V tomto domě si božská Garbo užívala klid a lásku geniálního dirigenta

Stejně jako Garbo je i její bývalý dům v Beverly Hills v ústraní. Stavba postavená v roce 1937 byla v průběhu let postupně výrazně změněna a rozšířena. Dům se šesti ložnicemi a šesti koupelnami je obklopený bujnou zelení vysoko na svahu s panoramatickým výhledem od Tichého oceánu až po centrum Los Angeles.

K hlavním charakteristikám domu patří otevřený půdorys, obytná plocha téměř 470 m2, prosklené stěny, velké místnosti, dva krby, lesklé dřevěné podlahy a kuchyň s velkou jídelnou.

„Nekonečný“ bazén a vířivka lemují přední část domu.

Venku je takzvaný nekonečný bazén, lázně a balkony, které vypadají, jako kdyby byly zavěšené nad kopci a stromy. Stavba v exkluzivní čtvrti Beverly Hills „Crest Streets“ stojí severně od Sunset Boulevard a stále si drží své „soukromí“, není třeba se obávat horlivých fotografů díky výbornému umístění.

Dům slavné hvězdy

Greta Garbo se narodila ve Švédsku a dodnes je všeobecně považována za jednu z nejlepších hollywoodských hereček všech dob. Byla mezinárodní hvězdou a nejlepší kasovní hvězdou společnosti MGM od dob němých filmů až do svého odchodu do důchodu v roce 1941.

Garbo byla za svých 28 filmů včetně klasických snímků jako Anna Christie, Camille a Anna Karenina nominována na tři Oscary a v roce 1954 obdržela čestného Oscara. Nebyla příznivkyní hollywoodského životního stylu a žila převážně v New Yorku, kde se vyhýbala jakékoli publicitě, včetně účasti na oscarových akcích, a to i v případě, že byla nominována. Její byt v New Yorku i dům v Beverly Hills byly řešené tak, aby jí zajistily naprosté soukromí. Zemřela v New Yorku v roce 1990.

Leopold Stokowski, který dnes možná není tak známý jako Garbo, byl jedním z nejlepších hudebních dirigentů v zemi s orchestry Cincinnati, Philadelphia, Houston a NBC.

Spolupracoval s Waltem Disneym, když řídil hudbu k filmu Fantasia. Ve slavném kresleném filmu Mickey Mouse dokonce Mickey gratuluje Stowkowskému k jeho dirigentskému umění. Stokowski patřil od počátku 20. století až do své smrti v roce 1977 k nejvytíženějším světovým dirigentům. Kromě přátelství s Garbo byl Leopold v letech 1945 až 1955 ženatý s Glorií Vanderbiltovou.