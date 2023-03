S třemi dětmi toužili po domě. S dobře zvolenou firmou šlo vše hladce

Náš příběh se odvíjí možná dost nečekaně a organicky. Zdálo se, že vlastní dům budeme řešit již s prodejem bytu před lety, ale nakonec se seběhl rychle a my našli zázemí v pronajaté řadovce. Tato fáze byla nakonec přínosná a důležitá.

Vyzkoušeli jsme si život v domě, který jsme do té doby neznali. Opustili jsme některé megalomanské představy a nabyly cenné informace o našich potřebách. Přesto jsme na cestu za novým domem vstupovali jako laici v oblasti architektury, stavitelství a designu, kterým se musí věci především líbit. Rozhodně jsme potřebovali průvodce.

Zadali jsme studii architektovi a vznikl první koncept domu. Bohužel se ukázalo, že nesplňuje koeficient zastavěnosti v dané oblasti (my jsme v té době ani nevěděli, že něco takového existuje) a navíc se dostal do jiných cenových relací, než jsme chtěli. Spolupráci jsme tedy rozvázali a hledali dál.

K naší vyvolené dodavatelské firmě nás dovedla intuice. Jsme vybíraví a preferujeme čistý, kompaktní a moderní vzhled domu. Právě estetika realizovaných staveb dané firmy nás oslovila a přesvědčila. Od této chvíle jsme měli štěstí snad na všechny zúčastněné, od architektů přes stavbyvedoucího, pana Slavíka, až po truhláře a interiérové designéry.

Nový dům vyšel z již připraveného návrhu. Byla upravena zejména velikost a některé detaily, aby vyhověl koeficient zastavěnosti. Dům byl na naše přání proveden v pasivním standardu, s kvalitním zateplením, výměnou vzduchu a rekuperací.

Z našeho pohledu byl nesmírně efektivně a ohleduplně zvládnutý celý proces. Fáze i činnosti časově hladce navazovaly a my jsme měli k dispozici vždy podporu pro jakékoli dotazy a řešení všeho, co bylo třeba.

Promyšlený vně i uvnitř

S interiérem nám již v původním projektu pomáhali bytový designéři. V této spolupráci jsme pokračovali a jejich návrh interiéru zrealizovali. Nemůžeme si vynachválit, jak bylo praktické o interiéru uvažovat brzy a nechat jej promyslet odborníky. V případě malých místností je to obzvlášť důležité. Jde o každý centimetr, aby vše krásně pasovalo a prostor byl využitý.

Až během užívání nám dochází rafinovanost a praktičnost některých detailů a oceňujeme, jak do sebe vše na milimetry zapadá. Zásuvky, vypínače nebo třeba světla jsou přesně tam, kde je potřebujeme.

Právě v interiéru jsou nejvíce prvky, se kterými jsme v kontaktu denně, a s tím spojený uživatelský komfort má nevyčíslitelnou hodnotu. Interiéroví designéři nám navíc pomohli s výběrem většího i drobnějšího vybavení, což nám ušetřilo ohromné množství času a energie. Přesto na řešení bydlení padlo mnoho našich večerů.

Technologie v přijatelných mezích

Teplo v domě zprostředkovává tepelné čerpadlo, které jsme málem v projektu vyměnili za plynový kotel. Naštěstí nám zavolal přímo majitel firmy a ujišťoval, že čerpadlo je správná volba. Dnes jsme za to velmi vděční. V domě je rozvedeno teplovodní podlahové vytápění, které umí v létě i chladit.

Chytrou domácnost jsme nechtěli. Nebudí v nás důvěru mít vše napojeno na on-line svět. Stačí, že máme v telefonu ovládání brány, světla, sekačky i zabezpečení. Ke všemu je samozřejmě zároveň manuální varianta. V tomto směru jsme stará škola. Nechtěli jsme mít pocit, že bez telefonu se v domě neobejdeme.

Pokud bychom měli možnost volit znovu, v přízemí bychom zvýšili strop a prosklení směrem do zahrady nechali udělat až do stropu. Obytný prostor by působil vzdušněji a otevřeněji. Zvážili bychom také neotevíravé části oken v druhém patře, protože je lze umýt jen ze žebříku.

Celkově nám bydlení dělá nesmírnou radost. Přestože byl celý proces intenzivní, rádi vzpomínáme na podporu a lidskost všech zúčastněných a jsme vděční, že jsme se odhodlali.

Technické parametry

Typ domu: pasivní (dotace B.0)

pasivní (dotace B.0) Zastavěná plocha: 151,24 m 2

151,24 m Užitná plocha: 177,6 m 2

177,6 m Konstrukční systém: two by four – LUCERN mineral

two by four – LUCERN mineral Teplo a větrání: rekuperace ZEHNDER + TČ IVT voda - vzduch

rekuperace ZEHNDER + TČ IVT voda - vzduch Součinitel prostupu tepla stěnou: 0,134 W/m 2 K

0,134 W/m K Projekt: 2019, Lucern dřevostavby s.r.o.

2019, Lucern dřevostavby s.r.o. Realizace: 2021, Lucern dřevostavby s.r.o.

2021, Lucern dřevostavby s.r.o. Skladba stěny: finální silikovnová omítka, zrno 1,5 mm, tepelná izolace – kamenná vlna 160 mm, konstrukční deska Rigistabil 15 mm, nosná konstrukce KVH 120 mm × 60 mm, minerální izolace – skelná vlna 120 mm, parotěsná fólie PE 190 g/, m 2 , minerální izolace – skelná vlna 40 mm, konstrukční deska Rigistabil 12,5 mm

finální silikovnová omítka, zrno 1,5 mm, tepelná izolace – kamenná vlna 160 mm, konstrukční deska Rigistabil 15 mm, nosná konstrukce KVH 120 mm × 60 mm, minerální izolace – skelná vlna 120 mm, parotěsná fólie PE 190 g/, m , minerální izolace – skelná vlna 40 mm, konstrukční deska Rigistabil 12,5 mm Celková tloušťka stěny: 469 mm

Další zajímavé dřevostavby najdete v aktuálním čísle magazínu DŘEVO&stavby. Fotografie: Ing. BcA. Martin Zeman, www.datelier.cz