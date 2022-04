Ráj na zemi nabízí dům ukrytý pod palmami v malé vesnici na Bali

Stavbu najdete v okouzlující vesničce Pererenan, nabízející malebnou směs rýžových políček a míst atraktivních pro surfování, ohraničených pláží s černým pískem. Blízkost oceánu, ideální tropické klima a všudypřítomná zeleň v kombinaci s kultivovanou architekturou dohromady tvoří místo dokonalého odpočinku.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Moderní byt.

Projekt The River House je výsledkem blízké spolupráce architekta Alexise Dorniera, který poskytl svou kreativní vizi a praktické zkušenosti, a klienta formulujícího přesně své potřeby.

„S rodinou jsme konzultovali především výběr materiálů. Klient se tak výrazně podílel na estetické podobě celku a nakonec byl skutečnou součástí tvůrčího týmu spíše než běžným klientem.“

Dům v souladu s okolím

Klíčovým momentem úspěchu staveb architekta Alexise Dorniera je schopnost zasadit své projekty do prostoru tak, aby byly v perfektním souladu se vším, co je obklopuje. V případě dané stavby jsou to zelená rýžová pole a džungle tvořená vzrostlými palmami, které skrze všudypřítomná okna a otevřené terasy vstupují do prostoru a spoluutvářejí siluetu budovy.

Převládajícími materiály jsou zde renovované dřevo a pískovec z místních zdrojů, tvořící textury evokující pocit nadčasovosti a odkazující na balijskou lidovou stavební kulturu. Právě přírodní kamenné povrchy nejsilněji zdůrazňují relaxační atmosféru prostoru.

V domě je pět ložnic s výhledem na západ slunce, jeho součástí je také obrovská střešní zahrada a bazén dlouhý 25 metrů, jehož specifický tvar volně kopíruje různorodé pásy rýžových polí. Hlavním místem setkávání je prostorné otevřené atrium zastřešené nebesky modrou oblohou.

Architekt Alexis Dornier navrhl dům dokonale zapadající do daného prostředí a naplňující i ty nejnáročnější potřeby majitelů a jejich hostů.

Alexis Dornier * 1981, architekt Narodil se v Německu a po studiu architektury v Berlíně přesídlil do New Yorku, kde pracoval pro několik zavedených studií (např. Asymptote Architecture a OMA). V roce 2013 se rozhodl pro život na Bali a ve městě Ubudu založil vlastní studio, jehož architektura vyniká výrazným propojením s okolní krajinou, využitím přírodních materiálů, místních zdrojů a částečnou inspirací lokálním přístupem k rezidenčním i komerčním stavbám. „Vytvářet architekturu na Bali nás každý den inspiruje. Připomíná nám, jak je důležité zpomalit, a pomáhá nám ocenit důležitost celkové životní harmonie a dobrého bytí.“

Textil v neutrálních přírodních odstínech podtrhuje relaxační atmosféru místa.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Moderní byt.