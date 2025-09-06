Dům z recyklovatelných materiálů i odpadu z demolic vás nadchne

Ája Bufka
Los Angeles vyžaduje, aby všechny nové stavební projekty byly z recyklovatelných materiálů, nebo dokonce znovu využily stavební či demoliční odpad. A to v množství, které rozhodně není zanedbatelné, předpis vyžaduje šedesát pět procent! Vila v městské čtvrti Manhattan Beach tento náročný požadavek splnila.
Zvenčí dům vypadá jako starší zrekonstruovaná komerční budova, přestavěná na bydlení.

Zvenčí dům vypadá jako starší zrekonstruovaná komerční budova, přestavěná na bydlení. | foto: Ája Bufka

Příjemným bonusem stavby jsou kryté terasy v patře.
Příjemným bonusem stavby jsou kryté terasy v patře.
Vjezd do garáže
Pohled na dům z ulice
Účelem nového programu je podporovat recyklaci, snižovat množství materiálů, které se ukládají na skládky, chránit veřejné zdraví, bezpečnost a pomáhat městu plnit požadavky státu Kalifornie.

Ten se snaží chránit přírodu už delší dobu, o tom svědčí třeba i zákon, který už řadu let nařizuje, že pokud dub stojí na stavebním pozemku, nesmíte se jej dotknout. Musí se oplotit po celém obvodu pod nejdelšími větvemi. Přidat a ubrat půdu pod ním je porušením zákona. V takovém případě stavební firma ztratí licenci na deset let a majitel riskuje nejmíň jednoroční vězení.

Nejde jen o recyklaci týkající se zajímavých stavebních artefaktů. Proto už nikde není vítaný bagr, který má vyčistit stavební plochu po staré nemovitosti. Vedle dobových architektonických detailů, ke kterým patří dveře, kliky, nábytek, vitráže, římsy, atd., jsou dnes nejvyhledávanějšími artefakty impregnované dřevo, dekorativní železo, prosklené stěny a především ručně opracované použité cihly.

Když při stavbě domu poškodíte v Kalifornii dub, jdete do vězení

Vila z recyklovaných materiálů

Stavba ve čtvrti Manhattan Beach je směsí moderního designu a recyklovaných materiálů, a to díky proskleným stěnám, odhaleným trámům, železným schodištím, ručně opracovaným cihlám a stoletým dřevům.

Budova je téměř nová, ale na první pohled vypadá a působí jako starší stavba, možná stará komerční nemovitost v centru města, která byla zrekonstruována a přestavěna pro moderní bydlení.

Zvenčí dům vypadá jako starší zrekonstruovaná komerční budova, přestavěná na bydlení.
Zvenčí dům vypadá jako starší zrekonstruovaná komerční budova, přestavěná na bydlení.
Příjemným bonusem stavby jsou kryté terasy v patře.
Vjezd do garáže
Tento dům však není kuriozitou. Může se pochlubit velmi praktickým půdorysem pro rodinné bydlení s několika společnými prostory, ložnicemi a moderní kanceláří v patře.

Hned za vchodem je přes dvě podlaží vysoký foyer. Propojuje rodinný pokoj se vstupem do kuchyně. Dominuje mu moderní schodiště s železným zábradlím ve stylu industriálního loftu. Apartmá pro hosty se samostatným vchodem je v přízemí vedle rodinného pokoje.

Barvy a dobrý nápad vytvořily z „bazaru“ designové centrum

Dvoupodlažní vila o velikosti 326 m2 má 6,5 koupelen a šest ložnic, ke kterým patří formální jídelna, prádelna, kuchyň otevřená do obývacího pokoje a jídelny i na terasu ke klidnému venkovnímu posezení. V patře je kromě ložnic a koupelen s průchozími šatnami společenská místnost a kancelář. To vše s trámovými stropy v třímetrové výšce. Součástí pozemku o velikosti 467 m2 je krytá dvojgaráž a tři otevřená parkovací místa.

Vzácný rohový pozemek orientovaný na západ s přístupem do uličky láká do rozlehlých obytných prostor oceánský vánek a nádherné západy slunce. Ulice je mimořádně klidná, je zde k vidění více lidí venčících psy než jezdících aut.

