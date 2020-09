Rozhodl se pro stavbu domu. Za čtyři a půl měsíce už bydlel ve svém

Čas prostě nazrál a já jsem se začal dívat po vhodném pozemku. K mému velkému překvapení jsem objevil právě toto místo, kudy jsme s tátou chodili na výlety do zdejších lesů.

Nadchlo mě to. S koupí jsem neváhal. Milým překvapením bylo později také to, že na pozemek v územním plánu nebyly kladeny žádné limity. Vize domu byla tedy plně v mých rukou.

Volbu technologie a konstrukčního systému určily mé zkušenosti z období brigád na stavbách. Znal jsem spoustu špíny a dřiny spojené se zděnou stavbou a nechtěl jsem prolévat litry vody do malty. Přál jsem si stavbu suchou, rychlou a čistou. Těmto parametrům odpovídá právě dřevostavba.



Kdybych šel cestou zděného domu, pravděpodobně bych si celou řadu věcí udělal sám, ale o dřevostavbě jsem nevěděl absolutně nic, takže jsem realizaci nechal na odbornících. Ujal jsem se až dokončovacích prací, kde jsou principy podobné jako v případě zděných staveb.

Vybrat dodavatelskou firmu bylo jednoduché, jelikož člen naší rodiny v jedné takové společnosti pracuje jako projektant. Hodně mi pomáhal svými zkušenostmi a ujal se i zpracování samotného projektu. Koncepčně jsme vycházeli z návrhu, který mě dispozičně zaujal půdorysem do L a spojením s terasou. Na základě této myšlenky byl vytvořen individuální projekt na míru.



Pro samotnou výstavbu musel být srovnán terén pozemku tak, aby byl ve výšce silnice a jeřáb mohl na pozemek. Pouhé dva dny trvala montáž připravených panelů. Dělníci přijeli první listopadový den a v půlce prosince mi předávali hrubou stavbu. V průběhu dalších dvou měsíců jsem dům dokončil do míry vhodné k nastěhování.



Stěhoval jsem se do objektu, který byl více méně bez problémů obyvatelný, zbývalo doplnit pouze pár kusů nábytku, ale zvenčí ještě byla spousta dodělávek. Chyběla čistá fasáda, terasa, zpevněné plochy i zahrada. Tento stav mě nutil rychle dokončovat, protože nosit bláto domů nebylo nic příjemného.

Zároveň pro mě bylo důležité, aby byl výsledek pěkný. Zvláště zahrada, což je dáno mou profesí zahradního projektanta. Zhruba dalšího rok jsem dodělával věci, které už mne tolik netlačily, a to vlastně stále trvá. Pořád není hotové úplně vše, co bych chtěl.

Naplněná očekávání

Kdybych volil znovu, vybral bych stejný tvar domu. Vytváří příjemné soukromí a chrání před nepřízní počasí, což je v tomto místě důležité kvůli zdejší otevřené krajině.

Je pravda, že v létě má dům tendenci se přehřívat. Projektanti mě upozorňovali, že k tomu může docházet, a bylo mi velmi doporučeno instalovat na dům venkovní žaluzie.

Tradiční propojení tří funkcí v jednom obytném prostoru funguje skvěle.

V projektu byly zahrnuty, ale v době, kdy jsem objekt stavěl, bylo nutné rozpočet minimalizovat. Proto jsem se rozhodl venkovní žaluzie nakonec nepořizovat. Tři letní měsíce jsou trošku náročnější, ale během zimy a velké části jara i podzimu je teplo ze slunce výhodou.



Náklady na provoz jsou velice malé. Vytápím převážně krbovými kamny a nechávám teplo přirozeně šířit do všech místností. V jednotlivých pokojích jsou také konvektory na přitopení pro případ potřeby. Najít správný způsob zatápění v kamnech vyžadovalo trošku cviku. Když člověk přiloží opravdu pořádně, během chvíle je v domě horko.

Co bych udělal jinak, je umístění krbových kamen. Situoval bych je víc do centrální části domu tak, aby se teplo mohlo šířit rovnoměrně. V tuto chvíli to tak není a je to malé minus. Potom bych uvítal stříšku nad vchodovými dveřmi. Určitým bonusem by byla i nějaká akumulační hmota v domě. Jinak nemohu nic vytknout, bydlí se tu parádně.

Technické parametry:

Zastavěná plocha: 135,84 m²

135,84 m² Užitná plocha: 113,3 m²

113,3 m² Konstrukční systém: panelová montovaná dřevostavba

panelová montovaná dřevostavba Teplo a větrání: elektrické konvektory, krbová kamna, větrání přirozené

elektrické konvektory, krbová kamna, větrání přirozené Součinitel prostupu tepla stěnou: 0,15

0,15 Projekt (rok, autor): 2015, MS Haus

2015, MS Haus Realizace: 2016, MS Haus

2016, MS Haus Typ domu: nízkoenergetický

nízkoenergetický Skladba stěny: Fermacell 12,5 mm, parozábrana, KVH rám vyplněný minerální vatou 140 mm, Fermacell 12,5 mm, fasádní systém – EPS 140 mm, omítka 5 mm, celková tloušťka 310 mm

Další zajímavé dřevostavby najdete v aktuálním čísle magazínu DŘEVO&stavby. Fotografie: Ing. BcA. Martin Zeman, www.datelier.cz