Všichni je měli za blázny. Manželé se snu o vlastním domě nikdy nevzdali

Několik desetiletí tvořil zázemí Jany a Petra tandem: pražský byt v menším bytovém domě a chata na Říčansku, kde trávili spoustu času během teplejší části roku. Přestože taková kombinace má své výhody, vize vlastního rodinného domu byla vždycky silnější. Podmínky však jejímu uskutečnění nepřály.

„Jednou jsme si takhle posteskli před dětmi, které si své vytoužené domky nedávno zrealizovaly, a ony nás přivedly na myšlenku, že prodejem obou nemovitostí je tento sen zcela určitě možný. V té době už byl byt krátce v našem vlastnictví, takže měly pravdu. Tímto impulzem odstartovalo dobrodružství,“ začínají vyprávění odvážní majitelé domu.

Byl to takový velký skok bez dalšího dlouhého přemýšlení, a díky tomu se věci daly do pohybu. „Začali jsme hledat pozemek v oblasti blízko našeho syna, což bylo relativně daleko od Prahy směrem na západ. Brzy jsme našli toto místo.“ Jak se zdá, když je správný čas, věci mají spád.

„Potřebovali jsme bydlení rychle. Jsme starší a nemůžeme čekat roky, až se dům postaví. Nechtěli jsme ztrácet čas. Toužili jsme užívat si zhmotněného snu co nejdřív.“

Firmu měli investoři již v hledáčku. Prověřili si ji ještě na veletrhu dřevostaveb, návštěvou hotových domů i výrobní haly, aby měli jistotu, že vybrali správného partnera na cestu.

Bezbariérový a na míru

„Naším požadavkem byl přízemní bungalov s garáží. Zvolili jsme konkrétní typový projekt a ve spolupráci s projektanty udělali několik úprav. Jednu místnost nahradila spižírna, zmizely nepraktické dveře vedoucí přímo z obývacího pokoje, dílna v návaznosti na garáž a další drobnosti.“ Příprava projektu mohla začít.

Stavební povolení, častý časový zádrhel realizace domu, proběhlo velmi rychle a samotná realizace se tedy blížila mílovými kroky. „Lokální firmou jsme nechali připravit základovou desku a 14. ledna odstartovala stavba samotného domu. Zůstali jsme v té době u syna, abychom mohli celý proces sledovat. To byl koncert. Za čtyři dny byl dům pod střechou s osazenými okny i dveřmi. Dvacátého osmého března jsme dostali do rukou klíče od dokončeného objektu,“ vzpomínají Jana s Petrem. „Syn truhlář nám ještě podle našich představ dodělával kuchyň a finální stěhování proběhlo 30. června.“

Malé ztráty, nízké náklady

Tepelné čerpadlo s podlahovým topením zajišťuje příjemné teplo. Stačí centrálně nastavit teplotu a dál není třeba se o nic starat. Náklady jsou nízké. „Za celý rok jsme za elektřinu platili dvacet dva tisíc plus vodné. V krbu skoro netopíme, protože je tu pak příliš horko. Dům je perfektně zateplený. I když je venku mínus sedmnáct, nemusíme tolik topit.“

Po tomto úžasném počinu zbývá už jediné – pořádně si jej vychutnat. „Máme svůj vysněný pohodlný přízemní dům a jsme opravdu spokojeni. Jen bychom si moc přáli, aby nám to ještě pár let vydrželo. Pořád si říkáme, kdyby to bývalo šlo dřív, ale prostě to nešlo. A tak se radujeme, že máme takový domov alespoň teď, a užíváme plnými doušky,“ uzavírají vyprávění spokojení majitelé.

Technické parametry:

Typ domu: nízkoenergetický

nízkoenergetický Zastavěná plocha: 146,85 m 2

146,85 m Užitná plocha: 108,43 m 2

108,43 m Konstrukční systém: dřevěné rámové prefabrikované panely

dřevěné rámové prefabrikované panely Teplo a větrání: Tepelné čerpadlo vzduch-voda, podlahové vytápění, přímé větrání okny

Tepelné čerpadlo vzduch-voda, podlahové vytápění, přímé větrání okny Součinitel prostupu tepla stěnou: 0,14 W/m 2 K

0,14 W/m K Projekt: 2018, PilsProjekt, s. r. o.

2018, PilsProjekt, s. r. o. Realizace: 2019, Haas Fertigbau, s. r. o.

2019, Haas Fertigbau, s. r. o. Skladba stěny: dvouvrstvá vyztužená organická omítka 4 mm, deska stabilizované pěnové hmoty s grafitem 100 mm, konstrukční deska na bázi dřeva/sádry, masivní nosná dřevěná konstrukce + izolační deska z minerální vlny 200 mm, Klima+Kontroll membrána, konstrukční deska na bázi dřeva/sádry a sádrokartonová deska 12,5 mm.

dvouvrstvá vyztužená organická omítka 4 mm, deska stabilizované pěnové hmoty s grafitem 100 mm, konstrukční deska na bázi dřeva/sádry, masivní nosná dřevěná konstrukce + izolační deska z minerální vlny 200 mm, Klima+Kontroll membrána, konstrukční deska na bázi dřeva/sádry a sádrokartonová deska 12,5 mm. Celková tloušťka stěny: 336,5 mm

