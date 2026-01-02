Otevřením domu směrem do exteriéru se dovnitř opticky vtáhne zahradní jezero se vzrostlými stromy na jeho březích, i okolní nevšední skalnatá scenérie.
A název domu? „Banánka je ženská obyvatelka obce Banka u Piešťan, mužský obyvatel se nazývá Banánec. Pozemek rodinného domu leží na okraji Banky, v příjemném komorním prostředí, na konci údolí plného zeleně,“ vysvětluje architekt Branislav Hovorka poněkud nezvyklý název stavby.
Ulice, která k Banánce vede, je úzkou, dopravně klidnou asfaltkou, pokračující formou lesní cesty dále mimo obec, hlouběji do údolí pohoří Považského Inovce. Les hraničí s řešeným pozemkem i ve směru od přístupové cesty, čímž vytváří kolem Banánky dostatek soukromí a vysokou zelenou kulisu.
Projekt studia Paulíny Hovorka Architekti soutěžil v desátém ročníku Interiéru roku 2024 v kategorii Soukromý interiér – Novostavba. Získal i Cenu za architekturu od Slovenské komory architektů.
Do jedenáctého ročníku ocenění Interiér roku 2025 se mohou hlásit architekti a interiéroví designéři z Česka i Slovenska. Uzávěrka přihlášek je 28. února 2026, vítězové budou vyhlášeni jako obvykle v pražském Centru současného umění DOX na jaře 2026.
Dispozice podle stromů
„Umístění jednopodlažního rodinného domu Banánka na pozemku a návrh jeho materiálové skladby, tvaru a dispozice, sledovalo několik důležitých východisek zadání. Prvním je snaha umístit objekt na pozemku plném stromů tak, aby se nemusely vykácet a aby od začátku vytvořily zahradu s jedinečnou patinou,“ popisuje architekt Hovorka.
A pokračuje: „Dalším východiskem byl nápad rozčlenit tříramenným hvězdicovým půdorysem pozemek kolem domu na více menších částí, samostatných menších zahrad, na které budou mít uživatelé stavby z jejích interiérů vlastní jedinečné výhledy. Klidný život a relax uprostřed zeleně bylo naším hlavním zadáním, to měla odrážet i hotová stavba.“
Tento přístup umožnil vytvořit větší soukromí hlavní ložnicové části s wellness vůči části obsahující dětské pokoje a pokoj pro hosty. Výsledným řešením je stavba rozdělená na tři dispoziční křídla, propojená dominantním denním obytným prostorem uprostřed.
Centrální obytná hala slouží jako přístup do dvou obytných dispozičních křídel stavby a je propojená s vnější obytnou terasou. Malé severní křídlo je nástupní, skladové a technické. Jižní křídlo stavby obsahuje tři menší ložnice se společnou koupelnou a víceúčelovou místností využívanou jako pracovna a meditační místnost.
Západní křídlo stavby má funkci hlavní noční části. Obsahuje rodičovskou ložnici se samostatnou šatnou, velkorysou koupelnu, WC a saunu. Prostor hygienického zázemí se saunou je propojený s menší terasou, která obsahuje vířivý a ochlazovací bazén napojený na část zahrady s potokem. Hlavní terasa obsahuje letní exteriérovou kuchyni s venkovním jídelním sezením orientovaným na velké zahradní jezero a zahradu.
Autoři
Studio Paulíny Hovorka Architekti: Braňo Hovorka, Martin Paulíny, Natália Galko Michalová, Veronika Ivanovičová, Lenka Kopfová