud nezvyklý název stavby.

Ulice, která k Banánce vede, je úzkou, dopravně klidnou asfaltkou, pokračující formou lesní cesty dále mimo obec, hlouběji do údolí pohoří Považského Inovce. Les hraničí s řešeným pozemkem i ve směru od přístupové cesty, čímž vytváří kolem Banánky dostatek soukromí a vysokou zelenou kulisu.

Neuvěřitelná chata s prosklenou fasádou se ztrácí mezi stromy

Projekt studia Paulíny Hovorka Architekti soutěžil v desátém ročníku Interiéru roku 2024 v kategorii Soukromý interiér – Novostavba. Získal i Cenu za architekturu od Slovenské komory architektů.

Do jedenáctého ročníku ocenění Interiér roku 2025 se mohou hlásit architekti a interiéroví designéři z Česka i Slovenska. Uzávěrka přihlášek je 28. února 2026, vítězové budou vyhlášeni jako obvykle v pražském Centru současného umění DOX na jaře 2026.

Domek u Třebíče je jako prosklená ptačí budka, stojí jen na sloupcích

Dispozice podle stromů

„Umístění jednopodlažního rodinného domu Banánka na pozemku a návrh jeho materiálové skladby, tvaru a dispozice, sledovalo několik důležitých východisek zadání. Prvním je snaha umístit objekt na pozemku plném stromů tak, aby se nemusely vykácet a aby od začátku vytvořily zahradu s jedinečnou patinou,“ popisuje architekt Hovorka.

A pokračuje: „Dalším východiskem byl nápad rozčlenit tříramenným hvězdicovým půdorysem pozemek kolem domu na více menších částí, samostatných menších zahrad, na které budou mít uživatelé stavby z jejích interiérů vlastní jedinečné výhledy. Klidný život a relax uprostřed zeleně bylo naším hlavním zadáním, to měla odrážet i hotová stavba.“

Tento přístup umožnil vytvořit větší soukromí hlavní ložnicové části s wellness vůči části obsahující dětské pokoje a pokoj pro hosty. Výsledným řešením je stavba rozdělená na tři dispoziční křídla, propojená dominantním denním obytným prostorem uprostřed.

Centrální obytná hala slouží jako přístup do dvou obytných dispozičních křídel stavby a je propojená s vnější obytnou terasou. Malé severní křídlo je nástupní, skladové a technické. Jižní křídlo stavby obsahuje tři menší ložnice se společnou koupelnou a víceúčelovou místností využívanou jako pracovna a meditační místnost.

Dům s prosklenou čelní fasádou vás oslní kontaktem s okolní přírodou

Západní křídlo stavby má funkci hlavní noční části. Obsahuje rodičovskou ložnici se samostatnou šatnou, velkorysou koupelnu, WC a saunu. Prostor hygienického zázemí se saunou je propojený s menší terasou, která obsahuje vířivý a ochlazovací bazén napojený na část zahrady s potokem. Hlavní terasa obsahuje letní exteriérovou kuchyni s venkovním jídelním sezením orientovaným na velké zahradní jezero a zahradu.

Autoři

Studio Paulíny Hovorka Architekti: Braňo Hovorka, Martin Paulíny, Natália Galko Michalová, Veronika Ivanovičová, Lenka Kopfová
Lokalita: Banka, okres Piešťany, Slovenská republika
Návrh a projekt: 2020 až 2021
Realizace: 2021 až 2024

