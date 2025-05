David s Annou si pořídili krásný velký byt v Jihlavě, ale záhy se ukázalo, že v kraji není pro jejich specializaci – art director a programátorka – dostatek pracovních nabídek. Odchod do Prahy se zdál nejlepším řešením, aspoň tedy po pracovní stránce. S bydlením v malém pražském bytě totiž spokojení nebyli.

A tak téměř okamžitě po přestěhování začali hledat pozemek pro stavbu vlastního domu. Mladí manželé si vytyčili okruh 100 km od Prahy a jezdili se dívat na nabízené pozemky. Ten jejich současný je prý zaujal hned na první pohled.

„Byl to předposlední pozemek, na který jsme se jeli podívat, a okamžitě nám padl do oka svou podobností s Vysočinou. Samota u lesa, kolem kopce, nádherné výhledy do krajiny. Na hlavní silnici tehdy nejezdila žádná auta, byla uzavřená, takže tu byl absolutní klid,“ popisuje své první setkání s pozemkem David.

Nečekané problémy zdržovaly stavbu

Cílem Anny a Davida bylo hlavně bydlet rychle, nechtělo se jim totiž zbytečně platit drahý nájem za byt v Praze. Proto byla jasnou volbou dřevostavba, přestože se dřevostavbami neměli žádné předchozí zkušenosti. Vybrali si tedy montovaný dům bez základové desky, který měl stát velmi rychle.

Nakonec se celý proces ale protáhl na více jak rok. Banka nechtěla na takový typ domu schválit hypotéku, navíc se ukázalo, že vybraná firma není otevřená jakýmkoliv změnám v dispozici zvoleného typového domu.

Designér David tak nakonec zakreslil sám představu domu do 3D modelu, podle kterého projektant nakreslil projekt. Když ale zahájili stavební řízení, objevil se další problém – vrt vody byl přesně na hranici pozemku, a aby ho mohli provozovat, museli by odkoupit část sousedního pole. Dohoda se zemědělci nebyla možná, a tak mladým manželům nezbylo než udělat vrt znovu.

Také hledání stavební firmy nebylo jednoduché: „Hledali jsme nakonec opravdu dlouho. Buď se nám nelíbilo jednání zástupců firmy, nebo nám nevyhovovalo jejich řešení. Vybraný dodavatel měl dobré reference a přesvědčil nás taky jejich přístup. Na základě jejich doporučení jsme část původních řešení upravovali. Některé návrhy se nám z počátku moc nezdály, protože byly i hodně odlišné od našich představ, ale teď musíme uznat, že za nimi jsou dlouholeté zkušenosti a také schopnost dívat se na věc očima budoucího uživatele. Vždy nám vše vysvětlili a také se hodně ptali. Nikdy jsme neměli pocit, že jsme k něčemu nuceni anebo že nemáme možnost volby,“ vypráví David.

Tvrdá práce

Zdržení stavby mělo nepříjemný důsledek. Rozpočet manželé dělali v roce 2018, než ale začali stavět, přišel covid a ceny stavebních materiálů, práce i energií šly výrazně nahoru. Vzhledem k rozpočtu se s realizační firmou dohodli pouze na hrubé stavbě, vše ostatní si pak už zajišťovali sami.

Na vodu, elektriku a sádrokartonové příčky si našli dodavatele, dřevěné podlahy, stropy a kompletní koupelny ale už zvládli vlastníma rukama. „Jezdili jsme sem každý večer po práci a pracovali třeba do dvou do noci. Všechno jsme studovali na internetu, najdete tam postupy v podstatě na cokoliv. Přesto bychom to už podruhé nedělali. Byla to opravdu těžká práce, byli jsme hrozně unavení a často jsme si ani nebyli jistí, že to děláme správně a že nevyrobíme nějakou fatální chybu.“

Koupelna s výhledy

Přízemní dům má jednoduchý půdorys. Obývacímu pokoji propojenému s menší kuchyní a jídelnou dominuje obrovská dřevěná knihovna. Ta byla Anniným velkým snem a její zhotovení byl opravdový oříšek. Žádný truhlář ji nechtěl vyrobit, protože se bál, že těžká vysoká knihovna nebude dostatečně stabilní a do montovaných stěn ji nebylo bez předchozí přípravy možné připevnit. Nakonec se ale podařilo sehnat šikovného truhláře z Vysočiny, který si s řešením poradit dokázal a knihovnu z masivu vyrobil i nainstaloval.

Davidovým snem byla zase prostorná koupelna s vanou. A nutno říct, že koupelna je opravdu impozantní. Krásný velký sprchový kout pro Annu, vana s výhledem na okolní kopce pro Davida. „Já si vždycky přál vanu, manželka zase sprchový kout. Takže máme oboje. Chtěli jsme světlou, prostornou koupelnu, do které dáme spoustu kytek a z vany se budeme moct dívat do okolí,“ říká David.

Kromě koupelny byla pro manžele důležitá i pracovna. Oba pracují často z domova, potřebovali tedy hned dvě pohodlná pracovní místa. Místnost slouží zároveň i jako pokoj pro hosty, a to je vlastně jediná věc, kterou by po zkušenostech udělali jinak – pořídili by si ještě jeden menší pokoj, protože když přijede návštěva, není možné pracovnu používat.

Spousta práce kolem domu

Mladý pár má s domem ještě velké plány. Časem kolem něj vyroste prostorná dřevěná terasa, z jedné strany zastřešená, z druhé otevřená směrem k lesu. Na terasu bude navazovat přírodní koupací jezírko a velká skalka.

Postupně kolem domu vznikne venkovská zahrada z trvalek a keřů, která bude přirozeně navazovat na okolní louky. Ve spodní části pozemku přibude ještě multifunkční stavba, která bude propojovat dílnu, skladiště různých věcí a detašovanou pracovnu. Vyřeší se tak nejen problém s chybějícím pokojem, ale přibydou další úložné prostory, kterých není nikdy dost, a také parkovací místo pro Davidovu motorku.

Technické parametry:

Typ domu: nízkoenergetický

nízkoenergetický Zastavěná plocha: 151 m 2

151 m Užitná plocha: 123 m 2

123 m Konstrukční systém: Two by Four, difuzně otevřená skladba

Two by Four, difuzně otevřená skladba Teplo: tepelné čerpadlo vzduch-voda

tepelné čerpadlo vzduch-voda Větrání: přirozené okny

přirozené okny Součinitel prostupu tepla stěnou: U = 0,182 W/m 2 K

U = 0,182 W/m K Autor projektu: jh PROJEKT CEKOV s.r.o

jh PROJEKT CEKOV s.r.o Technické řešení a montážní dokumentace: Richard Vaněk, PENATUS s.r.o.

Richard Vaněk, PENATUS s.r.o. Realizace: 2020, PENATUS s.r.o.

Další zajímavé dřevostavby najdete v aktuálním čísle magazínu DŘEVO&stavby. Fotografie: Ing. BcA. Martin Zeman, www.datelier.cz.