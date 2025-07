Vilém je rodák z moravských Hranic, dětství prožil v Hustopečích. S manželkou a dvěma dcerami však žije řadu let v Plzni. V době, kdy čekali druhé dítě, hledala rodina větší byt. Chtěli domov, který nebude úplně klasický byt, ale bude na něm něco zajímavého.

Jejich současný je nadchnul. Byl v něm krb, který dokáže místnosti během zimních měsíců krásně vytopit, a v bytě byla udělaná patra. „Bohužel se patry nemohu pochlubit sám, udělal je původní majitel. Já si tady občas připadám, že nejsem v centru velkého města, ale na horské chatě,“ svěřil nám Vilém.

Do rodiny přibyli ještě dva kocouři. Černý Balu a mourovatý Bambi jsou bratři a byli jako malí odebráni z nevhodných podmínek. S rodinou žijí už více než tři roky.

Krásný otevřený prostor

Původní byt byl však přece jenom jiný, žilo v něm asi sedm lidí a v místě dnešní jídelny byla ložnice, protože jde o nejklidnější místo, kde není slyšet žádný hluk z ulice.

„Já jsem tady seděl a díval jsem se do zdi, na níž byla upevněná televize. Říkal jsem si, že to není dobré, protože se nechci dívat do zdi. Manželku napadlo, že to probouráme,“ popsal nám Vilém úpravy bytu.

Na probourání zdi jim původní majitel dal kontakt na řemeslníka, který celou věc udělal. Tím vznikl dnešní otevřený prostor, který spojuje kuchyň s obývákem a jídelním koutem. Patro nad jídelnou samozřejmě zůstalo.

„Byt touto úpravou úplně rozkvetl,“ raduje se režisér, který nechal znovu vybourat i zazděná okna v kuchyni. Tímto stylem jsou teď v kuchyni okna ve dvou výškových rovinách. „Chtěli jsme vidět na nebe. Je to krása,“ pochvaluje si Vilém, který žije společně s rodinou v bytě už osm let.

Nad sedací soupravou visí velký obraz, který vznikl díky muzikálu Company. „Já jsem režíroval Company, kde hlavní postava neměla vůbec určenou svoji profesi. Rozhodl jsem se, že to bude malíř. Postava dělá takzvané akční umění, jelikož jeho životem projde řada žen, všechny herečky svýma nohama a tělem namalují obraz. Na každém představení proto vznikne tímto stylem obraz. A tento, který nám visí v obýváku, vznikl jako první,“ prozradil pán bytu.

Dcery zabraly oba pokoje

V bytě se samozřejmě nacházejí také ložnice a dva další pokoje. Dcery měly původně jeden pokoj dohromady a ten druhý sloužil jako pokoj pro hosty. „Pocházím z Valašska. V Hustopečích a ve Valašském Meziříčí mám maminku a tetu, které za námi rády jezdí. Chtěli jsme, aby měly možnost u nás pohodlně přespat a mít soukromí, proto ze začátku byly ubytované v pokoji pro hosty,“ říká Vilém s tím, že dcery chtěly s přibývajícím věkem více soukromí, proto se starší Esterka nastěhovala do pokoje pro hosty.

Mladší Rozárka zůstala v původním dětském pokoji a dnes z něj má království, které si zařídila podle svého. K Vánocům si kupříkladu přála boxovací pytel, aby mohla pěkně cvičit.

Dřevo vládne bytu

Z materiálů rozhodně převládá dřevo. „Dřevěné schody do pater, trámy a podlahy určují styl, který se nám líbí,“ prozradil režisér, který má dřevo rád. Knihovna proto vypadá, že je sestavená z dřevěných bedýnek na ovoce a zeleninu. Ve skutečnosti je však takto vyrobená záměrně. Jídelní stůl se židlemi je rovněž ze světlého dřeva.

Nad ním je zavěšená malá bílá klec, v níž jsou portréty všech herců, kteří hrají ve hře Klec bláznů, již Vilém Dubnička v Divadle J. K. Tyla v Plzni režíroval. Právě u jídelního stolu někdy vznikají Vilémovy scénáře.

Aktuálně se hraje jeho komedie České moře aneb Královec na prvním místě, která měla premiéru 8. června v pražském divadle Metro.

„Hra má dobré obsazení. Diváci v ní uvidí Milana Šteindlera, Michaelu Badinkovou, Radka Valentu, Kristýnu Frejovou a Zdeňka Rohlíčka. Snažím se dělat inteligentní humor. Diváci se mají v divadle pobavit, ale zároveň mají o hře i po odchodu z divadla přemýšlet,“ říká Vilém Dubnička, jenž má za sebou i angažmá v Hudebním divadle Karlín, Národním divadle nebo na Letních shakespearovských slavnostech. V roce 2023 vyhrál se scénářem zmíněné hry České moře aneb Královec na prvním místě soutěž původních divadelních her Dráma na Slovensku.

