Sex ano, podpatky zakázané. Dům, kde točili film Základní instinkt

Ve stejném domě se nedávno odehrával i seriál HBO Big Little Lies (Sedmilhářky) s Reese Witherspoon a Nicole Kidman, v městečku se však natáčela i celá řada dalších filmů.

Michael Douglas a Sharon Stone ve filmu Základní instinkt (1992)

Carmel je nádherné místo, které vždy přitahovalo celebrity. Těžko se tomu divit, když se zde usadil i Clint Eastwood (a dokonce se zde chopil i funkce starosty).

Lidé zde žili už v 18. století (v souvislosti s místní misií), ale městečko jako takové bylo založeno na počátku dvacátého století. A brzy se zde začala vytvářet umělecká kolonie. Přicházeli spisovatelé, malíři, fotografové i herci.

Nejen filmaři však oceňují atmosféru Carmelu, díky usilovné práci Doris Day, slavné americké herečky, zpěvačky a aktivistky za ochranu zvířat (zemřela v roce 2019) je Carmel velmi přátelský i vůči psům, kteří zde mohou i na pláž a do většiny restaurací.

Má ovšem i zajímavé zákony. Ženy, které nemají povolení, nesmí chodit na vysokých podpatcích. Že by ochrana majitelů nerovných chodníků, aby nemuseli platit milovnicím „šteklů“ za případné zranění po pádu?!

Kulisa pro erotiku

V jednom domě v Carmelu se odehrávaly i velmi populární filmové scény erotického thrilleru Základní instinkt. Populární dům v průběhu let však změnil majitele, včetně několika let, kdy jej vlastnil letec Steve Follett. Současný majitel investoval miliony do nového půdorysu, zařízení i výzdoby.

Rezidence o rozloze více než 1 100 čtverečních metrů s pěti ložnicemi, devíti koupelnami, 12 krby a dvěma kuchyněmi stojí na pozemku s plochou přibližně 8 100 m2, kde nechybí spousta stromů a rostlin, bazén, lázeň a jeskyně skrytá mezi tropickým listím.

Dům má dvoupodlažní knihovnu, gurmánskou hlavní kuchyň se skleněnými stěnami, druhou kuchyň, posilovnu a saunu. Skleněné stěny nabízejí úchvatný výhled na Tichý oceán a pobřeží, jsou tak schopné odvrátit pozornost od konverzace nebo jídla. Už to není plážový dům zobrazený ve starších filmech, rekonstrukce „přenesla“ dům do 21. století.

K dispozici je i skleník a různé úrovně teras v uličkách, které se klikatí směrem k moři. Jedna terasa je určena pro venkovní stolování, další pro posezení u grilu a další jen pro odpočinek a výhled na oceán. Nechybí ani vířivka obklopená přírodní skalní stěnou s výhledem na oceán. Tato nemovitost nabízí okouzlující překvapení za každým rohem, včetně bazénu uvnitř otevřeného atria domu chráněného před větrem.