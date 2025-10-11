Geniálně vyřešili dům na malém pozemku, s parkovacím stáním působí lehce

Autor:
Rodinný dům na malém pozemku představuje ideální příklad kompaktního a praktického bydlení, které klade důraz na jednoduchost a nadčasovost. Dostupné pozemky se neustále zmenšují, a tak je třeba maximalizovat využití stavby na úkor chodeb a garáží. A přesně to se zde podařilo.
Místo tradiční garáže navrhly architektky pouze parkovací stání, což přispívá...

Místo tradiční garáže navrhly architektky pouze parkovací stání, což přispívá k pocitu otevřenosti a celistvosti stavby a zahrady. | foto: archiv studia DMAE Architects

Krytá terasa je ideální pro odpočinek i stolování v teplých dnech.
Velká okna umožňují propojení obytného prostoru se zahradou.
Pohled z ulice
Parkovací stání nahradilo klasickou garáž.
38 fotografií

„Proto jsme místo tradiční garáže navrhli pouze parkovací stání, což přispívá k pocitu otevřenosti a celistvosti stavby a zahrady,“ vysvětluje Ing. arch. Alžběta Vrabcová ze studia DMAE Architects, které stojí za projektem domu, jenž dostal až poetické jméno Bílý horizont.

Projekt studio přihlásilo do soutěže Interiér roku 2024 v kategorii Soukromý interiér – Novostavba. Do desátého ročníku soutěže mohli hlásit čeští a slovenští architekti a interiéroví designéři soukromé i veřejné interiéry dokončené v průběhu roku 2024. Výsledky byly vyhlášeny v pražském Centru současného umění DOX 29. dubna 2025.

Dům stojí na malém pozemku v blízkosti silnice, přesto nabízí soukromí

Propojení domu s exteriérem

„Obývací pokoj je navržený tak, aby poskytoval výhled na dvě strany pozemku, což zajišťuje přirozené světlo a propojuje interiér s okolní krajinou,“ popisuje architektka Barbora Slezáková, druhá autorka. Propojení obytného prostoru se zahradou se podařilo díky velkým oknům, zahrada se tak stává nedílnou součástí interiéru.

V interiéru dominuje minimalistický bílý design, doplněný o akcenty dřeva, které přinášejí barevnost a živost do jinak „anonymního“ interiéru spodního podlaží.

Autorky dokázaly vytvořit harmonickou elegantní rovnováhu pomocí kombinace černé a bílé jak v interiéru, tak v exteriéru. Výsledný dojem je tak minimalisticky moderní, nikoliv však chladný. Závěsy v interiéru dodávají prostoru měkkost a intimitu.

Bílá litá podlaha je nejen praktická, ale také vizuálně zvětšuje prostor a podporuje minimalistický vzhled. Solitérní nábytkové prvky vybraly autorky tak, aby nenarušovaly celkový dojem, ale zároveň přidávaly prostoru na funkčnosti a stylu.

Dům na malém pozemku si majitelé sami navrhli. Využili každý centimetr

„Zahrada byla navržena na míru tak, aby se maximálně využil každý centimetr pozemku. Je dokonale v souladu s jednoduchou fasádou domu, představuje hravou protiváhou strohosti a jednoduchosti stavby. Tento rodinný dům je příkladem toho, jak lze na malém pozemku vytvořit funkční, elegantní a vysoce kvalitní bydlení, které nabízí komfort pro moderní rodinu,“ dodává na závěr architektka Vrabcová.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Slavný herec se usadil ve vysídlené vesnici na Šumavě. Podařilo se ji obnovit

Útočištěm před ruchem velkoměsta a místem klidu a relaxace je pro herce Zdeňka Maryšku jeho chalupa kousek od vodní nádrže Lipno. Spolu s manželkou, někdejší herečkou a podnikatelkou, Hanou Středovou...

Parádní nová chata v Horní Malé Úpě má výhled na Sněžku. Líbí se i KRNAPu

V Horní Malé Úpě vyrostla soudobá bouda, jejíž podoba vychází z tradičních krkonošských forem i přísných požadavků KRNAPu a obce. Za návrhem stojí architekt Luděk Rýzner z ateliéru OK Plan...

Rozřezala několik kredencí a má vysněnou kuchyň, proměnila celý starý dům

Byl to zanedbaný a neudržovaný „padesátník“, který potřeboval víc než jen nějaký facelift. Nutná byla kompletní rekonstrukce. Karel, jak mu noví majitelé totiž začali říkat, byl totiž dům, který...

Helena Vondráčková nachází klid na hausbótu. S manželem ho stále zušlechťují

Oblíbená zpěvačka Helena Vondráčková nás vpustila na návštěvu do svého hausbótu. Už pěknou řádku let si nedaleko Prahy vychutnává nejen klid a relaxaci, ale i vyjížďky lodí, která kotví hned vedle....

Úžasná proměna domu z 80. let v Chřibské s kouzelnou knihovnou a krbem

Na severu Čech, v bezprostřední blízkosti potoka a obklopen zelení, prošel rekreační dům v Chřibské kompletní proměnou. Architekti Pavel Nový a Vít Svoboda z 0,5 Studia se ujali rekonstrukce objektu...

Geniálně vyřešili dům na malém pozemku, s parkovacím stáním působí lehce

Rodinný dům na malém pozemku představuje ideální příklad kompaktního a praktického bydlení, které klade důraz na jednoduchost a nadčasovost. Dostupné pozemky se neustále zmenšují, a tak je třeba...

11. října 2025

Intervence u Panny Marie Vítězné. Jak se Pleskotovi podařily úpravy před Pražským Jezulátkem?

Pro mnoho návštěvníků Prahy je Jezulátko hlavním cílem návštěvy našeho hlavního města; však má také mít zázračnou moc. Okolí jeho sídla, kostela Panny Marie Vítězné, se dočkalo zdařilé úpravy.

10. října 2025  13:32,  aktualizováno  13:32

Rekordy padaly i bez vln veder. Jak se připravit na horkou budoucnost

Advertorial

Představte si ten rozdíl: zatímco ve stínu je třicet, na přímém slunci se asfalt může rozpálit až na 60 stupňů! Přitom stromy dokážou teplotu o několik stupňů snížit.

10. října 2025  6:38

Influencerka strávila noc na veřejných toaletách. Byla nadšená elegancí

Britská influencerka Molly Thompsonová z Yorkshiru zaplatila 130 liber (v přepočtu 3 658 korun) za noc v bývalých veřejných toaletách přestavěných na miniaturní apartmán v Oxfordu.

10. října 2025

Vila má unikátní vytápění i chlazení, vypadá jako zlatý oblak z drátků

Interiér tohoto domu s plochou téměř 700 m² je zcela atypický, každý detail byl pečlivě promyšlený. Dominantní prvek představují horizontální bílé hmoty stropu a efekt levitujícího podlaží.

10. října 2025

Helena Vondráčková nachází klid na hausbótu. S manželem ho stále zušlechťují

Oblíbená zpěvačka Helena Vondráčková nás vpustila na návštěvu do svého hausbótu. Už pěknou řádku let si nedaleko Prahy vychutnává nejen klid a relaxaci, ale i vyjížďky lodí, která kotví hned vedle....

9. října 2025

Bydlel tady i Drákula, dnes vila sousedí s domy Brada Pitta či Orlanda Blooma

Poprvé za více než 50 let je na trhu Villa Dorada, jedno z nejhistoričtějších, nejzachovalejších a nejzajímavějších sídel starého Hollywoodu. Dům v historickém komplexu Outpost Estates je postavený...

9. října 2025

Designblok 2025 startuje. Známe termín, cenu vstupenek i otevírací dobu

Letošní 27. ročník největšího festivalu současného designu v Česku začíná. Tradičně obsadí hned několik lokací a nabídne i bohatý doprovodný program či pestrý repertoár partnerů. Kde všude se koná,...

8. října 2025

Kanceláře, kde se lidé cítí lépe než doma. To byla představa architektů

Každý pracovní prostor by měl být nejen funkční, ale i inspirativní a příjemný. Jenže, buďme upřímní. Takové požadavky splňují jen málokteré kanceláře, zejména ve starších budovách. Naštěstí se...

8. října 2025

Úžasná proměna domu z 80. let v Chřibské s kouzelnou knihovnou a krbem

Na severu Čech, v bezprostřední blízkosti potoka a obklopen zelení, prošel rekreační dům v Chřibské kompletní proměnou. Architekti Pavel Nový a Vít Svoboda z 0,5 Studia se ujali rekonstrukce objektu...

8. října 2025

Parádní nová chata v Horní Malé Úpě má výhled na Sněžku. Líbí se i KRNAPu

V Horní Malé Úpě vyrostla soudobá bouda, jejíž podoba vychází z tradičních krkonošských forem i přísných požadavků KRNAPu a obce. Za návrhem stojí architekt Luděk Rýzner z ateliéru OK Plan...

7. října 2025

Designblok začíná. Nejlepší design je opět k vidění v Praze, vyberte si

Zajímá vás, co všechno dokážou ženy? Baví vás design, nábytek, sklo nebo móda? Pak si do diáře nezapomeňte připsat datum 8. až 12. října, protože v těchto dnech proběhne v Praze už 27. ročník...

7. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.