Sousedské peklo. Kamery míří na náš dům, dron lítá nad zahradou. A k tomu urážky

ilustrační snímek

Lenka Weberová
Se sousedem máme během let různé problémy, které vyřešil tak, že na náš pozemek namířil kamery a celý náš dům neustále monitoruje. Vulgárně nám nadává a nabádá k tomu i naše děti, popisuje Martin svůj problém pro seriál Sousedské války.

Sousedské války

Navíc nás nahrává na mobil, například při sekání trávy. Jeho syn nám přes plot hází psí exkrementy. Prostě nás neustále provokuje a nenechá nás žít v klidu. Je to psychicky velmi náročné. Teď začal nad naší zahradou pouštět dron. A když je noc a my jsme na zahradě, zapne silný reflektor.

Policie ČR jednu stížnost odložila, soused řekl, že kamery jsou atrapy a že je odstraní, ale k tomu nedošlo. Další příjezd vyšuměl. Nepomohl ani zaslaný dopis sousedům. Prý je obtěžujeme, nic špatného nedělají a budou po nás chtít odškodnění, protože si museli najmout právníka.

Na úřadě nám řekli, že pomoct nemohou, protože se nic neděje. Už na zahradu téměř nechodíme, za plotem se vždy objeví sousedé a pobyt nám znepříjemní. Co máme dělat?

