Tady žili a tvořili Beach Boys. Z jejich odkazu však zůstala jen střecha

Navíc domy celebrit mizí z trhu rychleji, protože vytvářejí větší publicitu a zájem ze strany potenciálních kupců a agentů. Mají také větší expozici na online platformách a sociálních sítích, což může pomoci přilákat více nabídek, ale i podvodů, kterým nezabráni ani přístup do katastru nemovitosti.

Pohled na dům od vchodu

Investice do bývalých domů celebrit má proto své přednosti i nevýhody. Vytváří pocit prestiže a postavení s výhodami bydlení v luxusní čtvrti s vynikajícím vybavením a službami. Zakázková architektura, obrovské pokoje, nádherné výhledy a historický význam jsou jen některé z jedinečných vlastností těchto domů.

K nevýhodám patří vyšší ceny odrážející jejich slávu a popularitu. Mají taky vysoké náklady na údržbu a pozemkové daně. Domovy celebrit mohou taky představovat právní a etické problémy. Noví majitelé se musí někdy vypořádat se složitými smlouvami, které zahrnují doložky o důvěrnosti, nebo dohody o mlčenlivosti respektující soukromí a přání předchozích majitelů a jejich rodin.

Zdi jsou obložené cedrovým dřevem.

Nemělo by se zapomenout ani na možnost, že původní majetek celebrit zmizel díky novým nápadům developera. K vyhledání majitelů nepomůže ani náhled do katastru, protože v něm bývají celebrity ukryté pod jmény příbuzných, obchodních partnerů či korporaci.

Jak to chodí

Příkladem je nemovitost s výhledem na oceán v exkluzivní čtvrti Paseo Miramar. Nabízelo se jako místo, kde žila a tvořila skupina Beach Boys, jedna z nejvlivnějších a nejúspěšnějších hudebních skupin 20. století.

Jenže původní rezidence byla kompletně přestavěná ve spolupráci s architektem Billem Bernsteinem, proslulé designérky Megan Heacock White a nových majitelů/umělců.

Prostředí je velkolepé. Zdi chrání cedrové prkna. Mimořádné výhledy na kaňon, pohoří a moře se rozšiřují směrem ven z kaskádových zahrad, širokých, přívětivých stupňů teras u klidného bazénu. Na zeleném svahu je i vířivka. Nemovitost splývá s okolní krásou. Původní však zůstala pouze střecha…

Výhled přes bazén až na Pacifik

Otevřený obytný prostor poskytuje dech beroucí výhledy s plochou posuvných stěn Fleetwood, které se zasouvají do zdi a propojují vnitřní a venkovní prostor.

Čtyřem ložnicím a stejnému počtu koupelen vévodí v dvouposchoďové budově o velikosti 470 m2 obrovská místnost s prosklenou zasouvací stěnou otevírající výhled na bazén, okolní přírodu a oceán.

Její součástí je kuchyň s moderními spotřebiči, jídelna a obývací pokoj s krbem. Vede odsud i schodiště do patra s lávkou propojující ložnice v obou křídlech.

Široká otevřená kuchyně šéfkuchaře na míru s ostrůvkem zve k barovému posezení. Moderní spotřebiče, kuchyňské desky a dřezy působí luxusně. Elegantní skřínky z ořechového dřeva nabízejí úložný prostor pro vše potřebné.

Ateliér už nese stopu nových majitelů.

Na druhé straně příjezdové cesty k hlavní budově je sen každého umělce, obrovské studio s dokonalým světlem, stěnami ze skla, leštěnými cementovými podlahami, vysokými stropy. Vede k němu samostatné venkovní schodiště. Je dalším prostorem s vysokým stropem naplněným světlem s přilehlými skladovacími místnostmi.

Dům na pozemku s plochou téměř 1 400 m2 má i dvojgaráž. Terénní úprava pozemku připomíná letoviska na centrálním pobřeží. Cesty se klikatí v bohaté přírodě, kde poletují kolibříci a motýli, které živí ovocné stromy.

Pohled z galerie do kuchyně

Stačí jen krátká jízda a dostanete se na lákavou pláž. Nedaleké stezky vedou do parku. Není divu, že i tady se mohla inspirovat americká poprocková skupina, jejíž melodické melodie a výrazné vokály definovaly mladistvou idylu 60. let sluncem zalité jižní Kalifornie, ale na to by bylo nutné najmout detektiva. Realitní kancelář však při prodeji lákala právě na vlastnictví slavných muzikantů, byť zde po nich nezůstalo vlastně vůbec nic…