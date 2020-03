Nejzajímavější dřevostavby jsou zdravé, přátelské a velmi praktické

Rodinný dům Olomoucko, Prodesi/Domesi

Na pohled obyčejný venkovský dům je postaven z progresivního materiálu – masivních dřevěných panelů, které jsou v interiéru viditelné a svou strukturou vytvářejí příjemnou domáckou atmosféru. Dům je vybaven moderními technologiemi včetně dálkového ovládání žaluzií a topení.

Tříčlenná rodina plánuje vyměnit nábytek do obývacího pokoje, který si převezla z předchozího bydlení, ale i s ním je díky všudepřítomnému dřevu dům útulný a přátelský. Architekti návrhu usilovali o to, aby dřevostavba svým tvarem zapadla do prostředí malé obce, což se povedlo.