Dům před nastěhováním zapálil zloděj. Majitelé i stavba vše vydrželi

Je na tom cosi přirozeného v určité fázi života vytvořit pro svou rodinu domov větší, vzdušnější, s možností vlastní zahrady a pobytu venku. Nejsme výjimkou. Zdědili jsme pozemek se starým rozpadajícím se domem a bylo zřejmé, co bude následovat.

Neměli jsme po všech stránkách promyšlenou vizi domu. Věděli jsme však, co nám dělá radost a co od nového bydlení potřebujeme. Z našich studií uměleckoprůmyslové školy jsme znali kamarády z oboru architektury a jednoho z nich jsme oslovili pro spolupráci. Začal postupný tvůrčí proces, z něhož krystalizoval konečný výsledek. Průběžně jsme si formovali názor. Z dnešního pohledu by byla stavba domu o něčem úplně jiném. Jsme mnohem zkušenější.

Kromě základu dispozice v podobě obytného prostoru s kuchyní, ložnice a dětských pokojů neměla chybět pracovna, ateliér a místnost pro hosty. A také vysněná věžička s jednou malou místností. Říkáme jí zašívárna, protože se tam nejen dá zašít před světem, ale paní domu tam skutečně šije. Předpokládáme, že zanedlouho se stane dětskou hernou.

Z pohledu energetiky jsme nechtěli dům pasivní. Neměli jsme pocit, že s ním náš životní styl ladí. Zateplení je tu ale výborné. Okna bychom už dnes opatřili trojskly. Dvojskla se v zimě občas orosí. Teplo nám zajišťuje plynový kotel. V přízemí je podlahové topení a v patře radiátory. Jako taková záloha, občasné přilepšení a pojistka pro výpadek plynu jsou v obýváku kamna na dřevo. Používáme je výjimečně. Systém vytápění bychom dnes přehodnotili ve prospěch tepelného čerpadla v kombinaci s fotovoltaikou a rekuperací.

Na poli materiálovém jsme si přáli, aby většina prvků zůstala neošetřená a zachovala si původní charakter. Radiátory jsou litinové, kliky mosazné, dřevo bez ošetření nebo opatřeno vrstvou přírodního oleje… Díky tomu dům umí přirozeněji stárnout.

Nikde nepraská žádný natíraný povrch, který nejprve působí dokonale, ale pak vyžaduje pravidelnou údržbu. Materiály nejspíš budou poškrábané, ale na funkci to nic nemění. Dřevo je krásné i přes opotřebení. My také s postupujícím časem nebudeme dokonalí. Když si něco natřete perfektním bílým lakem a pak vznikne škrábanec, vypadá to škaredě. Nechceme bojovat za tento druh dokonalosti. Zvláště ne s dětmi.

Domem se linou tři druhy dřeva. Smrk je ukrytý v konstrukci. Modřín tvoří trámy a jiné viditelné konstrukční prvky. Podlahy, nábytek i okna jsou z dubu. Vzdušnost a prostornost dodává světlá hliněná omítka na stěnách.

Prověřeno časem a životem

Interiér do detailu jsme už řešili sami, byť nám s rozkreslením našich nápadů pomáhal architekt Mirko Neckář. Je jednodušší vymyslet skříň než celý dům. S dispozicí i pojetím materiálů jsme ohromně spokojeni.

Je pouze pár drobností, které bychom přehodnotili. Například marocký štuk nemůžeme doporučit do míst, která jsou exponovaná vodou. Povrch nelze tak dobře čistit. Asi bychom také vytvořili více místa v garáži, aby se vešla i dílna. Při tvorbě projektu garáž nebyla v centru naší pozornosti. Na rozdíl od obytného prostoru, kde je to znát. Funguje výborně. Zelenou by měl také malý sklípek, abychom měli kam uskladnit třeba jablka na zimu.

Je přirozené, že se člověk posune, získá jinou perspektivu a některá rozhodnutí přehodnotí. V kontextu celého domu jsou však malá. Jako celek je dům tím, co jsme pro spokojený rodinný život potřebovali.

Rady pro budoucí stavebníky

Budoucí domov je třeba si umět dobře představit a podle toho zvážit, zda s námi ladí. Jednoduše můžeme vzít na pomoc vizualizace i možnost projít si virtuální realitu ve 3D. Dejte si čas v prostoru pobýt, rozhlédnout se a představit si, že tam opravdu žijete.

Stavba je velká věc, složitá, většinou na zbytek života. Je potřeba ji dobře promyslet. Ideální a nejbezpečnější varianta z hlediska možných komplikací je nechat si postavit dům firmou, která za kompletní dílo ručí. Více firem často znamená přehazování zodpovědnosti a problémy navíc.

Dům nám před nastěhováním vyhořel. Někdo se do něj vloupal, a když vzal, co chtěl, stavbu zapálil. Chceme tedy doporučit dobré pojištění stavby. My jsme je naštěstí měli, takže jsme nepřišli o peníze, jen o rok času, kdy jsme mohli již bydlet.

Dřevostavba jako taková prošla touto zkušeností na jedničku. Dům hořel hodně zevnitř, ale nehořela samotná konstrukce, jako spíš nanošený stavební odpad. Popraskala všechna okna, ale konstrukce zůstala nepoškozená a dům se dal krásně opravit.

Technické parametry:

Typ domu: nízkoenergetický

nízkoenergetický Zastavěná plocha: 160 m 2

160 m Užitná plocha: 180 m 2

180 m Konstrukční systém: rámová dřevostavba

rámová dřevostavba Teplo a větrání: plynový kotel + kachlová kamna, přirozené větrání

plynový kotel + kachlová kamna, přirozené větrání Součinitel prostupu tepla stěnou: 0,13 W/m 2 K

0,13 W/m K Projekt: Mirko Neckář

Mirko Neckář Realizace: 2017, TFH

2017, TFH Skladba stěny: palubky na sraz, modřín, bezbarvý tl. 20 mm, 2 × kontralať – smrkový hranol 40/30 tl. 30 mm, difuzní folie, tepelná izolace / rošt Steico tl. 35 mm, nosný smrkový rošt + tepelná izolace Rockwool tl. 180 mm, OSB tl. 15 mm, instalační předstěna, smrkový rošt + izolace Rockwool tl. 60 mm, OSB tl. 15 mm, hliněná omítka tl. 20 mm

Další zajímavé dřevostavby najdete v aktuálním čísle magazínu DŘEVO&stavby. Fotografie: Mirko Neckář