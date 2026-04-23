Pozemek nenápadného domu totiž ohraničuje část autentické středověké hradby, která tvořila část městského opevnění. Nový majitel si s domem a zahradou kupuje i tyto zhruba 700 let staré, nádherné hradby, které jsou součástí pozemku.
Hradby jsou skutečně absolutní unikát. V malebné Kouřimi, která je vzdálená zhruba 45 km od centra Prahy, získáte část autentického městského opevnění, jež je zakončeno baštou.
Nemovitost lze využívat i vícegeneračně, protože na každém podlaží je kuchyň i koupelna. Na ploše 151 m² tak nabízí tři obytné místnosti dole a tři nahoře. Letos dostal dům nová okna do ulice, vstupní dveře a v roce 2024 novou technologii do bazénu.
Ačkoliv je pozemek menší (čistá plocha zahrady cca 185 m²), má obrovské kouzlo díky kamenné hradbě, která mimo jiné tvoří naprosté soukromí. Ostatně po staletí odolávala nájezdníkům, poradí si i se sousedy.
K dispozici je vyhřívaný bazén se slanou vodou, teráska a plácek pro grilování, který doplňuje ještě venkovní sklad. Mimo dvou obytných podlaží má dům k dispozici také sklípek.
První podlaží tvoří vpravo od vstupu dva pokoje umístěné za sebou, vlevo je místnost se schodištěm a koupelna. Z tohoto podlaží je vstup na pozemek přes kuchyň, která je společně s koupelnou určená jen pro toto podlaží.
Horní část domu se zkoseným stropem (podlaží bylo přistavěno v roce 2015) tvoří velký obývací pokoj (28 m²), velkou ložnici (25 m²) s terasou s krásným výhledem na hradby, chodba, malý pokoj a koupelna.
Kouřim je menší, malebné město s příjemnou komornější atmosférou. Nabízí kompletní zázemí a občanskou vybavenost. Od školy či školky, přes úřady, lékaře či veterináře. Ve městě je celá řada sportovišť a obchodů, přičemž hlavní kulturní život a vybavenost se soustředí právě do okolí náměstí, od kterého je dům vzdálen jen 150 m.