Postavili si dům s mechem na zdi, betonovými stropy i barovým pultem

Prostředí vyniká skvělou občanskou vybaveností i v oblasti sportovních a jiných volnočasových aktivit, není daleko do centra ani do přírody a poblíž mají manželé i práci. Než rodina přesídlila do vlastního domu, bydlela nějaký čas opodál v pronajatém domě, měla tak ideální příležitost místní prostředí dobře poznat.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Moderní byt.

Až na nějaké drobnosti se Romana s manželem v představách vlastního domu skvěle shodli. O jeho vzhled a vybavení interiéru nesoupeřili odlišnými vizemi. Mají stejný vkus a líbí se jim podobné věci. Nadčasovou stavbu jim navrhl Miroslavův kamarád, architekt Tomáš Vymetálek.

Musel se však přidržet regulačního plánu vydaného městem a respektovat jistá omezující nařízení, která se k pozemku vztahují. To však nebránilo vzniku atraktivní, velmi atypické kostky s rovnou střechou, která je nejen velmi pohledná, ale současně i praktická, protože nevyžaduje žádnou zvláštní péči.

Všechny celky tu na sebe logicky navazují. Stavba se pyšní fundermaxovými deskami a pohledovým betonem, ovšem nepůsobí chladně ani přísně. Přízemí domu z velké části zabírá otevřený společenský prostor, který tvoří obývací pokoj, jídelna a kuchyň, a navazující spíž.

Ze vstupní chodby je možné vstoupit do koupelny s klozetem, technické místnosti a garáže či pokračovat po schodech do prvního podlaží, kde jsou umístěny tři dětské pokoje, ložnice rodičů, šatna, hlavní koupelna a toaleta.

Nevšední partnerství

Zdánlivě neslučitelné se tu spojilo a dobře si spolu rozumí. Nic nepůsobí chaoticky a nepatřičně. I v industriálněji laděných místech vyzařuje interiér harmonii a útulnost. Záměrně chybějící záclony, surový beton i na míru vyrobený nábytek z kovu od architekta Vladana Běhala krásně vyvažuje tmavá dřevěná podlaha, decentní vzor textilní tapety, měkkost dalších textilií na pohovce i židlích či obraz z přírodního mechu.

„Přáli jsme si vytvořit prostředí, které by nás vystihovalo. Manžel má velmi rád typické industriální interiéry, já spíš jejich sofistikovanější výraz,“ vysvětluje majitelka.

A pokračuje. „Místní umělecký kovář nám vyrobil schodiště a architekt Vladan Běhal nábytek do obývacího pokoje a jídelny. Protože je dům hodně přístupný dennímu světlu a situovaný k jihu, zvolili jsme tmavou podlahu. Od počátku jsme měli jasnou základní koncepci domu. Přála jsem si velkou sedací soupravu i jídelní stůl.“

Originalitu svého domova manželé vystavěli na jednoduchém základu s ústředním prvkem, který je poněkud drsnějšího vzhledu, a doplnili jej zdobnějšími prvky, místy až křiklavými efekty.

Proto zde najdete stropy z pohledového betonu v přátelském spojení s moderními svítidly, bizarní stoleček v podobě pudla či barokní lavičky čalouněné plyšem. A k tomu kus živé přírody na stěně, zelené mechy a armatury inspirované větvičkami.

Nemožné? Nikoli! Romana s Miroslavem vyjádřili sebe. Měli odvahu obklopit se předměty, které mají rádi a přinášejí jim radost, citlivě je zahrnuli do svého domova. Soulad eklektických prvků nenarušila ani růžová lampa z plastu či zrcadlové stolky v ložnici.

Přestože růžová barva nepatří mezi muži k oblíbeným, akcent růžovofialové barvy tapety je v této ložnici svornou volbou manželů.

Atmosféru oblíbených barů navozuje domácí, osvětlený a prosklený barový pult. Je vyvýšený, ale prostor zcela nerozděluje. Člověk pohybující se v kuchyni je tak stále konfrontovaný s okolním děním. „Přála jsem si být nepřetržitě v kontaktu s rodinou. Zvýšený barový pult brání pohledu na pracovní desku a prakticky tak kryje běžný chaos na pracovní desce při vaření,“ oceňuje výhody řešení Romana.

Mimořádná pozornost je věnovaná použitým materiálům, jejich konkrétní aplikaci a propojení v celém domě. Ani kamenná pracovní deska z Technistonu nezůstává osamocena. Ze stejného materiálu jsou zhotoveny parapety.

Také tapety, které se Romaně zalíbily v dětských pokojích, se objevují i v obývacím pokoji a v ložnici, samozřejmě v jiném designu. Jde o speciální textilní tapety s 3D efektem, které interiér příjemně zútulňují.

Manželé si své bydlení pochvalují. „To, že nyní nemáme potřebu něco měnit a jsme spokojení, je nepochybně i odrazem našich dlouhodobých a pečlivých příprav, které předcházely samotné realizaci domu a jeho vybavení. O všechno jsme se intenzivně zajímali a našemu domu věnovali hodně času a energie,“ vyjadřuje své přesvědčení Romana, která se doma cítí spokojeně a v bezpečí.

Dětské sny

Pokoje všem dětem navrhla Martina Konštiaková ze studia Space4kids.

Zklidnění přináší světlejší intimní zóna v patře. I zde jsou obnaženy betonové stropy a osazeny centrálními svítidly (Prolight). Dům s rodiči obývají tři děti, z nichž každé tu našlo své vlastní království. Romana se v časopise inspirovala dětskými pokoji, které na českém trhu nabízí společnost Space4kids, a přizvala k jejich realizaci Martinu Konštiakovou. Ta připravila každému z dětí praktický pokojíček na míru.

Podle navržených vizualizací pak s majitelkou doladily jen drobnosti. Díky variabilitě španělského nábytku značky JJP bylo možné perfektně vybavit každou místnost a vytvořit tak účelné zázemí dětem v různém věku.

„Majitelka měla o dětských pokojích poměrně jasnou představu včetně barevnosti,“ vzpomíná Martina Konštiaková a upozorňuje na dětmi velmi oblíbený prvek magnetických tabulí, na něž je možné i psát. Pokoje jsou navrženy tak, aby je mohly děti spokojeně obývat, dokud tu budou s rodiči žít.

Vestavné trouby a kávovar (Miele) jsou umístěny ve výšce očí v jedné vodorovné linii. Vyvýšený barový pult zhotovený z masivního kusu dřeva a kovu od Vladana Běhala prakticky zastiňuje pohled na pracovní desku v kuchyni. Dlouhý pracovní ostrůvek s pracovní deskou z černého kamene (Technistone) je vybavený dřezem a indukční varnou deskou Miele s výsuvnou digestoří.

