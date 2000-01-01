Rezidence, která stojí stojí v obci Žernovka u Mukařova, má užitnou plochu 281 metrů čtverečních a obklopuje ji pozemek velký 7 874 metrů čtverečních.
Autor: Czech Republic Sotheby’s International Realty
Součástí je soukromý zatopený lom s rybami, který dodává místu neopakovatelné kouzlo.
Nemovitost prodává Sotheby’s Int. Realty Czech Republic.
Samotná vila byla postavena před patnácti lety a kombinuje moderní komfort s důrazem na kvalitní materiály a funkční dispozici.
V přízemí se nachází prostorný obývací pokoj s krbem obloženým onyxem.
Obývací část je propojená s kuchyňským koutem a spíží.
V přízemí je dále ložnice.
U ložnice jsou dvě koupelny (jedna se sprchovým koutem, druhá s vanou).
Z pracovny je příjemný výhled.
V patře jsou k dispozici dvě ložnice a dvě koupelny.
Jedna z ložnic má šatnu.
Suterén nabízí široké možnosti využití, je zde například vinotéka.
A také stůl na billiard, dílna a technické zázemí.
Nemovitost je vybavena fotovoltaickou elektrárnou na střeše, plynovým kotlem a kombinací podlahového a radiátorového vytápění.
Na rozlehlém pozemku stojí další doplňkové stavby a množství relaxačních zón.
Nový majitel se může těšit na zapuštěný venkovní bazén se zastřešením.
Zahradní altán s letní kuchyní má 80 metrů čtverečních.
Součástí altánu je také sauna.
Bonusem je soukromý zatopený lom s rybami.
Na zahradě rostou vzrostlé ovocné a okrasné stromy.
Prodejní cena nemovitosti je na vyžádání.
