V Deštném si postavili roubenku, ale bez plotu. Ten správa CHKO nepovolila

Při hledání vhodné lokality narazili na půvabné místo – zelenou louku ve svahu, která byla dosud nedotčena lidskou rukou, a tedy ideální pro jejich plány. Rozhodnutí postavit si právě tady roubenku bylo motivováno i touhou po autentickém a zdravém domově, protože dřevěný dům je pro rodinu, ve které je jeden z členů alergik, ideální volbou. Masivní dřevo totiž vytváří příjemné a zdravé klima.

Rodina si přála, aby dům splňoval jejich specifické potřeby pro pohodlný život – volná dispozice obytného prostoru v přízemí, rodičovská ložnice tamtéž, ale také dostatek místa pro návštěvy dětí a vnoučat.

Nic neponechali náhodě, a tak výběr firmy, jež stavbu realizovala, byl založen nejenom na osobních zkušenostech a referencích známých, ale i na pozitivním dojmu z jejích staveb publikovaných na internetu a především osobním kontaktu ze stavebních veletrhů, kde i Luboš se svojí firmou sám pravidelně vystavuje.

Dům jako puzzle

Projekt domu byl navržen podle konkrétních požadavků rodiny ve spolupráci s projektantem realizační firmy. A přestože se setkali s určitými regulačními výzvami, jako je například přesný počet oken na štítové stěně, který poměrně striktně stanovuje správa CHKO Orlické hory, nakonec se jim podařilo dosáhnout kompromisu, jenž vyhovoval i jejich představám.

Realizace stavby byla výzvou zejména kvůli pandemii covid-19, která do plánů tvrdě zasáhla v roce 2020, tedy přesně v čase zahájení stavby. Přesto se podařilo včas dokončit základovou desku a na jaře začít s výstavbou. I přes obavy a omezení spojená s pandemií dodavatel dokázal dodržet plán a hrubá stavba domu byla dokončena v rekordním čase třiceti dnů.

Byla to hlavně Dáša, která si, pohodlně usazená na mezi, užívala pohled na to, jak jejich budoucí domov roste, jako by jej řemeslníci skládali ze stavebnice, a obdivovala jejich preciznost. Taky kupodivu pomohl tehdejší drakonický lockdown, byl totiž čas jezdit na stavbu a kochat se.

Po dokončení hrubé stavby už následovaly další dokončovací práce, které rodina zvládla sama s pomocí známých a místních malých firem. Díky pečlivému plánování a koordinaci byl dům hotový a připravený k nastěhování během jen těžko uvěřitelných pěti měsíců.

Život v horách

Ten přináší nejenom čistý vzduch, ale také osvěžující vodu tekoucí přímo z kohoutku. Proč tedy kopat studnu, když po připojení na místní vodovod teče voda jako ze studánky. A aby všechno zůstalo v souladu s přírodou, Luboš pořídil biologickou čističku odpadních vod. Dalším příkladem snahy o udržitelný životní styl, který umožňuje efektivní využití přírodních zdrojů, je zalévání zahrádky dešťovkou jímanou do šestikubíkové podzemní nádrže.

Městského člověka zarazí nepřítomnost plotu kolem pozemku. Jak nám ale Luboš vysvětlil, tady je to naprosto běžné. Nejenom, že je to v souladu s pravidly CHKO, ale také to odráží touhu rodiny po otevřeném prostoru, kde se mohou volně pohybovat oni, jejich pes i místní volně žijící zvěř, a tak jsou na denním pořádku návštěvy srnců a zajíců.

Řešit jsou třeba ale problémy se sněhem a mechem na střeše, jež jsou hmatatelnou připomínkou, že život v horách přináší své výzvy. Přestože extrémní sněhové podmínky jednou opravdu způsobily drobnější problém s odtržením sněhové zábrany včetně menší části střechy, rychlá a efektivní reakce hlavní dodavatelské firmy vše rychle vyřešila.

Zahradnické ambice

Příjemná a jednoduchá zahrada, kterou Dáša vymyslela a Luboš zrealizoval, vznikla bez pomoci zahradního architekta a je důkazem jejich ochoty přizpůsobit se pro ně novému a nezvyklému prostředí a učit se novým věcem.

Přece jenom v horách panuje jiné klima než v nížině, kde doposud žili. Ale ukazuje se, že například i pěstování vhodných odrůd rybízu, malin a angreštu, které milují hlavně vnoučata, je v chladnějších podmínkách docela úspěšné. Plány na výstavbu skleníku jsou dalším krokem k soběstačnosti a možnosti pěstovat i teplomilnější plodiny, a tak snad dostanou šanci dozrát i rajčata a papriky.

Dalo by se tedy říct, že život rodiny v novém domově v horách je příběhem o hledání klidu, harmonie s přírodou a radosti z každého nového dne. Je to příklad toho, jak lze najít štěstí v jednoduchých věcech a jak může změna prostředí pozitivně ovlivnit všechny členy domácnosti.

Technické údaje:

Užitná plocha : 154,5 m 2

: 154,5 m Zastavěná plocha: 104 m 2

104 m Konstrukční systém: přízemí roubená konstrukce z lepených smrkových trámů, podkroví montovaná dřevostavba

přízemí roubená konstrukce z lepených smrkových trámů, podkroví montovaná dřevostavba Střešní krytina: betonová

betonová Vytápění : tepelné čerpadlo, podlahové teplovodní topení, mastková kamna s akumulační vložkou

: tepelné čerpadlo, podlahové teplovodní topení, mastková kamna s akumulační vložkou Podlahy: vinyl

vinyl Větrání : přirozené eurookny

: přirozené eurookny Projekt: Ing. Petr Bíza, OK PYRUS, s.r.o.

Ing. Petr Bíza, OK PYRUS, s.r.o. Realizace: 2020, OK PYRUS, s.r.o.

