Postavili si nádhernou chatu za Prahou. Pozemek na ně čekal patnáct let

I když se Petrovi s Katkou líbí život v přírodě, daleko od města, nejsou ochotní každý den trávit hodiny v dopravních zácpách. Jednou, až nebudou potřebovat být v práci každý den, se plánují odstěhovat na venkov natrvalo. Zatím zvolili kompromis – od pondělí do pátku bydlí v bytě ve městě, na víkendy a volné dny jezdí do svého dřevěného domku vzdáleného čtyřicet minut jízdy autem od jejich bytu.

Původně pár plánoval koupi už existující chaty nebo chalupy, ale nepodařilo se jim najít nic, co by splňovalo jejich představu. Po pár měsících hledání se rozhodli, že jednodušší bude si ji postavit. To ale netušili, že najít vhodný pozemek je zhruba stejně složité.

Objeli pár nevyhovujících parcel, když si Katka vzpomněla, že kdysi dávno Petrovi jeden jeho bývalý kolega ukazoval větší soubor pozemků východně od Prahy. „Před 15 lety mě sem můj bývalý kolega vzal, aby mi místo ukázal. Vůbec mě to tady ale nezaujalo, protože pozemky byly zarostlé, nepřehledné a hlavně nezasíťované. Když si na ně Kačka vzpomněla, musel jsem uznat, že bych se na ně dnes už díval úplně jinýma očima, protože potenciál tam v každém případě byl. Přišlo mi ale nereálné, že by po takové době byly stále ještě volné. Přesto jsem zvedl telefon a slavil jsem úspěch. A to doslova za pět minul dvanáct,“ vypráví Petr.

„Když jsme sem přišli, zůstali jsme stát s otevřenou pusou, protože před námi bylo přesně to, co jsme celou tu dobu hledali,“ dodává Katka. Pozemky byly už zasíťované, rozparcelované a připravené k prodeji. Pár si vybral krásnou parcelu přímo nad řekou, s parádním výhledem do okolní krajiny.

Architekt uspěl už s prvním návrhem

Výběr firmy, příprava projektu a samotná stavba pak už šly jako po másle. Katka s Petrem mají společný vkus a perfektně si rozuměli i s architektem z realizační firmy, kterou si vybrali. Pro dřevostavbu se rozhodli okamžitě, protože jim to pro bydlení v přírodě připadalo jako mnohem vhodnější varianta než stavba zděná. Navíc v době, kdy začínali stavbu plánovat, to stále ještě byla levnější alternativa.

S realizační firmou si sedli okamžitě, stačila jen jedna návštěva. Líbil se jim jejich přístup k projektu a zaujal je i systém masivních dřevěných CLT panelů, který jim firma ke stavbě doporučila. Přestože prvotní Petrovou a Katčinou představou byl malý domek do L, když přijel na jejich pozemek architekt a začal jim vykládat svoji vizi jednoduchého obdélníkového domu v přední části otevřeného směrem k řece, s lehce sešikmenou střechou i stěnou, byli hned nadšení.

Už první návrh, který architekt zpracoval ve 3D a Katka s Petrem měli možnost se po něm s pomocí 3D brýlí projít a nakouknout do všech místností, jim zcela vyhovoval a v podstatě na něm nepotřebovali nic měnit. Nakonec k jedné změně přeci jen došlo, stavba se z důvodu optimalizace ceny – protože v průběhu přípravy projektu došlo k výraznému zdražování materiálů – zmenšila o jednu místnost.

Na sešikmenou stěnu si majitelé museli chvilku zvykat

Dům má velmi jednoduchý půdorys obdélníkového tvaru, na kterém ale na první pohled zaujme sešikmená zadní stěna. Ta se rozevírá směrem od podlahy ke stropu a dodává tak chodbě a obývacímu pokoji na prostoru. Netradiční řešení zaujme na první pohled, stavbu ozvláštní a místnosti díky němu působí otevřeněji a prostorněji. Přesto majitelé přiznávají, že si na pocit, který šikmá stěna v interiéru navozuje, museli chvíli zvykat.

Jednotlivé pokoje jsou pak poskládány v řadě za sebou. Z chodby se vchází do technické místnosti, vedle níž se nachází samostatný záchod a za ním koupelna s velkým sprchovým koutem. Pak už následuje ložnice a prostorný obývací pokoj s kuchyní. Obývák má stěnu směrem k řece celou prosklenou, a jelikož dům stojí na kopci, disponuje tím pádem neuvěřitelnými výhledy do krajiny. Pultová střecha se zvedá směrem k řece a výhled tak opticky ještě více rozevírá.

Všechny místnosti jsou vkusně vybavené dřevěným nábytkem s kovovými prvky, které pro pár vyrobil známý truhlář. „My s ním spolupracujeme už spoustu let. Jeho koníčkem je zpracování železa, a to dokázal propojit s truhlařinou. Dělá nádherné kousky nábytku právě v kombinaci dřeva a železa. Máme od něj celou kuchyni, stůl, židle a další menší kusy nábytku,“ vysvětluje Katka. Některé věci si při stavbě dokázali udělat i sami. Petr spolu s kamarádem postavil terasu, sám obložil stěnu kolem krbu a kuchyně cihlovými pásky a společně s Katkou zase vymalovali celý dům včetně stropu.

Podlahové topení si zapnou už v Praze

V obývacím pokoji je krb na dřevo, který ale majitelé využívají spíše jako kulisu. Dům je nejčastěji vytápěn pomocí elektrického podlahového topení, které si můžou dálkově zapnout už ve čtvrtek večer a v pátek tak dorazí do krásně vyhřáté chaty.

Oba si také chválí kvalitu stavby, která je perfektně tepelně izolovaná. V zimě dobře drží teplo, v létě naopak chládek. „Dům je hodně prosklený a také máme nekrytou terasu, takže jsme se báli, že nám tady bude v létě vedro. Ale ukázalo se, že stěny dokážou udržet příjemnou teplotu po celý den, samozřejmě i díky žaluziím, které stačí jen trochu pootočit a nedostane se sem žádné slunce,“ chválí si Petr. Oba trochu mrzí, že se při stavbě rozhodli nedělat nad terasou zastřešení, protože pak by se dala využívat i za deště.

Perfektní parta lidí v sousedství

Život ve svém novém domku si Katka s Petrem opravdu užívají. „Měli jsme obrovské štěstí na lidi. Jsme tady všichni podobného věku a tím, že pozemky byly nové, jsme stavěli v podstatě zároveň. Díky tomu jsme se sblížili a vytvořili si tu fajn partu lidí,“ chválí si Katka.

Se svými sousedy dělají různé akce, jezdí na vodu, chodí se koupat do Sázavy nebo v zimě chodí na plesy. Právě dobré sousedy, absolutní klid uprostřed přírody a blízkost řeky považují za největší přidanou hodnotu nového bydlení.

Zahradu mají spíše bezúdržbovou, pár rybízů a angreštů a zbytek tráva. Časem by rádi v rohu pozemku vybudovali venkovní kuchyni, kde by grilovali s přáteli. Katka by si také přála malý bazén, který by plynule navazoval na terasu, ale to je spíš plán do vzdálenější budoucnosti.

Technické parametry:

Typ domu: nízkoenergetický

nízkoenergetický Zastavěná plocha: 98,39 m²

98,39 m² Užitná plocha: 77 m²

77 m² Dispozice: 2+kk

2+kk Konstrukční systém: masivní dřevěný panel NOVATOP SOLID, difuzně otevřená konstrukce

masivní dřevěný panel NOVATOP SOLID, difuzně otevřená konstrukce Zdroj energie / vytápění: elektrické podlahové topení, krbová vložka

elektrické podlahové topení, krbová vložka Větrání: přirozené okny

přirozené okny Součinitel prostupu tepla stěnou: U = 0,17 W/m²K

U = 0,17 W/m²K Autor arch. návrhu: Ing. arch. Lukáš Pejsar

Ing. arch. Lukáš Pejsar Autor projektu: Libor Švehla, DiS.

Libor Švehla, DiS. Realizace stavby: 2022, 3AE s.r.o.

Další zajímavé dřevostavby najdete v aktuálním čísle magazínu DŘEVO&stavby. Fotografie: Petr Polák