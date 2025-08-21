Dokonalou parcelu našla rodina náhodou. Má vysněný dům s koupacím jezírkem

Krásná organická dřevostavba s přírodním koupacím jezírkem vznikla díky návrhu zkušených odborníků. Podařilo se vybudovat místo s fantastickou atmosférou, které své obyvatele každý den přívětivě vítá do své poklidné náruče.
Přírodní jezírko je přístupné přímo z nižší úrovně terasy.

Přírodní jezírko je přístupné přímo z nižší úrovně terasy. | foto: Martin Zeman, datelier.cz

Organický krb je umístěn v energetickém středu domu a stává se tak dominantou...
Jezírko se stalo pro uživatele domu až nečekaně důležitým elementem.
Zaoblení ostrůvku, materiály a barevnost kuchyňského koutu vycházejí z učení...
S oblými rohy příček, fasády, ale i nábytku se počítalo už při shánění...
Některé příběhy člověka utvrzují v tom, že má-li se něco stát, pak se to zkrátka stane. A nezáleží na tom, kolika oklikami se člověk po cestě zatoulá. I když majitelé této dřevostavby pokukovali po chalupě na Šumavě, úplnou náhodou narazili na dokonalou parcelu jen kousek od Prahy.

Také výběr architektonického ateliéru vedl několika zákrutami. Ateliér, který nakonec realizoval studii i projektovou dokumentaci stavby, byl totiž jediný, který manžele při prvním kontaktu rovnou odmítnul – na další dům zkrátka v tu chvíli neměli kapacitu.

Jenže realizace záměru se nakonec trochu pozdržela a než došlo k finálnímu rozhodnutí, koho vybrat, ozvali se majitelům zpátky, že už je pro nabrání další zakázky lepší konstelace. A nakonec mezi konkurencí zvítězili.

„Určitě v tom hrály nemalou roli osobní sympatie a ženská energie zvoleného ateliéru, a i když samozřejmě společná cesta nebyla vždycky jen vystlaná okvětními plátky růží, stavba domu je ostatně velký a náročný projekt, dopracovali jsme se společnými silami k perfektnímu výsledku,“ potvrzují spokojení majitelé domu.

Posledním dílkem skládačky pak bylo zapojení čínského učení feng-shui, s jehož pomocí se podařilo vytvořit opravdu harmonický celek.

Magický „střed domova“

Volba dřevostavby byla pro stavebníky snadná. „Vztah ke dřevostavbě jsme si vytvořili v Jižním Tyrolsku, kde jsme měli možnost v několika moderních dřevostavbách strávit pár týdnů, navíc pro náš záměr – realizovat bydlení v přírodě, co nejvíce s přírodou spjaté – byla dřevostavba zkrátka logickou odpovědí.“

Obvodové konstrukce proto tvoří lehký dřevěný skelet, provětrávaná fasáda je zaklopena dřevěným vertikálním obkladem z modřínu, který bude časem šednout.

Dominantními prvky dvoupodlažního rodinného domu jsou jednoznačně jemné organické tvary. Návrh vychází z principů feng-shui, z poetické a inspirativní spolupráce s majiteli a feng-shui specialistkou, což se odrazilo ve volbě materiálů, tvarů, motivů, ale například i počtu určitých prvků.

„Feng-shui se pro nás stalo nedílnou součástí života, doplňuje harmonii domu a dobrý pocit v něm. Za nečekaně zajímavé a pro nás jako rodinu velmi přínosné považuji například i zrealizovaní rituálu ‚Střed domu‘, při kterém jsme společně ještě před zahájením stavby vložili do budoucího středu pro každého důležité talismany,“ vzpomínají majitelé.

Podle feng-shui by se ve středu domu měla koncentrovat energie, která se odtud bude šířit do všech dalších míst. Poloha středu byla pečlivě vybrána během architektonické studie, a to přesně v místě, kde původně rostla rozsochatá borovice.

Prostorná typovka pro ženu a dvě dcery. Hrubá stavba byla hotová za čtyři dny

Srdce, které hřeje

Dřevo ale nedominuje pouze exteriéru, naopak ho nalezneme doslova na každém kroku. Dub prostupuje celým domem v podobě dřevěné podlahy a také schodiště do patra, největší zastoupení má pak hned v předsíni, je z něj ovšem realizován i jídelní stůl, postele a policový systém s posuvným obrazem v obývacím pokoji.

Strop zdobí pohledová biodeska z běleného smrku, stejná dřevina byla pak použita ještě pro další nábytek (knihovna, zatahovací dveře, šatní skříně). Třešničkou na dortu je ořechové vybavení v koupelně.

Do interiéru se propisují i organické tvary a zaoblení – v předsíni, u vstupních dveří do hlavního obytného prostoru, na kuchyňské lince, ve sprchovém koutě, na zrcadle, v detailech postelí, na schodišti, ale i v mnoha sražených hranách nábytku.

Hlavním hrdinou je pak bezpochyby organický krb, opět kopírující energetický střed domu, který zde ztělesňuje spojení se zemí a stabilitu. Dům se o něj pomyslně, ale i fyzicky opírá. Navíc většinu roku zcela pokryje potřebu vytápění, protože díky chytrému návrhu dům hodně těží z pasivních solárních zisků i dobrého tepelně-technického řešení.

Splynutí s přírodou

Důležitou a nedílnou součástí je v tomto případě i zahrada, kterou majitelé navrhovali s pomocí zahradních architektů. Díky tomu se podařilo dům nenásilně zasadit do okolní přírody. Ustoupené horní podlaží poskytlo dostatek prostoru pro realizaci extenzivních zelených střech osázených suchomilnými rostlinkami.

Přechodem mezi interiérem a zahradou je krytá terasa, která dům objímá ze tří stran. Na jihozápadní straně domu je umístěné venkovní stolování, druhá úroveň terasy, umístěné na severovýchodě, leží v rovině koupacího jezírka a sauny a vytváří tak odpočinkovou wellness zónu.

„Společný prostor a terasu si užíváme nejvíce ze všeho. Zcela zásadním prvkem se pro nás nakonec stalo zahradní jezírko, které aktivně využíváme celý rok. Celkově si bydlení nemůžeme vynachválit, zejména tu fantastickou atmosféru, kterou se nám tu společnými silami podařilo vytvořit. Je to zásluha všech, kteří přiložili ruku k dílu – architekti, realizační firma, ale i všichni členové rodiny.“

Technické parametry:

  • Typ domu: nízkoenergetický
  • Zastavěná plocha: 142 m2
  • Užitná plocha: 180 m2
  • Konstrukční systém: lehký dřevěný skelet, skladba stěny diffuwall Economy plus
  • Střecha: vegetační střecha a plechová krytina
  • Výplně otvorů: okna dřevohliníková s izolačními trojskly
  • Vytápění: krbová vložka, elektrokotel + teplovodní podlahové vytápění + radiátory, příprava na fotovoltaiku
  • Autor návrhu a projektu: Archcon atelier, s.r.o.
  • Feng-shui: Ing. arch. Tereza Svobodová
  • Realizace: Dřevostavbybidlo s.r.o.

Další zajímavé dřevostavby najdete v aktuálním čísle magazínu DŘEVO&stavby. Fotografie: Ing. BcA. Martin Zeman, www.datelier.cz.

