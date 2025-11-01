Úzký a dlouhý pozemek ve svahu v bratislavské městské části Záhorská Bystrica představoval pro architekty výzvu. Přáním majitelů zde bylo vytvořit komfortní rodinné bydlení, které jim navzdory okolní zástavbě poskytne dostatek soukromí, a přitom dopřeje přirozené propojení s okolní zelení.
„Návrh domu reaguje na specifika pozemku, jehož obě delší strany jsou orientované k sousedním nemovitostem. To automaticky generuje problémy se soukromím,“ popisuje architekt Rado Buzinkay z ateliéru BEEF Architekti, které se projektu ujalo.
Nejvýraznějším prvkem domu se staly šikmé stěny po obvodu, vizuálně připomínající žábry, které chrání interiér před pohledy zvenčí, ale zároveň umožňují nerušené výhledy do zahrady. Jediná, plně exponovaná fasáda je ta, která nabízí ničím nerušený výhled do idylických lesů Malých Karpat.
Inovativní řešení si vyžádal také hluboký půdorys domu, který je reakcí na přání majitelů situovat většinu obytných prostor do přízemí. Takto pojatá dispozice totiž přirozeně vedla k potřebě dostat denní světlo i do centrální části domu, což architekti vyřešili atriem s divokou zahradou evokující džungli.
|
Kouzlo za pět milionů. Z domku na úzkém pozemku vyrostla rezidence
Architektura řízená světlem a teplem
Motiv žaber se v návrhu proměnil v architektonický koncept. Šikmé stěny a betonové lamely poskytují obyvatelům nejen soukromí, ale také přirozenou regulaci průchodu světla, vzduchu a tepla.
„Pro nás je vždy podstatný kontext. Nešlo nám o žádnou formalistickou ambici. Naším cílem bylo vytvořit dům, který se řídí jednoduchými prostorovými principy a přirozeně reaguje na své okolí,“ vysvětlují autoři.
Tento přístup se promítl i do návrhu přesahů střechy, které vytvářejí přirozené stínění: v létě chrání interiér před přehříváním, v zimě naopak propouštějí sluneční paprsky dovnitř. Nejvýraznější z nich, nad terasou u bazénu, je vykonzolován až do délky šesti metrů, což představovalo mimořádnou výzvu jak pro statické řešení, tak pro samotnou betonáž.
Všechny svislé konstrukce jsou zděné a překryté monolitickou železobetonovou deskou, která zajišťuje dlouhodobě stabilní nosný systém pro náročnou geometrii domu.
|
Jak postavit krásný malý dům na úzkém pozemku na okraji města
Dům s mnoha úrovněmi klidu
Jak už bylo zmíněno, dům je rozložený převážně v přízemí, kde se kolem atria rozprostírá hlavní denní část, otevřený obytný prostor propojující kuchyň, jídelnu a obývací pokoj. Naplno se zde také projevuje vizuální propojení se zahradou.
„Od pracovního pultu v kuchyni se nabízí nerušený výhled až na vzrostlé borovice na protějším svahu, tak typické pro oblast Záhoří,“ popisuje Rado Buzinkay. Toto propojení s přírodou navíc podtrhují jídelní židle a stůl od značky KBH situované mezi atriem a velkoformátovým bezrámovým zasklením s HS portálem směrem do zahrady, takže při stolování obklopuje obyvatele zeleň z obou stran.
Atmosféru hlavního obytného prostoru pak formuje také pečlivý výběr mobiliáře a hmot: obývacímu pokoji dominuje velký otevřený krb obložený travertinem v béžových tónech, komfort a měkkost vnáší do prostoru velká světlá pohovka značky Minotti.
V přízemí domu je dále noční část tvořená několika ložnicemi, které díky zmiňovaným šikmým stěnám zajišťují obyvatelům dokonalé soukromí. Každá z ložnice má přímý přístup na terasu. V horním poschodí pak najdete menší pavilon s wellness zónou, saunou a posezením s výhledem na hrad Pajštún.
Přirozenost, kontrast, detail
Celý interiér domu je založen na přirozených materiálech, které podporují dojem harmonie s okolní krajinou. Dominantní je dubové dřevo ve formě přírodní dýhy na nábytku, obkladech i podlahách, místy mořené do tmavšího odstínu.
V kontrastu k němu stojí černě lakovaný plech, z něhož je například celý kuchyňský ostrůvek, schodiště v jeho blízkosti i knihovna v obývacím pokoji. Ta vizuálně opakuje motiv žaber, je tvořená šikmými stěnami a knihy jsou tak vidět pouze z jednoho úhlu.
Do linie černých akcentů vstupují také vypínače a zásuvky od značky Niko nebo kliky na všech dveřích, oknech i HS portálech, zvolené v povrchové úpravě titan černý mat.
„Pro tento projekt architekti zvolili kolekci kování Minimal, která zahrnuje nejen prvky pro dveře a okna, ale také kliky pro celoskleněné dveře, mušle pro posuvné systémy, zámky či dveřní zarážky, zkrátka kompletní řešení pro sjednocení celého projektu do jednoho designu,“ říká Roman Ulich, hlavní designér české rodinné manufaktury M&T, která do této výjimečné realizace dodávala dveřní a okenní kování.
Kolekce nabízí maximální individualitu díky nabídce sedmnácti povrchových úprav. Rado Buzinkay proto ještě doplňuje: „Jednoduchý design klik Minimal pro nás bývá často první volbou. Nejenže přispívá k celkové čistotě řešení, ale díky široké nabídce barevnosti i doplňků snadno zapadá do koncepce jakéhokoli interiéru.“
|
Dům stojí na malém pozemku v blízkosti silnice, přesto nabízí soukromí
Dům, který dýchá s krajinou
Architekti vytvořili dům, který svým obyvatelům poskytuje široké spektrum možností užívání. „Není to jen o jedné terase nebo jednom místě. Každá část domu nabízí jinou atmosféru. Například východní terasa na dosah kuchyně je ideální pro pomalé ráno a snídani v exteriéru v přechodných ročních obdobích. Patio zase nabízí ideální úkryt během horkých dní, stejně jako severní terasa ve druhém poschodí, která otevírá daleký výhled Karpaty. Možnost volby prostoru podle nálady a denní doby je pro nás skutečnou kvalitou bydlení,“ uzavírá architekt Rado Buzinkay z ateliéru BEEF Architekti.
„Dům se žábrami“ se díky své konceptuální čistotě, ekologickému přístupu a harmonickému vztahu s přírodou zařadil mezi nejzajímavější současné realizace slovenské architektury. Není jen domem, ale živým organismem, který dýchá, reaguje a spoluutváří krajinu, do níž přirozeně zapadá.
|
Dům na malém pozemku si majitelé sami navrhli. Využili každý centimetr
Technické údaje
Lokalita: Záhorská Bystrica, Slovensko
Realizace: 2022
Užitná plocha: 316 m2
Vytápění: Podlahové vytápění, zdroj tepelné čerpadlo
Materiály a dodavatelé:
O autorech
Architekti: Rado Buzinkay, Andrej Ferenčík, Jakub Viskupič, architektonický ateliér BEEF Architekti
BEEF je architektonický ateliér, který založili Rado Buzinkay a Andrej Ferenčík krátce po ukončení studií na STU Bratislava, TU Wien a ETH Zürich. Od začátku se zaměřují především na bydlení. Nejprve na interiéry, následně na rodinné domy, až po zkoumání širších souvislostí v urbanismu. Jejich portfolio zahrnuje realizace na Slovensku, v Česku, Rakousku, Švýcarsku, Španělsku a Spojených arabských emirátech.