Skvělý dům levitující na svahu vás nadchne, jeho atrium pak oslní

Velkolepý výhled do celého údolí se stal při návrhu rodinného domu v malém městě nedaleko Prahy hlavní inspirací. Obdivovat z výšky okolní krajinu téměř z každé místnosti umožňuje jeho důmyslné zasazení do svažitého terénu, kdy sloupy podepřená obytná část vystupuje nad úroveň pozemku.

Tím působí hmota stavby, s velkorysou rozlohou 227 m2, odlehčeným levitujícím dojmem.

„K domu jsme přistupovali jako k solitéru. Na takto výjimečném místě jsme chtěli vytvořit atriovou stavbu, ve které by se snoubily tři světy: zmiňovaný výhled do okolí, kterému se otevírá maximum vnitřních prostor velkorysým prosklením, atrium vytvářející intimní prostor chráněný před zraky sousedů a zahrada s krytým posezením pod domem,“ uvádí k hlavnímu konceptu domu Ing. arch. Jana Stachová z architektonického ateliéru boq architekti.

Majitelé jsou z oboru, a proto dokázali při zadání jasně definovat body, které jsou pro ně důležité. „Díky tomu jsme velmi dobře pochopili jejich přání. Hlavní koncept stavby, který vycházel z naší dílny, byl majiteli odsouhlasený téměř okamžitě. Do návrhu jsme pouze postupně zanášeli jejich drobné připomínky,“ dodává Ing. arch. Miroslav Stach, spoluautor projektu.

Atrium chrání soukromí

Důležitou roli při návrhu domu hrálo soukromí. Práce s ním je vidět právě při formulaci hmot u vstupu z příjezdové cesty.

„Otevřený průjezd do krytého parkovacího stání končí plnou stěnou. Na něj navazuje uzavřená hmota venkovního skladu, která svým tvarem naopak kopíruje otevřený průhled do atria. To vytváří takové nárazníkové pásmo, ačkoli je velmi otevřené, jeho hlavní funkcí je ochránit obyvatele domu před průhledy z ulice,“ popisuje Jana Stachová promyšlenou práci s hmotou stavby, díky které si mohli architekti dovolit otevřít směrem do atria bez obav z narušení soukromí i koupelny.

Při vstupu do atria zaujme nejen harmonická kombinace bílých oblázků, mezi kterými se proplétají různé rostliny, keře a stromky, ale také vodní prvek.

„Na začátku byla idea vody, která cirkuluje v rámci celého domu, z vodní plochy v horní části atria až do jezírka ve spodní části zahrady pod domem,“ popisuje architekt Miroslav Stach další důležitý aspekt, se kterým při návrhu pracovali.

A pokračuje: „Ačkoli oba okruhy fungují nezávisle na sobě, zachovali jsme iluzi vody protékající skrz oba venkovní prostory.“

Výhledy a barevné kontrasty

Za vchodovými dveřmi se otevírá chodba, která svým materiálovým a barevným provedením předestírá ladění celého interiéru. Tmavé dřevěné tóny střídají světlou stěrku za doprovodu bílých a černých zařizovacích předmětů a doplňků. S touto kontrastní hrou s barvami architekti pracovali v rámci vymezení funkce daného prostoru.

Na chodbu navazující centrální obytná místnost je velkoformátovými okenními prvky velmi otevřená jak do atria, tak k výhledům do krajiny. V případě potřeby je však možné zajistit soukromí zatažením závěsů či žaluzií od firmy Stylex Design.

Obývací části dominuje do stěny zabudované akvárium. Kuchyňská vestavěná sestava bez úchytek je vyvedena v tmavém dřevodekoru a vybavena černými spotřebiči Miele. Ostrůvek s bílými nábytkovými dvířky zase doplňuje černá pracovní deska s varnou deskou.

Masivní dřevěná deska jídelního stolu je atypicky podpírána nikoliv kovovými nohami, jak bývá zvykem, ale tabulí z kaleného skla. Stůl doplňuje šest černých samonosných židlí, které navrhl slavný designér Verner Panton už v 60. letech minulého století.

Gradace pro změnu atmosféry

K další cestě interiérem vyzývá přechod na zemi z podlahové stěrky na tmavou dřevěnou plochu vedoucí do druhé chodby.

„Ve společenské zóně domu jsme na podlaze využili světlou stěrku. Naopak v chodbě u soukromých prostor jsme použili dřevo v tmavém dekoru, a to nejen na podlaze, ale i na stěnách. Díky tomu jsme dosáhli rozdílné estetiky s větší intimitou,“ vysvětluje architekta Jana Stachová.

A dodává: „Záměrně jsme zde pracovali s gradací atmosféry: při přechodu z chodby do ložnic dochází ke změně vnímání prostor, protože obyvatelé vstupují z velmi tmavé chodby do otevřených a velkoryse prosvětlených místností.“

Ihned na začátku chodby se procházejícímu díky proskleným stěnám otevírá pohled po levé straně do atria a po pravé do zahrady, s přístupem na pochozí můstek z vrstveného kaleného skla.

Cestou do soukromých místností chodbou s obklady na zdech splývají interiérové dveře s mosaznými klikami Minimal 2.0 od českého výrobce M&T. Ty vedou do pokojů pro odrostlejší děti, koupelny a technické místnosti.

Chodbu uzavírají bílé dveře vedoucí do ložnice majitelů, která je vybavená volně stojící vanou u okna. K ložnici dále náleží šatna a koupelna se sprchou a toaletou, ve které podlahová stěrka přechází i na stěnu. Sanitární vybavení obou koupelen v domě zajistila společnost Siko.

Oáza klidu

Pro odpočinek obyvatelům domu slouží nejen wellness zóna přístupná přímo z domu, ale také zahrada s krytým venkovním posezením. K ní vede buď klikatá dlážděná cesta kolem domu, nebo schodiště z vnitřního atria doprovázené kamennou kaskádou s tekoucí vodou.

Na jeho konci se rozprostírá terasa krytá samotnou konstrukcí domu a dále zahrada vizuálně tvořená dvěma částmi. První začíná přímo pod schody, které vedou na molo se schůdky do koupacího jezírka obklopeného skalkou, v němž žijí želvy a japonští kapři koi.

Tato aktivní zóna zahrady přirozeně přechází v travnatou plochu ve spodní části doplněnou rostlinami, travinami a keříky. V celé zahradě panuje dokonalý klid. Nedoléhá k ní městský ruch, protože dům stojí v dostatečné vzdálenosti.

Architektům se podařilo dosáhnout maximálního souladu a stavbu naprosto přesně a citlivě zasadili do zdejší krajiny. Spolu se zahradou tvoří kompaktní celek na vrcholu kopce, ke kterému lze jen s obdivem vzhlížet. Přestože je dům rozsáhlý, působí lehce a elegantně, jako by se vznášel v oblacích.

Technické údaje Realizace stavby: 2023–2024 Zastavěná plocha: 227 m2 Obytná/užitná plocha: 140/190 m2 Vytápění a chlazení: tepelné čerpadlo Dodavatelé: Stavební firma: Respo (realizace celé stavby)

Respo (realizace celé stavby) Okna a vchodové dveře: Okna.eu

Okna.eu Vnitřní dveře a zárubně: Vše pro interiér – Apolo

Vše pro interiér – Apolo Dveřní kování: M&T, kolekce Minimal a Minimal 2.0

M&T, kolekce Minimal a Minimal 2.0 Sanitární vybavení koupelen: Siko koupelny&kuchyně

Siko koupelny&kuchyně Závěsy a žaluzie: Styltex design.

Styltex design. Nábytek: Lago showhouse Praha

Lago showhouse Praha Spotřebiče: Miele

Miele Dřevěná lavice v chodbě: RM Křivonoska design

RM Křivonoska design Elektroinstalace celého domu: ELZED Praha

ELZED Praha Dřevěné podlahy: Rodvi

Rodvi Skleněné zábradlí, podlaha, zrcadla: Izoglass

Izoglass Akvárium v obývacím pokoji: Akvária na míru – Vladimír Vejvoda

Při vstupu do atria zaujme harmonická kombinace bílých oblázků, mezi kterými se proplétají různé rostliny, keře a stromky.