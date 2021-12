Rodina se usadila ve staré řadovce v Praze. Radost z domu je obrovská

Život nás zavál do Nizozemska, kde jsme místo plánovaného ročního pobytu zůstali osm let. Narodili se nám dva synové a s postupem času i blížící se školní docházkou jsme zvažovali, zda opravdu chceme zůstat natrvalo. Dospěli jsme k závěru, že si nepřejeme, aby děti znaly své prarodiče pouze z video hovorů, a tak jsme začali intenzivně zkoumat možnosti bydlení v Česku.

Zděné domy, novostavby, rekonstrukce, sledovali jsme vše bez konkrétních preferencí a vyčkávali, až nás něco opravdu osloví. A stalo se. Řadový dům postavený v době po druhé světové válce sice vyžadoval rekonstrukci, ale okamžitě si získal naše srdce.

V Nizozemsku jsme během let vystřídali několik typů bydlení a bylo úsměvné, že právě tento vybraný dům v Čechách téměř totožně kopíroval jednu rozšířenou nizozemskou typologii staveb – úzkou dvoupodlažní řadovku s podkrovím.

Jelikož jsme nikdy netoužili po akrech pozemku a velké zahradě, sedl nám tento typ domu s předzahrádkou a malou zahradou. Můžete vstoupit z obývacího pokoje přímo ven, ale zároveň nejste pod tlakem údržby o velké plochy zeleně.

To, že jsme podobnou dispozici znali již z Nizozemska, bylo pro nás velkým přínosem. Věděli jsme, jak v takovém prostoru fungujeme a jak s ním co nejlépe naložit.

Je pravdou, že řešení nového prostoru bylo o něco náročnější, protože šířka objektu byla ještě o metr menší – 4,2 metru. V původním nizozemském domě jsme tedy krokovali rozměry a promýšleli, kde a jak bychom mohli věci mít. Byla to doslova otázka každého centimetru.

Samotnou dispozici jsme však vymýšleli s architekty. Věděli jsme, že jako laici v oboru stavebnictví potřebujeme průvodce. Chtěli jsme, aby nám někdo pomohl s koncepčním návrhem a jednáním s úřady.

V našem případě schvalování obnášelo oslovení osmi dotčených orgánů. I sami architekti zpětně říkali, že si v budoucnu dobře rozmyslí, zda klientům službu vyřízení dokumentace na úřadech nabídnou, protože to bylo opravdu náročné.

Spolupracovat s architekty nám určitě pomohlo uspořádat myšlenky a představy o bydlení. Mají více zkušeností, znají různě vychytávky a vědí, na která místa dávat pozor. Objednali jsme od nich i hrubý návrh interiéru, což nám pomohlo. Chtěli jsme, aby vnější i vnitřní řešení domu bylo v souladu. Hodně jsme vzájemně diskutovali a průběžně měnili úhly pohledu.

Statika si žádá dřevostavbu

Pro rekonstrukci jsme měli v záloze variantu klasické mokré zděné nebo betonové stavby, ale statik nám vzhledem k zatížení doporučil lehčí typ konstrukce. Dřevostavbě není co vytknout, slabinou je snad jen akustika spojená s trámovými stropy, jimiž se zvuky z horního patra prostě přenášejí.

Pro realizaci stavby jsme vybrali jednoho hlavního dodavatele. Vycházel z jednostupňové dokumentace od architektů a podrobně vypracovaného položkového rozpočtu.

V řadě detailů však během realizace navrhoval jiná řešení a my ohledně mnoha prvků měnili rozhodnutí. Například proto, že jsme se rozhodli pro vyšší standard. Rozpočet vlivem těchto dvou faktorů hodně nabobtnal.

Zpětně vidíme, že je třeba si nechat přibližně dvacet procent celkových prostředků na stavbu jako rezervu. Podle našich zkušeností každý velký projekt průběžně generuje určité změny a k navýšení nákladů dochází téměř bez výjimky.

Svá přání sdělte co nejdříve

Detailů je na celé stavbě tolik, že snad ani nejde je důkladně promyslet všechny. A když nad nimi člověk přemýšlí za pochodu, je to někdy zahlcující. Pokud bychom měli poradit stavebníkům na základě naší zkušenosti, určitě by to bylo snažit se pojmenovat s architekty na začátku co nejvíce přání a potřeb.

Mohou vám pak poradit a začlenit řešení do projektu. My jsme si úplně na všechno zpočátku nevzpomněli a třeba praktická drobnost, jako jsou sítě proti hmyzu, které by se nám tu opravdu hodily, na náš typ oken nejdou připevnit.

Celkově je však radost z domu obrovská. A že jsou věci, které bychom už dnes řešili jinak? Ano, ale to je přece při realizaci takového rozsahu normální. Až zkušenost ukáže všechny souvislosti. Celkový pocit však tyto drobnosti nekazí.

Technické parametry:

Typ domu: nízkoenergetický

nízkoenergetický Zastavěná plocha: 55 m²

55 m² Užitná plocha: 109 m²

109 m² Konstrukční systém: těžký dřevěný skelet z KVH hranolů

těžký dřevěný skelet z KVH hranolů Teplo a větrání: výměníková stanice + dohřev vody mimo topnou sezonu elektrickým přímotopným zásobníkem; chlazení – pomocí multisplitové jednotky Samsung AJ100FCJ5EH/EU

výměníková stanice + dohřev vody mimo topnou sezonu elektrickým přímotopným zásobníkem; chlazení – pomocí multisplitové jednotky Samsung AJ100FCJ5EH/EU Součinitel prostupu tepla stěnou: U = 0,14 W/m ² K

U = 0,14 W/m K Projekt: 2017, Ing. arch. Klára Kuncová, Ing. arch. Štěpán Svejkovský

2017, Ing. arch. Klára Kuncová, Ing. arch. Štěpán Svejkovský Realizace: 2018-2019

2018-2019 Skladba stěny: stěrka, perlinka, silikonová omítka 10 mm/palubky THERMOWOOD + rošt (kontralatě, latě 60/40, difuzně otevřená pojistná fólie) 19 + 40 + 40 mm, minerální vata/minerální vata + dřevěný rošt 60/180 v rozpětí 625 mm – 180 mm, OSB 3 15 mm, nosný dřevěný rošt – KVH masivní konstrukční dřevo 60/140 mm + tepelná izolace 140 mm, OSB 3 AIRSTOP ECO (Kronospan) 15 mm, SDK + předstěna + malba 55 mm

stěrka, perlinka, silikonová omítka 10 mm/palubky THERMOWOOD + rošt (kontralatě, latě 60/40, difuzně otevřená pojistná fólie) 19 + 40 + 40 mm, minerální vata/minerální vata + dřevěný rošt 60/180 v rozpětí 625 mm – 180 mm, OSB 3 15 mm, nosný dřevěný rošt – KVH masivní konstrukční dřevo 60/140 mm + tepelná izolace 140 mm, OSB 3 AIRSTOP ECO (Kronospan) 15 mm, SDK + předstěna + malba 55 mm Celková tloušťka stěny: 415/504 mm

Další zajímavé dřevostavby najdete v aktuálním čísle magazínu DŘEVO&stavby. Fotografie: Václav Kahoun