S rodinou jezdíme na Lipno už zhruba 15 let, ale vždy jsme využívali pronájmy. Jenže se nám tady tak moc líbilo, až nás jednou napadlo, že bychom tu mohli vybudovat něco vlastního. Už od začátku nám byla blízká myšlenka krátkodobého pronájmu, což nás vedlo k přání vybudovat chalupu ve vysokém standardu, který jsme tu postrádali. Chtěli jsme zkrátka postavit hezké, dobře vybavené místo, kde se budeme cítit dobře. A povedlo se – líbí se nám tady víc než doma.
Během celého nápadu a jeho rozvíjení byl důležitý především výhled do krajiny. Ideální pozemek se podařilo najít poměrně rychle, vlastně náhodou. Ukázal mi ho známý a my jsme ho hned koupili. Sice šlo o první parcelu, která se naskytla, ale splňovala veškeré naše požadavky. Byla na hezkém místě s kompletní občanskou vybaveností v pěší vzdálenosti a nechyběl krásný výhled na vodní nádrž Lipno a přilehlé lesy. Jednoduše, nebylo co řešit.
Jasná volba
Dřevo jsme měli rádi odjakživa a pocitově nám k horám prostě patří – roubenka tak byla jasná volba. Díky zkušenostem z mnoha různých ubytování jsme si poměrně snadno ujasnili představu o vnitřním rozložení, různých vychytávkách a nadstandardním zařízení.
Zbývalo jen zvolit materiál, dodavatele a architekta. Cíleně jsme se byli podívat v různých roubenkách a nejvíce nás zaujalo cedrové dřevo – krásně vonělo a vytvářelo úplně jinou atmosféru než třeba borovice. Tím se vlastně i výrazně zúžil okruh dodavatelů. Jednali jsme se dvěma firmami, ale nakonec pro nás byla rozhodující cena a blízkost zvolené společnosti.
Jelikož už jsme měli zkušenosti ze stavby rodinného domu, kde jsme si spoustu věcí řídili sami, měli jsme představu o objemu starostí spojených se stavbou svépomocí. Proto jsme neváhali a objednali si stavbu na klíč. Vlastně to ani jinak udělat nešlo – bydlíme u Prahy, takže bychom sem nemohli pravidelně jezdit a na stavbu dohlížet.
Abychom měli jistotu, že vše probíhá správně, sjednali jsme stavební dozor a nastavili pravidelné kontrolní dny. Co šlo, vyřešili bez nás, a když bylo potřeba, přijeli jsme osobně. Věřím, že právě tato volba nám ušetřila spoustu času i nervů. Kdybychom měli vše zvládnout sami, roubenka by nejspíš dodnes nebyla hotová.
Sen postavený na klíč
Nejvíce času zabrala příprava architektonického návrhu – dohromady trvala skoro rok a půl. Měli jsme poměrně jasnou představu a architekt doporučený dodavatelem ji úspěšně zhmotnil. Od začátku jsme chtěli maximálně využít nádherný výhled z parcely a přivést dovnitř co nejvíce denního světla.
Základ tvořil velký společný prostor otevřený až do krovu, čtyři ložnice a koupelna na každém patře. Cílem bylo vytvořit místo, kde se pohodlně ubytuje i větší rodina či dvě rodiny s dětmi – a přitom má každý dostatek soukromí.
Velký důraz jsme kladli také na celoroční relaxační využití. Proto už v návrhu nechyběla sauna a vířivka. Chvilku jsme koketovali i s myšlenkou zřídit bazén, ale kvůli úmyslu roubenku pronajímat jsme usoudili, že jde o příliš velkou starost.
Výhodou bylo, že náš pozemek měl už v době koupě vyřízené stavební povolení. Zařídilo se snad už před 20 lety na typizovaný dům a v průběhu let bylo jen prodlužováno. Vzhledem k záměru postavit úplně jinou stavbu bylo nutné stavební povolení změnit, ale díky profesionální pomoci vše proběhlo rychle a bez větších zádrhelů.
Během stavby jsme nenarazili na výrazná omezení – měli jsme štěstí na benevolentní územní plán a požadavek na maximálně dvě patra plus podkroví, takže jsme měli opravdu celkem volnou ruku. Trochu jsme narazili pouze v oblasti přesahu požárně nebezpečného prostoru na okolní pozemky v případě celoroubené konstrukce – proto se vlastně jedná o poloroubenku. Severní a východní strana jsou postaveny ze sendvičových panelů, čímž se požárně nebezpečný prostor omezil natolik, aby nezasahoval na sousední pozemky.
Poučení pro příště
Samotná stavba trvala asi rok – začalo se v dubnu 2024 a hotovo bylo v červnu 2025. Jak už to bývá, drobné komplikace se nevyhnuly ani nám, ale vždy jsme se s dodavatelem dokázali domluvit. Osobně mám tendence špatné věci spíše zapomínat, ale vybavuji si, že jsme měli problémy s dodávkou rolet. Vznikaly tam nějaké třecí plochy a tím se trochu zpozdila samotná dodávka i celá stavba – nešlo však o nic zásadního.
Na základě osobní zkušenosti jsme měli ověřené některé subdodavatele, které jsme také našemu generálnímu dodavateli doporučili. Dnes už bychom to asi neudělali – jelikož se firmy navzájem neznaly a neměly vyzkoušenou spolupráci, organizace jednotlivých prací občas trochu skřípala. A někdy byl problém i najít termín, aby práce na sebe plynule navazovaly tak, jak jsme si představovali.
Co se týče technologií, jde částečně o chytrý dům – na dálku můžeme ovládat okna, rolety, topení a klimatizaci. V létě jsme roubenku zkoušeli předchladit i na dálku, ale brzy jsme zjistili, že nám stačí vychladit ložnice jen na spaní – jinak to nebylo potřeba. Dokonce se nám během chladných letních dní podařilo párkrát vyzkoušet krbová kamna, což vytvořilo moc příjemnou atmosféru.
Do budoucna plánujeme ještě na střechu nainstalovat fotovoltaiku s baterií na přebytky – chceme si tím hlavně pomoci s provozem sauny a vířivky. K tomu by měla přibýt i dobíjecí stanice pro elektromobily, což našim hostům nabídne další vítaný komfort.
Dojmy z prázdnin
Zatím jsme roubenku užívali v rámci rodiny a díky tomu jsme včas odhalili drobné nedostatky. Třeba kolárna. Původně jsme tuto funkci plánovali svěřit technické místnosti. Jenže až během vlastního pobytu nám došlo, že ten prostor kapacitně stačí maximálně jedné rodině – jako nám, s manželkou a dcerou. Honem jsme proto vymysleli řešení v podobě zahradního domku, který už čeká jen na smontování a při plném obsazení nabídne dostatečný prostor pro kola i lyže.
Zatím jsme nadšení – strávili jsme tu prakticky celé léto a v září se nám vážně nechtělo naskočit zpět do pracovního shonu. V roubence se lépe spí, dýchá a dřevo v interiéru vytváří příjemně teplou atmosféru, kterou žádný zděný dům nedokáže napodobit.
Kdybychom se měli zpětně rozhodnout, jestli postavit roubenku, nebo klasický dům, ani na chvíli bychom nezaváhali – znovu bychom zvolili roubenku. Stejně tak jsme byli maximálně spokojeni s generálním dodavatelem. Pokud bychom se v budoucnu pouštěli do dalšího podobného projektu, rozhodovali bychom se už mnohem snáz – zvolili bychom opět stejnou firmu.
Technické parametry:
- Zastavěná plocha: 152 m2
- Užitná plocha: 120 m2
- Konstrukční systém: roubenka z lepeného cedru a sendvičová dřevostavba systému NEMA
- Ošetření stěn: roubení z exteriéru neošetřeno, z interiéru olejovým nátěrem
- Střešní krytina: plechová krytina LINDAB CLIC
- Zdroj tepla: tepelné čerpadlo a klimatizační jednotky
- Větrání: přirozeně okny
- Podlahy: převážně dřevěné
- Realizace: TÁBOR sruby · roubenky
Další zajímavé sruby a roubenky najdete v aktuálním čísle magazínu sruby&roubenky. Fotografie: Scan360.cz – Daniel Urban