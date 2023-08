Rod Stewart má ve své rezidenci jako správný Brit bary i fotbalové hřiště

Rodův dům je také obrovský, má 13 ložnic a téměř 2 900 m2 obytné plochy. Stojí na 12 tisících metrech čtverečních prvotřídního trávníku v losangeleském North Beverly Parku, což je vůbec nejluxusnější část města. Může si to dovolit, patří mezi deset nejbohatších lidí v britském hudebním průmyslu.

Rod Stewart na koncertě k platinovému jubileu královny Alžběty II. (Londýn, 4. června 2022)

Před domem můžete obdivovat velkou fontánu ve stylu Las Vegas. Zdobné obrovité dveře vítají návštěvníky ve velkém foyer domu.

V prvním patře jsou dva obývací pokoje se zdobnými lištami, tradičně zařízené a plné starožitností. Vedle čajovny a pracovny s krby a lodžiemi tu najdete i gurmánskou kuchyň, vinárnu, jídelnu s 20 místy a luxusní bar s bohatě zdobeným velkým zrcadlem ve zlaceném rámu a s několika olejomalbami renesančních aktů.

Na krytou lodžii vedou francouzská okna, takže se můžete kochat pohledem na udržovaný pozemek.

V „zeleném“ baru se dobře popíjí i povídá.

Pokud by vám jeden bar nestačil, je tu také ještě „zelený“ bar, ideální pro noční posezení a popovídání, třeba po Rodově koncertu. Nechybí ani dřevem obložená knihovna či vykládané dřevěné podlahy připomínající francouzské zámky. Hosté mají k dispozici také penzion o ploše téměř 450 m2.

Dvojité schodiště vede do soukromých prostor včetně apartmá s hlavní ložnicí a dvěma koupelnami, jedna je růžová, druhá zelená. Jsou zde mimořádně velké šatny, do nichž se vejde Rodova obrovská sbírka bot, hlavně tenisek.

Dům nabízí i kryté terasy, z nichž je výhled na jeden z nejlepších bazénů v LA a na nádherné pozemky s výhledem na město a kaňon.

Svět celebrit

Stewart původně koupil volný pozemek v roce 1991 za něco málo přes 12 milionů dolarů a poté si najal hvězdného architekta Richarda Landryho, známého jako „král megamansion“, aby dům postavil. Kromě Stewarta navrhl Landry domy pro takové celebrity, jako jsou Tom Brady, Sylvester Stallone, Michael Bolton, Kenny G či Wayne Gretzky.

Jídelna je určená pro dvacet stolujících.

North Beverly Park, kde dům stojí, představuje nejexkluzivnější losangeleskou čtvrť s mimořádně rozsáhlými sídly a dokonalou krajinou severně od Beverly Hills. Byla vybudována v 80. letech 20. století pro nejbohatší lidi světa.

Mezi současné a bývalé majitele zdejších nemovitostí z řad celebrit patří například Adele, Mark Wahlberg, Denzel Washington či Magic Johnson. Celá čtvrť je uzavřená a má nepřetržitou ostrahu.

Opravdová hvězda

Sir Rod Stewart, celým jménem Roderick David Stewart, se narodil v Londýně v roce 1945, kde i vyrostl. Je již více než 50 let díky svému charakteristickému chraplavému hlasu a charismatickému vystupování na pódiu oblíbeným a velmi úspěšným umělcem. Byl třikrát ženatý a zplodil celkem osm dětí.

K domu patří i malé travnaté fotbalové hřiště, pro Brita je prostě fotbal důležitý... Navíc Rod v mládí fotbal hrál aktivně.

Jeho klasické písně jako Mandolin Wind, Tonight’s the Night, Forever Young nebo Maggie May se staly soundtrackem pro generace od baby boomu až po generaci Z.

Rod Stewart prodal po celém světě více než 250 milionů desek a získal řadu ocenění, včetně dvojího uvedení do Rock’n’rollové síně slávy, a to jako sólový umělec i jako člen skupiny The Faces. V roce 2016 mu britský princ William udělil za jeho přínos hudbě a charitě Řád britského impéria, má i svou hvězdu na hollywoodském chodníku.

Vyzkoušel různé hudební žánry, včetně rocku, folku, popu a soulu, čímž ukázal svou uměleckou všestrannost. Kromě úspěšné sólové kariéry spolupracoval také s dalšími hudebníky a kapelami, například se zmíněnými The Faces a The Jeff Beck Group.

K domu patří samozřejmě i luxusní bazén.

Ve Spojených státech stejně jako v rodné Anglii Stewart stále přivádí své publikum do varu, zejména v rámci své pokračující show v Las Vegas, která začala v roce 2011 a znovu odstartuje letos v listopadu.

Nouzí tak opravdu netrpí, před čtyřmi lety se jeho majetek odhadoval na 190 milionů liber. Přesto svou rezidenci v Los Angeles teď prodává, a to za 70 milionů dolarů.