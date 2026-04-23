Nenápadný dům v Kouřimi skrývá fantastické překvapení. Podívejte se dovnitř

Lenka Weberová
V Kouřimi stojí dům s užitnou plochou 151 metrů čtverečních a s pozemkem velkým 296 metrů čtverečních. Majitelé ho nyní nabídli k prodeji za 7,99 milionu korun. Nemovitost, která prošla v roce 2015 kompletní rekonstrukcí, má však jedno velké překvapení.
V Kouřimi stojí dům s užitnou plochou 151 metrů čtverečních a s pozemkem velkým 296 metrů čtverečních.

Pozemek nenápadného domu totiž ohraničuje část autentické středověké hradby, která tvořila část městského opevnění. Nový majitel si s domem a zahradou kupuje i tyto zhruba 700 let staré, nádherné hradby, které jsou součástí pozemku.

Hradby jsou skutečně absolutní unikát. V malebné Kouřimi, která je vzdálená zhruba 45 km od centra Prahy, získáte část autentického městského opevnění, jež je zakončeno baštou.

Nemovitost lze využívat i vícegeneračně, protože na každém podlaží je kuchyň i koupelna. Na ploše 151 m² tak nabízí tři obytné místnosti dole a tři nahoře. Letos dostal dům nová okna do ulice, vstupní dveře a v roce 2024 novou technologii do bazénu.

Ačkoliv je pozemek menší (čistá plocha zahrady cca 185 m²), má obrovské kouzlo díky kamenné hradbě, která mimo jiné tvoří naprosté soukromí. Ostatně po staletí odolávala nájezdníkům, poradí si i se sousedy.

K dispozici je vyhřívaný bazén se slanou vodou, teráska a plácek pro grilování, který doplňuje ještě venkovní sklad. Mimo dvou obytných podlaží má dům k dispozici také sklípek.

První podlaží tvoří vpravo od vstupu dva pokoje umístěné za sebou, vlevo je místnost se schodištěm a koupelna. Z tohoto podlaží je vstup na pozemek přes kuchyň, která je společně s koupelnou určená jen pro toto podlaží.

Horní část domu se zkoseným stropem (podlaží bylo přistavěno v roce 2015) tvoří velký obývací pokoj (28 m²), velkou ložnici (25 m²) s terasou s krásným výhledem na hradby, chodba, malý pokoj a koupelna.

Kouřim je menší, malebné město s příjemnou komornější atmosférou. Nabízí kompletní zázemí a občanskou vybavenost. Od školy či školky, přes úřady, lékaře či veterináře. Ve městě je celá řada sportovišť a obchodů, přičemž hlavní kulturní život a vybavenost se soustředí právě do okolí náměstí, od kterého je dům vzdálen jen 150 m.

Nejčtenější

Místo televize mají vlastní hospodu. Proměna chalupy po předcích bere dech

Rekonstrukce probíhala čtyři roky. Nejprve bylo potřeba udělat novou střechu a...

První republika, odkaz předků, stará chalupa, výčep, sadařská tradice… Co víc si lze přát? Zejména když k rekonstrukci stavby přizvete architektku, která dokáže citlivě zkombinovat tradiční prvky s...

Útěk z Dobříše do Prahy. Sen o vlastním domě se změnil v rekonstrukční peklo

Při nekonečných problémech s rekonstrukcí a lidmi kolem ní ztratili nejen...

Když manželé se třemi dětmi kupovali starší domek v Dobříši, nikdy by je nenapadlo, jaké hrůzy na ně čekají. Při nekonečných problémech s rekonstrukcí a lidmi kolem ní ztratili nejen nervy, ale i...

Z tmavé půdy úchvatné bydlení. Podívejte se na proměnu chalupy na Vysočině

V podkroví převládá masivní smrkové dřevo, kamenná zeď zůstala zachovaná.

Podkroví. To je prostor, kde lze nejlépe vykouzlit intimní prostor a romantickou atmosféru. V případě chalupy to platí dvojnásob. O tom vás nejlépe přesvědčí i přestavba na Vysočině podle návrhu...

Místo idylky boj. Koupili chalupu v ráji, z podlahy jim ale začaly růst houby

Chalupa stojí na okraji vesnice a svou polohou nabízí soukromí a spoustu zeleně...

Česko-britský pár se usadil v Českém ráji. Koupili zde dvě chalupy. V jedné žijí a druhou pronajímají. Po strastiplné rekonstrukci, kdy v museli jednu z chalup téměř postavit znovu, přišla odměna v...

Věštili jim neúspěch. Společně ze zříceniny mlýna vykouzlili unikátní bydlení

Majitelé dali do rekonstrukce srdce, úsilí se jim vyplatilo.

Když se mladí partneři rozhodli koupit starý zchátralý mlýn, všichni jim prorokovali neúspěch. Kateřina s partnerem to i přes velké problémy se řemeslníky nevzdali. Nakonec stvořili unikátní místo, v...

Senzační proměna garsonky v Brně. Pomohly chytré nápady a kvalitní materiály

Majitelka hledala místo, kde může při pobytech v Brně pohodlně přespat, ale...

V útulném brněnském bytě se potkává klid, promyšlené detaily a cit pro materiál, díky nimž vznikl prostor působící lehce a sebejistě. Každý prvek tu má své přesné místo a společně vytvářejí harmonii,...

Byt se nevybírá podle katalogu. Co dnes lidé čekají od nového bydlení?

Ve spolupráci
Bytový komplex Radimský mlýn v Kolíně

Při výběru nového bydlení už nejsou rozhodující jen metry čtvereční a dispozice. Stejně důležité, ne-li důležitější, je okolí domu, atmosféra celé lokality, občanská vybavenost a dopravní dostupnost.

22. dubna 2026

Místo idylky boj. Koupili chalupu v ráji, z podlahy jim ale začaly růst houby

Chalupa stojí na okraji vesnice a svou polohou nabízí soukromí a spoustu zeleně...

Česko-britský pár se usadil v Českém ráji. Koupili zde dvě chalupy. V jedné žijí a druhou pronajímají. Po strastiplné rekonstrukci, kdy v museli jednu z chalup téměř postavit znovu, přišla odměna v...

22. dubna 2026

Dvojčata z Nízkých Tater nepřehlédnete. Tyto chalety vás nadchnou

„Dvojčata“ v Nízkých Tatrách jsou díky proskleným štítům nepřehlédnutelná.

Dvojčata vždy budí pozornost. Platí to i v případě dvou identických chaletů v oblíbeném lyžařském středisku Jasná v Národním parku Nízké Tatry. Liší se jen v drobné úpravě, která reaguje na praktické...

22. dubna 2026

10 tipů pro jarní detox domova. Jednoduché triky, které domácnosti vrátí řád

Zakladatelky projektu O domově Lucie Kocman (vlevo) a Pavlína Štefanová. (19....

Začíná období krásného počasí, chceme být co nejvíc venku a minimalizovat čas strávený domácími pracemi, hledáním věcí a jejich přeskládáváním. Systém nejde nastavit ze dne na den a myslet si, že vše...

22. dubna 2026

Z místa na víkendy může být domov. Byty v horách lákají stále více lidí

Ve spolupráci
Pohled na Lysou horu

Nemovitost v rekreační oblasti nemusí sloužit jen jako útočiště na léto. Dá se brát jako investice, ale také jako druhý domov i plnohodnotné bydlení, kde mohou lidé najít klid po práci ve městě....

21. dubna 2026

Z tmavé půdy úchvatné bydlení. Podívejte se na proměnu chalupy na Vysočině

V podkroví převládá masivní smrkové dřevo, kamenná zeď zůstala zachovaná.

Podkroví. To je prostor, kde lze nejlépe vykouzlit intimní prostor a romantickou atmosféru. V případě chalupy to platí dvojnásob. O tom vás nejlépe přesvědčí i přestavba na Vysočině podle návrhu...

21. dubna 2026

Hausbót Anna je na prodej. Romantika v Holešovicích vyjde na 9,99 milionu

Hausbót Anna má dispozici 2+kk a kotví v přístavu v pražských Holešovicích.

Hausbót Anna má dispozici 2+kk, kotví v přístavu v pražských Holešovicích a je na prodej za 9,99 milionu korun. Zajímavé bydlení v sobě propojuje romantiku s městským komfortem.

21. dubna 2026

Plot jako vstupní vizitka domu: na detailech záleží

Komerční sdělení
Ilustrační Obrázek

Přístup k oplocení se v posledních letech výrazně změnil. Ploty dnes kombinují moderní materiály, čistý design i technologická řešení, která zvyšují komfort každodenního používání.

20. dubna 2026  10:42

Proč je osvětlení nejdůležitější prvek interiéru? Ovlivní náladu i zdraví

Ve spolupráci
Jak vybrat osvětlení, které zvětší byt a zlepší spánek?

Při zařizování domova často věnujeme týdny výběru té správné pohovky nebo barvy kuchyňské linky. Přesto o tom, jak se v daném prostoru budeme skutečně cítit, rozhoduje něco mnohem prchavějšího:...

20. dubna 2026

Útěk z Dobříše do Prahy. Sen o vlastním domě se změnil v rekonstrukční peklo

Při nekonečných problémech s rekonstrukcí a lidmi kolem ní ztratili nejen...

Když manželé se třemi dětmi kupovali starší domek v Dobříši, nikdy by je nenapadlo, jaké hrůzy na ně čekají. Při nekonečných problémech s rekonstrukcí a lidmi kolem ní ztratili nejen nervy, ale i...

20. dubna 2026

