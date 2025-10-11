„Proto jsme místo tradiční garáže navrhli pouze parkovací stání, což přispívá k pocitu otevřenosti a celistvosti stavby a zahrady,“ vysvětluje Ing. arch. Alžběta Vrabcová ze studia DMAE Architects, které stojí za projektem domu, jenž dostal až poetické jméno Bílý horizont.
Projekt studio přihlásilo do soutěže Interiér roku 2024 v kategorii Soukromý interiér – Novostavba. Do desátého ročníku soutěže mohli hlásit čeští a slovenští architekti a interiéroví designéři soukromé i veřejné interiéry dokončené v průběhu roku 2024. Výsledky byly vyhlášeny v pražském Centru současného umění DOX 29. dubna 2025.
Dům stojí na malém pozemku v blízkosti silnice, přesto nabízí soukromí
Propojení domu s exteriérem
„Obývací pokoj je navržený tak, aby poskytoval výhled na dvě strany pozemku, což zajišťuje přirozené světlo a propojuje interiér s okolní krajinou,“ popisuje architektka Barbora Slezáková, druhá autorka. Propojení obytného prostoru se zahradou se podařilo díky velkým oknům, zahrada se tak stává nedílnou součástí interiéru.
V interiéru dominuje minimalistický bílý design, doplněný o akcenty dřeva, které přinášejí barevnost a živost do jinak „anonymního“ interiéru spodního podlaží.
Autorky dokázaly vytvořit harmonickou elegantní rovnováhu pomocí kombinace černé a bílé jak v interiéru, tak v exteriéru. Výsledný dojem je tak minimalisticky moderní, nikoliv však chladný. Závěsy v interiéru dodávají prostoru měkkost a intimitu.
Bílá litá podlaha je nejen praktická, ale také vizuálně zvětšuje prostor a podporuje minimalistický vzhled. Solitérní nábytkové prvky vybraly autorky tak, aby nenarušovaly celkový dojem, ale zároveň přidávaly prostoru na funkčnosti a stylu.
Dům na malém pozemku si majitelé sami navrhli. Využili každý centimetr
„Zahrada byla navržena na míru tak, aby se maximálně využil každý centimetr pozemku. Je dokonale v souladu s jednoduchou fasádou domu, představuje hravou protiváhou strohosti a jednoduchosti stavby. Tento rodinný dům je příkladem toho, jak lze na malém pozemku vytvořit funkční, elegantní a vysoce kvalitní bydlení, které nabízí komfort pro moderní rodinu,“ dodává na závěr architektka Vrabcová.